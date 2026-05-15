HYROX 香港站四年間錄 27 倍增長 創下亞洲區參賽紀錄

全球首場 HYROX 賽事於 2018 年在德國舉行，2025/26 賽季橫跨各大洲的 85 個城市。香港站自 2022 年起舉辦，每年皆選址亞博館，成為亞太區最重要的賽點之一。首屆香港站的參加人數約為 700，其後市場急速擴展，短短4年間的選手人數增長高達 27 倍，成功打破亞洲區參賽人數紀錄。這不僅反映 HYROX 作為國際賽事的影響力與日俱增，亦展示亞博館作為場地夥伴，一直協助活動壯大規模。

亞博館全數展館皆設於地面，無柱式和可相連的特性為主辦單位提供極大的設計彈性，可在兩天內變身成為大型室內健身場。場館的專業團隊籌辦體育活動經驗豐富，在室內通風、路線設計、人流控制等方面與主辦單位合作無間，為選手和觀眾提供最佳比賽體驗。

香港站「節慶化」設計為賽事添魅力

HYROX 原是健身界的專業賽事，隨著演化加入節慶化元素，今年的香港站賽事完美結合體育與娛樂，讓選手和觀眾置身於歡樂的大型健身嘉年華，與亞博館推廣「EXPOtainment」的理念一致。除了熱血沸騰的比賽區域，場內更首設 HYROX House，提供精選餐飲、酒吧、現場音樂和 DJ 表演、運動用品零售等；並特設賽後修復空間，提供按摩和水療服務，打造一個相聚交流、恢復體能、共同慶祝的空間。

節慶化設計不僅讓入場人士的活動體驗更豐富，更讓各大品牌透過攤位與選手和觀眾互動，從而打造國際化和注重健康的品牌形象。部份攤位設有具香港特色的互動遊戲區，例如「點心推雪橇」、「茶餐廳推碟挑戰」及「龍舟划艇挑戰」等，向旅客推廣本地文化。有海外選手表示，比賽更像一場慶典，有很多不同種類的攤位，大家運動流汗過後就一起聽歌、飲食、交流，氣氛熱鬧，玩得非常盡興。

另外，HYROX 的打氣區域貫穿整條跑道，亦設在各健身項目旁邊，是營造熱烈氣氛的關鍵之一。亞博館與主辦單位細心協調跑道路線，讓觀眾沿途接近「零距離」觀賽，同時確保賽事安全順暢。今年的比賽共吸引了 4 萬名觀眾參與，約兩成屬遊客，當中不少是從海外專程而來的親子家庭。不同國籍與年齡的觀眾一同落力為選手打氣，氣氛熱熾，全城投入體能競技熱潮。

「HYROX 經濟圈」惠及全港多個產業鏈

隨著 HYROX 漸趨普及，香港已在數年間產出「HYROX 經濟圈」。全港有 94 間健身室加盟成為官方認可場地 HYROX Training Club，當中包括至少 10 間連鎖健身室，亦有酒店健身室取得認可。坊間的訓練班課程眾多，部分標明新手及銀髮族友善，可見 HYROX 在港高速普及化，商業潛力非常龐大。

HYROX 的國際影響力亦帶動本地「運動旅遊」。今年約 6,000 名海外選手與其親友在港過夜消費，直接惠及旅遊、酒店與零售餐飲行業。HYROX 官方區域酒店夥伴亦於本地推出「比賽門票+兩晚住宿」(Race-cation) 競賽之旅套餐，為運動員度身訂造貼心禮遇，包括能量早餐和運動按摩，更附上觀賽門票及提供餐飲優惠，鼓勵海外及本地選手邀請更多支持者參與，刺激場內外消費及延伸至周邊觀光旅遊。酒店套票開賣後迅即額滿，反應熱烈。

HYROX 不僅是一場體育賽事，更是一場融合體育、娛樂、旅遊與文化的盛事典範。隨著「HYROX 經濟圈」在香港成為城中熱話，亞博館作為世界級場地，將繼續成為香港推動盛事經濟的重要引擎。

下載高清圖片：https://www2.asiaworld-expo.com/2026/PressRelease/HYROX.zip

關於亞洲國際博覽館

亞洲國際博覽館是世界級博覽、會議、演唱會、運動及娛樂表演場地，提供超過 70,000 平方米的租用面積，備有 10 個位處地面的無柱式設計展館，當中包括可容納多達 14,000 位觀眾的全港最大室內多用途場館 AsiaWorld-Arena。亞博館擁有極佳地利位置，毗鄰香港國際機場及港珠澳大橋，內置機場快綫博覽館站，接連粵港澳大灣區及全球各地。

憑藉豐富經驗，亞博館多年獲獎無數，包括於「M&C Asia Stella Awards」獲選為「最佳會議中心 – 北亞」、於「TTG 中國旅遊大獎」中奪得「中國最佳會議展覽中心」、獲全球場館行業權威 TheStadiumBusiness Awards 頒發「觀眾與訪客體驗」（Fan & Guest Experience）大獎、於「C&IT Awards」中奪得年度最佳「會議展覽獎勵旅遊業」團隊、獲英國Mash Media EN Award頒發全球博覽業界權威「最佳國際場館」大獎，及亞洲展覽會議協會聯盟（AFECA）頒發「最佳場地」大獎等殊榮，更獲國際活動業權威機構A Greener Future 頒發可持續發展認證，成為亞太區首個獲此全球認可資格的場館。

本公司為香港機場管理局旗下香港國際機場服務控股有限公司的成員之一。

SOURCE 亞洲國際博覽館