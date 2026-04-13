亞博館四招延續盛事資源價值 從潮流文化活動到大型親子展覽 實現轉廢為能

源頭分類：建立高效回收的第一步

大型潮流文化盛事ComplexCon Hong Kong連續第三年於亞博館舉行，為期2日的活動吸引逾3.6萬人次入場，餐飲需求殷切、人流暢旺。在活動餐飲區，一份未吃完的食物，過去可能會連同餐具被一併丟棄；在亞博館卻有了不一樣的去向。活動期間，亞博館增設人手協助訪客將剩食與可回收物料分類棄置。這個看似簡單的動作，正是整個回收流程的起點。

廚餘回收：讓剩食物盡其用

活動期間收集所得的物資會再經後勤團隊分流處理，餐具及餐盒等會經簡單處理後按材質分類回收，剩食則歸類為廚餘，並轉送至有機資源回收中心O•PARK1，轉化為生物氣（biogas）用於發電，剩餘物亦可製成堆肥。透過源頭分類及回收，活動產生的廚餘得以物盡其用，實現轉廢為能。

公眾教育：從親子互動培養環保習慣

培養可持續意識，應該從教育著手，例如深受家庭歡迎的兒童書展暨超級親子用品展，今年就增加了邊玩邊學的環保互動體驗。亞博館在場內設置自助回收點，配合環保標語及清晰指示，鼓勵參觀者參與分類回收。活動期間，亞博熊亦穿梭會場，與小朋友互動，教導他們辨識不同可回收物料，包括廚餘、紙碗、木製餐具及塑膠等。不少家長藉此教育小朋友回收餐具及包裝物，將回收過程變成一個親子學習的機會。相比單向宣傳，這類貼近日常的互動體驗，更容易讓小朋友建立習慣，讓可持續理念從小扎根。

系統管理：牽頭回收提升營運效率

於人流密集的大型展覽中，宣傳物料、包裝、玻璃、金屬以至木材等使用量龐大，回收工作涉及不同類型物資。有別於傳統由參展商分散處理的模式，亞博館以場館為中心，擔起統籌回收的工作，並建立一套高效有序的資源管理系統。亞博館更會因應各式活動類型，持續更新活動指引供主辦單位參考，例如剛舉行的Con-Con Hong Kong，亞博館由活動籌備階段已就資源回收制訂方案，除鼓勵參展商減少使用一次性物料，更於活動前後牽頭回收。透過清晰分類設施、統一收集及集中處理物資等，有效減少回收物混雜情況，提升整體回收率。

回收管理的成效，有賴於場館、主辦單位、參展商及訪客的共同努力。活動前後的收集工作、物資分類到後續處理，每一個步驟都環環相扣。透過在不同展覽中的實踐，亞博館逐步建立一套更完善的資源管理模式，亦讓回收變成活動中不可或缺的一部分。未來，亞博館將持續與業界攜手，推動更多創新措施，讓每一場盛事不僅帶來人流與經濟效益，更讓資源在場館以外延續其價值。

關於亞洲國際博覽館

亞洲國際博覽館是世界級博覽、會議、演唱會、運動及娛樂表演場地，提供超過70,000 平方米的租用面積，備有10個位處地面的無柱式設計展館，當中包括可容納多達14,000位觀眾的全港最大室內多用途場館AsiaWorld-Arena。亞博館擁有極佳地利位置，毗鄰香港國際機場及港珠澳大橋，內置機場快綫博覽館站，接連粵港澳大灣區及全球各地。

憑藉豐富經驗，亞博館多年獲獎無數，包括於「M&C Asia Stella Awards」獲選為「最佳會議中心 – 北亞」、於「TTG中國旅遊大獎」中奪得「中國最佳會議展覽中心」、獲全球場館行業權威TheStadiumBusiness Awards頒發「觀眾與訪客體驗」（Fan & Guest Experience）大獎、於「C&IT Awards」中奪得年度最佳「會議展覽獎勵旅遊業」團隊、獲英國Mash Media EN Award頒發全球博覽業界權威「最佳國際場館」大獎，及亞洲展覽會議協會聯盟（AFECA）頒發「最佳場地」大獎等殊榮，更獲國際活動業權威機構 A Greener Future 頒發可持續發展認證，成為亞太區首個獲此全球認可資格的場館。

本公司為香港機場管理局旗下香港國際機場服務控股有限公司的成員之一。

SOURCE 亞洲國際博覽館