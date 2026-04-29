IBM Bob報到！專為企業設計與培養的軟體開發人員

Bob加速企業商機變現、煥新傳統企業資產、解決企業人才知識技能斷層挑戰

目前已有超過 8 萬位IBM員工使用IBM Bob；調查顯示使用者的工作效率平均提高45%。

IBM Bob 具備多模型協作能力，可動態地根據準確性、效能和成本，自動將每個工作任務傳送到適合的模型。

IBM Bob不只負責生成代碼，更協助將整個軟體開發生命週期工作流程自動化；將AI治理、符規和安全融入軟體開發的每個步驟

台北2026年4月29日 /美通社/ -- IBM宣布在全球推出IBM Bob—專為企業「培養」的軟體開發數位員工。Bob不僅能協助軟體開發團隊快速編寫代碼，更適用於整個軟體開發生命週期 (Software Development Lifecycle, SDLC)，從規劃和編碼到測試、部署和現代化工程的自動化，並提供企業亟需的AI治理和安全控制。

AI正在改變軟體開發這項專業。對大多數企業而言，創新技術帶來的變化，正好迎上過去數十年來企業營運所累積的複雜度：既有系統、混合環境、對於符規的要求、以及一旦出錯所需付出的高昂代價等等。如果沒有正確與適當的防護措施，快速發展的AI就不是進步，只是加速面對不斷升級的企業風險。

IBM 宣布在全球推出 IBM Bob—專為企業「培養」的軟體開發數位員工，讓企業在不犧牲治理和安全的前提下善用AI，快速進行企業的現代化工程與數位轉型。

IBM Bob的「誕生」即是為上述企業挑戰提供解方。它基於結構化的框架，將Bob嵌入整個企業軟體開發過程的每個角色之中—包括基於角色的模式、強制執行的標準、可複用的工作手冊、工具調用和人機協作治理—以便開發團隊能夠在受管控的同時快速推進。

IBM Bob代表了IBM 代碼AI工具的演進，將功能提升到端到端、完整的交付模式，在整個軟體開發生命週期中大幅提升人類生產力、現代化效能與人機協作程度。Bob現已正式推出SaaS版本，提供30天免費試用、以及個人和企業版。未來也將提供本地版給有資料落地或監管要求的企業使用。現有WCA客戶將繼續獲得全面支持，並可無縫轉換到Bob平台。

IBM Bob的主要功能與優勢包括：

以 AI 優先的軟體開發生命週期協作 ：根據估計，大多數開發工作分散在不同的工具、角色和生命週期階段，造成交付速度減緩、風險增加。IBM Bob 將代理型 AI 嵌進整個軟體開發生命週期—從發現和規劃到設計、編碼、測試、部署和營運—協調基於開發工作角色的專用代理、可複用的技能和被管理的工作流程。

：根據估計，大多數開發工作分散在不同的工具、角色和生命週期階段，造成交付速度減緩、風險增加。IBM Bob 將代理型 AI 嵌進整個軟體開發生命週期—從發現和規劃到設計、編碼、測試、部署和營運—協調基於開發工作角色的專用代理、可複用的技能和被管理的工作流程。 使企業現代化工程更加智能 ：調查顯示60%到80%的開發預算用於現代化工程，這些工作可能耗時幾週或幾個月 [1] 。IBM Bob協調負責程式代碼、測試、文件和流程的開發團隊，主動執行完整的現代化任務。例如，Bob協助一家雲端解決方案和諮詢服務公司Blue Pearl，僅用三天便完成一項原本需要 30天才能完成的Java升級工作，節省超過160個工作時數 [2] 。

：調查顯示60%到80%的開發預算用於現代化工程，這些工作可能耗時幾週或幾個月 。IBM Bob協調負責程式代碼、測試、文件和流程的開發團隊，主動執行完整的現代化任務。例如，Bob協助一家雲端解決方案和諮詢服務公司Blue Pearl，僅用三天便完成一項原本需要 30天才能完成的Java升級工作，節省超過160個工作時數 。 從 Day 1 即內建安全控制 ：AI不僅加速軟體開發工作，也改變了企業安全佈局，並生出新的企業風險。IBM Bob將提示詞正規化、瀏覽機敏資料、實時執行安全措施、以及AI紅隊測試（模擬測試以找出AI生成內容偏差或邏輯漏洞）直接納入開發工作流程，而不是事後補強。

：AI不僅加速軟體開發工作，也改變了企業安全佈局，並生出新的企業風險。IBM Bob將提示詞正規化、瀏覽機敏資料、實時執行安全措施、以及AI紅隊測試（模擬測試以找出AI生成內容偏差或邏輯漏洞）直接納入開發工作流程，而不是事後補強。 可稽核性 ：AI生成的代碼可能未經充分審核就上線，造成合規盲點。IBM Bob 專屬的命令行工具BobShell，可實時建立自文件化的代理流程，使每個開發節點都可以被追蹤。

：AI生成的代碼可能未經充分審核就上線，造成合規盲點。IBM Bob 專屬的命令行工具BobShell，可實時建立自文件化的代理流程，使每個開發節點都可以被追蹤。 多模型協作 ：IBM Bob動態地根據準確性、效能和成本，自動將開發任務派送給適合的模型，例如Anthropic Claude、Mistral和IBM Granite等開源模型，以及專門針對程式碼推理、安全性和下次編輯預測的微調模型。較簡單的工作適合輕量型模型，複雜的任務交給功能較強大的模型；為的是成果最佳化與降低開發費用。

：IBM Bob動態地根據準確性、效能和成本，自動將開發任務派送給適合的模型，例如Anthropic Claude、Mistral和IBM Granite等開源模型，以及專門針對程式碼推理、安全性和下次編輯預測的微調模型。較簡單的工作適合輕量型模型，複雜的任務交給功能較強大的模型；為的是成果最佳化與降低開發費用。 透明度和控制：IBM Bob的審核模型允許開發者配置與其工作流程相符的檢查點，從手動審核到按任務類型自動審核，展現高度人機協作的彈性與效率。

IBM軟體部門資深副總裁 Dinesh Nirmal表示，每家企業都在爭相進行現代化，然而缺乏治理、安全與透明度的速度，將造成極高的風險。IBM Bob 讓企業在不犧牲治理和安全的前提下善用AI，快速進行企業的現代化工程與數位轉型。Bob是為企業設計的數位員工，可協助企業真正實現「AI優先」的目標。

IBM Bob自2025年6月於IBM內部推出，目前已有超過 8 萬名IBM員工正在使用它。使用者表示在現代化、安全和新的開發工作中，工作效能平均提升了45%。在特定任務上的效能更高：

IBM Instana開發團隊表示，處理特定任務的時間平均減少70%，相當於平均每周節省10小時；

IBM Maximo開發團隊使用IBM Bob執行各種代碼生成和重構任務的測試，包括更新代碼。完成任務所需時間從從數天縮短到數個小時，生產力提升69%。

瞭解IBM Bob請造訪：bob.ibm.com

參考資料：

部落格文章： IBM Bob協助從AI輔助編碼轉向AI輔助交付 （英文）

部落格文章：適用於IBM Z 大型主機系統的IBM Bob Premium軟體包 （英文）

[1] https://sync-sys.com/your-it-budget-is-80-maintenance/#:~:text=Your%20IT%20budget%20is%2080,generative%20AI%2C%20drive%20competitive%20advantages

[2] https://www.ibm.com/case-studies/blue-pearl-bob

關於 IBM

IBM 是全球領先的混合雲、人工智慧及企業服務提供者，服務遍及全球 175 多個國家。IBM 協助企業從資料中獲得商業洞察、簡化流程、降低成本並增強競爭力。來自金融服務、電信和醫療等關鍵領域的機構，採用 IBM 混合雲平台及 Red Hat OpenShift 進行數位轉型。IBM 在人工智慧、量子運算和產業導向的雲端解決方案及企業服務領域持續創新，為客戶提供開放且靈活的選擇。公司秉持誠信、透明治理、社會責任、多元包容的企業文化，奠定了 IBM 的業務基石。

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SOURCE IBM