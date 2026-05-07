不只是AI工具！IBM Bob是企業在AI時代的競爭優勢

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IBM

07 5月, 2026, 21:51 CST

加速企業商機變現、煥新傳統企業資產、解決企業人才知識技能斷層挑戰

台北2026年5月7日 /美通社/ -- 根據多家國際研究機構預估，全球企業軟體市場規模已逾3千億美元；在雲端化與AI技術驅動下，未來五到十年將維持約低雙位數的年成長率，亞太地區被視為成長動能顯著的市場之一。IBM 近期在全球推出 IBM Bob — 它不只是生成程式碼的AI工具，而是被設計為企業的全職數位員工、軟體開發團隊中具備代理能力的AI夥伴。IBM Bob將AI治理、安全與自動化能力，內建於全軟體開發生命週期 (SDLC) 的每個步驟，協助企業在創新速度與安全合規之間，取得完美平衡。

台灣 IBM數據與AI技術總監李維倫指出，IBM Bob的問世代表著軟體開發典範的轉移；它的核心競爭力展現在以下面向：

  1. 全軟體開發生命週期自動化的管理員：現有的軟體開發AI工具多數定位在幫助軟體工程師加快寫程式碼的速度；IBM Bob則被設計為全SDLC的全方位夥伴。它具備代理 (Agentic) 能力，能跨工具編排任務、自動執行測試、甚至處理複雜的部署。

  2. 協助加速企業遺留系統 (Legacy Systems) 現代化：針對金融行業與政府機構仰賴的Java、COBOL、RPG等傳統架構，IBM Bob擁有獨到技術：它能精準理解企業既有系統之間的交互關係，並執行100%準確的自動文檔化重構，將原本需要耗時數月的手動現代化工程縮短到一週以內完成。

  3. 原生、內建的資安與治理：IBM Bob將安全控管融入軟體開發基因。透過獨家BobShell建立「自文檔化」流程，確保AI的每個動作皆可審核。配合提示詞正規化技術，從源頭防止不安全的指令，為金融、醫療、政府等受高度監管的行業提供重要的採購信心。

  4. 多模型編排的敏捷與彈性：李維倫強調企業無需被單一AI模型「綁架」。IBM Bob採用多模型協作架構，能根據任務複雜度自動調度：簡單任務由輕量化的IBM Granite處理，複雜工作則交由Claude或Mistral。這不僅分散技術風險，更為企業優化開發效能、功耗比與成本。

李維倫以比喻總結道，若說市面上主流程式碼AI工具是工程師私人使用的精密扳手，IBM Bob就像受雇於企業的自動化流程管理員。

台灣 IBM 客戶創新工程架構總監陳威皓則以個人與其開發團隊實際使用IBM Bob，執行某台灣金融業客戶AI前導專案為例，現身說法：過去從需求整理、API整合、異常處理、功能測試到環境部署，至少需要四週，然而在Bob的輔助下，一週內即可完成專案開發與報告；除了大幅縮短時程，程式的品質也獲得保障。而在另一家大型金融機構裡，有「高齡」40歲的COBOL核心系統需要進行現代化。陳威皓與團隊採用IBM Bob + Premium Package for Z，加速理解遺留系統 (4週→5天)，快速設計遷移策略 (4週→1週)、產出文件 (5天→1天)，使專案啟動的時程從原訂的六週提前三週，效率提升50%，同時解決了關鍵IT人才稀缺、技能與企業知識斷層的窘境。

陳威皓表示，IBM Bob的實際效益印證了「他」對企業高階管理團隊的價值：協助CEO更清晰地判定IT投資效益，有效縮短商業價值變現時間；CFO則可以更精確地計算與管控AI運算的投資報酬率；協助CIO加速遺留系統現代化，減輕技術債的負累，也可為全公司的軟體開發流程建立一致的治理標準。IBM Bob將安全控制點內建於SDLC中，實時執行政策，減少AI應用可能造成的隱藏威脅與資安風險，也是輔助CISO職能的獨特能力。

IBM Bob 也重新定義了企業軟體開發週期裡各個角色的價值與協作模式：

  • 軟體工程師的核心工作從Coding轉向架構設計與管理：基礎且重複的程式碼編寫與測試，可以交由 Bob自動化完成。人的角色將專注於更深入理解業務需求、設計複雜的架構、管理生成式AI應用的風險及決策審核。
  • 培養人機協作的新戰力：對資深AI架構師而言，Bob是加速執行的助手；但對初級開發者來說，Bob則是提供結構化指導與信心的數位導師。

AI技術已經改變了整個軟體開發的職能結構。軟體人才的價值不再僅體現於寫程式的速度與技巧，而在於整合SDLC與AI工程治理的能力；從學習「寫語法」轉向培養架構思維、解構問題以及與AI協作的能力。同時，軟體人才的技能組合 (Skillset) 也被要求煥新：提示工程、AI安全與合規意識、大型專案的開發流程編排已經成為職場剛需。

IBM Bob已正式推出SaaS版本，提供30天免費試用以及個人和企業版。未來也將提供本地版給有資料落地或監管要求的企業使用。現有WCA客戶將繼續獲得全面支持，並可無縫轉換到Bob平台。

瞭解IBM Bob請造訪：bob.ibm.com

參考資料：
部落格文章：IBM Bob協助從AI輔助編碼轉向AI輔助交付 （英文）
部落格文章：適用於IBM Z 大型主機系統的IBM Bob Premium軟體包 （英文）

關於 IBM
IBM 是全球領先的混合雲、人工智慧及企業服務提供者，服務遍及全球 175 多個國家。IBM 協助企業從資料中獲得商業洞察、簡化流程、降低成本並增強競爭力。來自金融服務、電信和醫療等關鍵領域的機構，採用 IBM 混合雲平台及 Red Hat OpenShift 進行數位轉型。IBM 在人工智慧、量子運算和產業導向的雲端解決方案及企業服務領域持續創新，為客戶提供開放且靈活的選擇。公司秉持誠信、透明治理、社會責任、多元包容的企業文化，奠定了 IBM 的業務基石。

台灣 IBM 公司新聞室：https://taiwan.newsroom.ibm.com/

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