IBM推出新款z17與LinuxONE系統，協助企業因應資料中心空間與總持有成本雙重挑戰

IBM Z與LinuxONE 5功能強大的單櫃機和機架式產品，以及全新的 AI 和自動化軟體，協助企業更靈活地部署工作負載

台北2026年7月7日 /美通社/ -- IBM今日在全球宣布推出全新IBM z17和LinuxONE 5 產品組合：首度在其完整的 Z 和LinuxONE產品線中，同步提供機架式與單櫃機種。擴充後的IBM z17和LinuxONE 5 產品組合，提供更豐富的部署選項，擁有相同的旗艦級效能、安全性和生態系統標準。IBM 提供全新的單櫃機和機架式選項，集穩定與敏捷於一身，協助企業強化基礎設施以符合業務需求，進而提高靈活性及營運效率。

這將是 IBM 在台灣市場首次提供 LinuxONE Express 方案，專為支援較小規模工作負載的企業而設計，提供更具經濟效益的入門級解決方案，可隨著業務成長而擴充，同時兼具安全性、韌性和效能。以精簡機房空間與節電為目標，提供企業級Linux作業平台、支援量子安全的機密運算、及晶片內建的AI 加速器。預計今年八月中旬正式上市。

IBM 在台灣市場首次推出 LinuxONE Express 方案，專為支援較小規模工作負載的企業而設計，提供更具經濟效益的大型主機解決方案

世邦魏理仕 (CBRE) 發布的《2026 年全球資料中心趨勢報告》¹指出，大規模處理高敏感性工作負載的組織，其資料中心的空置率創歷史新低，租金超過每千瓦每月 400 美元。這些組織需要的基礎架構是能夠協助最佳化資料中心空間配置，且優先確保核心應用程式所需要的韌性。企業可藉由IBM z17和LinuxONE 5 機架式及單櫃機對應前述挑戰，並依現實條件最佳化其資料中心的空間使用。

IBM Z與LinuxONE總經理 Tom McPherson 表示：「關鍵任務工作負載的數量正在以驚人的速度成長，迫使各企業必須在效能、AI 應用與整合、及基礎設施做出艱難的抉擇。借助全新的IBM Z和LinuxONE，企業能夠更輕鬆地將工作負載部署在最合適的地方，也讓更多的企業受益於新興科技。」

為資料中心靈活性而打造的全新系統

全新的IBM z17和LinuxONE 5 機型配置最多可容納 82 個核心和 18 TB 的記憶體，與前一代相比，核心數量增加了約 20%，記憶體容量增加了約 12%。IBM z17 ME2 的單處理器吞吐量比IBM z16 A02 提高了 10%。然而，具體情況會因工作負載和配置而有所不同2。

客戶可以將IBM設備和非IBM設備靈活並置，在資料中心實現最適合自身用途的安裝配置。每個系統的設計都在幫助企業重新釋放空間、提高能源效率，並與現有環境無縫整合：

IBM z17 單櫃機 是一套完整封裝的解決方案，採用IBM機架和智慧電源分配單元 (iPDU)，作為一個完整的封閉單元交付，即裝即用，現在更增加讓客戶可以在機架內共置其他技術的彈性。

是一套完整封裝的解決方案，採用IBM機架和智慧電源分配單元 (iPDU)，作為一個完整的封閉單元交付，即裝即用，現在更增加讓客戶可以在機架內共置其他技術的彈性。 IBM z17 機架式產品 可讓客戶將IBM Z組件直接安裝到自己符合業界標準的機架中，並具有與其他技術共置的彈性。

可讓客戶將IBM Z組件直接安裝到自己符合業界標準的機架中，並具有與其他技術共置的彈性。 IBM LinuxONE Rockhopper 5 是一款可水平擴充的單櫃式LinuxONE系統，專為高密度工作負載打造，具備晶片內建的AI 加速器、機密計算與後量子加密技術，並提供單櫃機和機架式兩種產品配置。

是一款可水平擴充的單櫃式LinuxONE系統，專為高密度工作負載打造，具備晶片內建的AI 加速器、機密計算與後量子加密技術，並提供單櫃機和機架式兩種產品配置。 IBM LinuxONE Rockhopper 5 機架式和 Express方案，以精簡空間為目標的 18U 配置提供企業級Linux作業平台、支援量子安全的機密運算及晶片內建的AI 加速器。 該產品專為支援較小規模工作負載的企業而設計，提供更具經濟效益的入門級解決方案，可隨著業務成長而擴充，同時兼具安全性、韌性和效能。

IBM z17和LinuxONE 5 的單櫃機和機架式系統採用IBM Telum® II 處理器，搭配Red Hat OpenShift AI 和IBM Spyre™加速器，提供先進的多模型 AI 推論能力，可執行基於交易的預測型 AI 和生成式 AI。

最大化核心業務價值

基於IBM Z和LinuxONE系統的靈活性，IBM宣布推出全新的軟體與管理功能，以協助客戶簡化基礎架構維運，降低平台運行所需的技術門檻，並從既有支撐業務運作的工作負載中獲取更多價值。

IBM Infrastructure Management for Z 和 LinuxON E 將佈建、組態設定和維運整合為一體。 企業可利用 Terraform和廣泛採用的基礎架構即程式碼 (Infrastructure-as-Code, IaC) 來實現基礎設施的自動化部署，並透過統一的使用者介面，以簡單的視覺化 I/O 拓撲與組態設定來協調各項配置，同時降低所需的專業人力需求。

將佈建、組態設定和維運整合為一體。 企業可利用 Terraform和廣泛採用的基礎架構即程式碼 (Infrastructure-as-Code, IaC) 來實現基礎設施的自動化部署，並透過統一的使用者介面，以簡單的視覺化 I/O 拓撲與組態設定來協調各項配置，同時降低所需的專業人力需求。 IBM COBOL Elevate for z/OS 旨在簡化在IBM z17上運行的COBOL應用程式現代化並最佳化其效能，以協助客戶在無需重新撰寫程式碼或具備專業能力的情況下，從其仰賴的應用程式中獲得更多價值，將於2026年 9 月 18 日正式提供。

旨在簡化在IBM z17上運行的COBOL應用程式現代化並最佳化其效能，以協助客戶在無需重新撰寫程式碼或具備專業能力的情況下，從其仰賴的應用程式中獲得更多價值，將於2026年 9 月 18 日正式提供。 後量子密碼安全 (post-quantum cryptography security) 現已成為z17和LinuxONE Rockhopper 5 系統的標準配置，採用後量子加密、機密運算及企業級金鑰管理技術。

現已成為z17和LinuxONE Rockhopper 5 系統的標準配置，採用後量子加密、機密運算及企業級金鑰管理技術。 IBM新推出的Crypto Discovery 與 Inventory能力，目的在於簡化安全維運作業， 讓資安團隊能有企業整體加密的統一視圖，透過端到端的可視性，為後量子時代標準做好準備。

倫敦大學學院（University College London, UCL）先進研究運算中心平台技術研發主管Owain Kenway博士表示，「隨著生成式人工智慧興起，我們需要最高水準的效能、效率、韌性和安全性，安全地保存與處理敏感資料集。全新的IBM LinuxONE 5 單櫃機、機架式和Express機型，讓像我們這樣的組織能夠以具有成本效益的價格，取得先進技術，協助學術團隊開展研究。」

上市時程

全新的z17單櫃機和機架式機型、 IBM LinuxONE Rockhopper 5 及IBM LinuxONE 5 Express 將於 2026 年 8 月 12 日正式上市。 IBM Infrastructure Management for IBM Z和IBM LinuxONE將於 2026 年 8 月 14 日正式發表。 IBM COBOL Elevate for z/OS將於 2026 年 9 月 18 日正式發表。 更多信息，請訪問z17和LinuxONE 5。

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SOURCE IBM Taiwan