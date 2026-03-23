印尼將股票市場基礎設施引入加密貨幣領域，ICEx集團借此加入新基礎設施建造者行列

在印尼金融服務管理局監管的框架下，每筆加密貨幣交易都必須經過三個不同持牌機構的環節：受規管的交易所(Bursa)、中央清算所以及獨立託管機構——這一架構與傳統的股票及衍生品市場架構如出一轍。

ICEx集團成立旨在同時承擔這三個角色。該集團旗下包括國際加密貨幣交易所(ICEx)、加密資產清算國際公司(CACI)和國際加密貨幣託管公司(ICC)，且每家機構均已獨立獲得印尼金融服務管理局的牌照。

Ajaib、Floq、Indodax、Mobee、Nanovest、OSL印尼、Reku、Samuel Kripto印尼、Tokocrypto、Triv和Upbit印尼等印尼11家最大的交易所是ICEx創始股東，部分印尼大型企業集團和全球交易所也作為戰略投資者參與了ICEx的創立。該聯盟籌集了約1萬億印尼盧比（約合7000萬美元）。

ICEx集團行政總裁Pang Xue Kai表示：「印尼監管要求必須建立這三層基礎設施。這11家交易所選擇共同持有該體系，而非依賴協力廠商。」

這一強制性架構降低了交易對手風險和資本低效問題。隨著各創始交易所通過ICEx的清算和託管服務開展業務，該基礎設施可以立即覆蓋其總計約2000萬用戶。

印尼呈現出一種難得的融合態勢：加密貨幣在零售端大規模普及，監管政策開放包容，如今又配套了機構級管道設施。ICEx集團還正在探索開發受規管的現實世界資產代幣化項目以及國家穩定幣計劃。該集團將於2026年4月2日在雅加達舉辦盛大開業典禮。

關於 ICEx

以「ICEx（國際加密貨幣交易所）」為品牌運營的PT Fortuna Integritas Mandiri，是一家獲得印尼金融服務管理局許可的數字資產交易所。在根據印尼金融服務管理局第KEP-2/D.07/2026號決定獲得加密貨幣交易所業務牌照後，該交易所於2026年1月5日正式啟動運營。

關於 ICEx集團

ICEx集團是印尼領先的數字資產市場基礎設施開發商，在印尼金融服務管理局的監管下，建立了該國首個一體化自律組織(SRO)生態系統。該集團旗下擁有三個持牌實體：ICEx（數字資產交易所，牌照編號KEP-2/D.07/2026）、CACI（清算服務機構，牌照編號KEP-12/D.07/2026）和ICC（機構託管提供商，牌照編號KEP-11/D.07/2026）。ICEx集團致力於強化投資者保護機制，推動印尼受規管數字經濟的可持續增長。

ICEx集團品牌和傳訊部

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網址：www.icex.id

SOURCE International Crypto Exchange (ICEx)