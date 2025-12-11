第二屆國際心腦血管醫療創新高峰論壇（ICMIS 2025）香港開幕：人工智能技術與數字醫療引領轉化新篇

香港2025年12月11日 /美通社/ -- 近年來，心腦血管疾病持續造成公共健康負擔；人口老齡化與生活方式風險因素疊加，使「早發現、早干預、可及且可負擔的預防與管理」成為全球醫療系統的共同課題。與此同時，人工智能、數字健康平台與前沿醫學影像等技術快速發展，為疾病風險評估、早篩、分層管理與精準治療帶來新可能，然而，要跨越「科研—臨床—社區」之間的落地鴻溝，仍有賴於跨學科、跨機構與跨地域的聯動機制與創新生態共同推進。

在此背景下，由InnoHK香港心腦血管健康工程研究中心（COCHE）主辦的第二屆國際心腦血管醫療創新高峰論壇（ICMIS 2025）今日於香港科學園隆重舉行。作為心腦血管領域的旗艦學術盛會，本屆峰會匯聚了來自牛津大學、約翰霍普金斯大學、康奈爾大學、香港大學及香港城市大學等世界頂尖學府的專家學者，以及醫療產業界領袖。首日議程緊扣「數字健康與AI技術」「前沿醫學影像與社區健康」及「科研臨床轉化」三大核心議題，來自全球的學術精英和業界領袖在此展開深度的思想碰撞，共同探索應對全球心腦健康挑戰的創新解決方案。

深化跨界協作，應對全球心腦健康挑戰

本屆峰會開幕典禮嘉賓雲集，匯聚了來自政府、學術界及產業界的領軍人物，為大會奠定了高規格的國際基調。多位重量級嘉賓先後發表致辭，從政策支持、臨床需求、產業生態及學術創新等多個維度，勾畫未來心腦健康工程與醫療創新的藍圖。

香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授表示, 心腦血管疾病已成為全球最主要的致死原因，今次峰會正是應對這類重大挑戰的重要跨學科交流平台。他指出香港特區政府正致力發展香港成為國際創新科技中心，強調「InnoHK」為旗艦項目，並讚揚COCHE中心通過與世界頂尖機構的戰略合作，在人工智能成像及生物傳感領域取得重大科研突破。他亦提到政府正積極籌建第三個InnoHK創新香港研發平台，聚焦於可持續發展、能源、先進製造及材料，以進一步完善香港的創科生態圈。

中國醫師協會心血管病分會會長葛均波教授在視頻致辭中強調，心腦血管醫學的重大突破往往誕生於臨床醫生、工程師與產業界的「交叉點」。他希望本屆峰會能成為建立「共同語言」的橋樑，打破學科壁壘，促使科學家與企業家跨界攜手，共創心腦血管健康的未來。

香港科技園公司行政總裁黃秉修先生在致辭中表示十分高興與香港心腦血管健康工程研究中心（COCHE）聯合舉辦本次峰會。他認為COCHE展現出的前瞻性領導力，打破了醫學科研與實際應用之間的壁壘，支持新一代醫療創科領袖實現臨床與商業價值。他指出ICMIS 2025是一個別具意義的活動，凝聚了全球社群，向着共建一個更健康世界的願景邁進。香港科技園提供完善的生態圈，當中有超過300間生命及健康科技企業，致力於從深入研究到商業化，他期望繼續與各界緊密合作，讓創科企業能夠在這裏茁壯成長。

香港城市大學高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授指出，本屆峰會緊貼數字健康、人工智能技術及醫學影像的最新發展趨勢。他強調，COCHE正處於這場醫療變革的核心，透過深度融合工程學、生命科學及數據科學，致力開發創新解決方案，務求令醫療服務更具效益且普及化。

開幕典禮最後，由香港心腦血管健康工程研究中心（COCHE）總監，香港城市大學生物醫學工程學系、電機工程學系教授，約翰•霍普金斯大學放射學及放射科學系兼任教授陳葦恩教授、工程師致開幕辭。她於會上正式發佈2026年度旗艦項目——「宏橋心腦守護計劃」（C2 Health Guardian Program）。該計劃將聯同仁濟醫院董事局，深入公共屋邨為5,000名居民提供服務。陳教授強調，COCHE的願景是構建一套綜合數據庫系統，將社區護理、醫院治療與居家護理緊密互聯，從而實現以預防為先、人人可及的醫療健康管理。

簽署多項戰略合作，搭建國際協同網絡，貫通「產學研醫」

開幕儀式上，COCHE中心與上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院及Corporate-M公司舉行了（臨床）合作開發和轉化意向協議與合作備忘錄（MOU）簽署儀式，正式宣告在心腦血管健康工程領域展開更緊密的國際協作。

備忘錄確立了多方面的合作框架：COCHE將與Corporate M合作啟動一項涵蓋心腦血管疾病預防及阿爾茨海默症早期檢測的大規模縱向社區研究；同時亦與瑞金醫院強強聯手，共同研發創新醫療產品，並聯合建立「滬港國際創新醫療中心」。

合作備忘錄的簽署不僅進一步鞏固了香港在心腦血管研究及醫療創新領域與內地及國際頂尖醫療機構的實質性聯動，也凸顯香港特別行政區作為連接中國與世界醫療科技生態的重要樞紐角色。透過匯聚瑞金醫院的臨床優勢、Corporate-M在醫學影像與商業化方面的經驗，以及本地創新資源與政策支持，COCHE有望加速將一系列前沿科研成果，從實驗室推向臨床與社區應用。

智慧交融共探未來：三大前沿議題勾勒心腦血管醫療新圖景

首日論壇以「數字健康與AI技術」「前沿醫學影像與社區健康管理」及「科研臨床轉化」三條主線串聯，集中呈現心腦血管醫療創新從早期檢測 - 風險預防 – 臨床診療 - 規模化落地的完整路徑。

一、數字健康與AI技術：驅動早期檢測與精準預防

人工智能與多模態數據分析技術的突破，正引領醫療模式從被動治療轉向主動預防。透過AI賦能的超聲波檢測與數字化健康解決方案，先天性心臟病與中風等高危疾病的早期篩查精準度顯著提升，有效將醫療重心前移，為構建前端化、智能化的主動健康管理體系奠定了技術基石。

二、前沿醫學影像與社區健康管理：讓「看得見」變成「可管理」

分子磁共振成像與診療一體化技術的演進，致力於將高精尖影像手段轉化為社區普惠的健康守護工具。通過建立從臨床指南到社區實施的有效路徑，先進影像技術正打破醫院圍牆，實現「眼見為實」的精準篩查，成為大眾心腦血管健康全週期管理的可視化關鍵支撐。

三、從科研到臨床：推動創新技術加速落地應用

針對「從實驗台到病床」的轉化難題，再生醫學、基因療法及AI影像技術正加速融入實際臨床工作流。通過深化產學研醫的跨界協作，非侵入性技術與創新療法得以跨越研發壁壘，有效縮短轉化週期，推動全球前沿醫療成果在臨床場景中的廣泛應用與商業化落地。

ICMIS 2025首日活動在濃厚的學術交流氛圍中圓滿結束。從宏觀層面的戰略合作簽署到微觀層面的影像技術突破，從AI算法的精準篩查到再生醫學的臨床實踐，本次論壇不僅全方位展現了心腦血管領域的最新科技成果，更為全球專家搭建了一個打破學科與地域界限的高水平對話與協作平台。在接下來的第二日議程中，大會將進一步聚焦醫療創新的商業化與生態構建，為具備潛力的心腦血管相關科研項目提供面向國際專家與投資者的展示與對接平台。

