第二屆國際心腦血管醫療創新高峰論壇即將揭幕：匯聚全球領袖，「政產學研投」共探醫療科技新邊界

香港2025年12月2日 /美通社/ -- 鑑於心腦血管疾病持續位居全球疾病死因首位，第二屆國際心腦血管醫療創新高峰論壇（ICMIS 2025）將於今年十二月在香港召開，旨在加速應對這一艱巨挑戰。 本屆高峰論壇不僅將宣佈多項成果轉化國際創科合作計劃，還會舉辦助力初創企業發展的醫療創新競賽，積極回應科技興國、創科興港的發展戰略，形成香港獨具特色的創科優勢。

第二屆國際心腦血管醫療創新高峰論壇（ICMIS 2025）由InnoHK香港心腦血管健康工程中心（COCHE）聯合香港科學園，HKTech 300、牛津大學、卡羅林斯卡醫學院共同舉辦，將於2025年12月8日至9日在香港科學園高錕會議中心舉行。 本次峰會旨在搭建海內外交流分享平台，促進跨領域專家間的對話與協作，共同探索「政產學研投」科創商業化生態合作的創新道路，推動醫療科技發展、提升心腦健康水平。

本屆高峰論壇匯聚了來自香港、中國內地、歐洲及美國等地且享譽國際的大學、醫學院、研究型醫院及創新機構的知名專家與領袖。 講者陣容囊括了臨床醫學、生物醫學工程、放射學、神經影像學、數字健康及轉化醫學、金融商業等領域的國際知名行業專家與學者，以及來自醫療科技創新與投資界的頗具影響力的人物。

在為期兩天的議程中，本屆論壇將安排主題演講與圓桌會議，深入探討人工智能驅動的醫療、數字健康平台、新一代醫學影像等重要議題。

結合初創企業早期發展的困難和需求，適時予以助力其商業生態化發展，幫助對接科研及醫療專業評審、投資者和產業夥伴，展示其創科突破性構想，獨特商業化優勢方案，吸引行業投資人的認可與支持。此競賽旨在加速技術成果轉化、強化生物醫學創新鏈，藉此促進學術界、醫學界、產業界與資本市場的跨界合作，同時培育心腦血管創新領域的下一代領軍人才。

此外，峰會還將舉行與上海交通大學附屬瑞金醫院、海外Corporate-M等機構的合作開發及備忘錄簽署儀式，彰顯了論壇致力於建立創科商業化生態長期合作夥伴關係，以支持聯合技術攻關與臨床轉化，共贏共榮國際合作。

第二屆國際心腦血管醫療創新高峰論壇將成為香港打造國際心腦血管醫學創科未來發展的品牌盛會，透過驅動跨界協作與科技創新，為全球醫療領域帶來源自香港的創科活力與心腦健康的美好未來！

關於香港心腦血管健康工程研究中心 COCHE

InnoHK香港腦心血管健康工程中心（COCHE）於2020年成立，隸屬於香港城市大學，並與牛津大學及卡羅琳斯卡學院合作。該中心由創新科技署（ITC）支持，屬InnoHK計劃下的創科中心。其宗旨是成為全球跨學科心腦血管健康工程研究合作的中心，匯聚工程、科學、醫學及法律領域的專家，推動具影響力的人類健康研究與臨床轉化研究和應用。其主要成就包括發表350篇以上學術論文、取得90多項專利、培養200多位人才，以及孕育8家衍生公司。

InnoHK是創新科技署在香港特別行政區推行的旗艦計劃，COCHE隸屬於Health@InnoHK計劃下的項目，致力於革新我們對醫療保健的研究方式和卓越表現。 COCHE積極推動腦心血管健康創新技術，面向社區進行測量，為精準降低心血管疾病與失智症的可修正風險及預防護理模式提供解決方案，有效減輕醫療負擔。COCHE現與香港、中國內地、英國、瑞典、澳洲及美國的18家醫院合作，開展30項臨床研究（600多名參與者）及社區大型隊列研究與心腦健康篩查活動（總計已超過15,000名參加者）。 COCHE與全球及本地機構、產業、投資者及政府合作，將研究成果轉化為具影響力的解決方案。

