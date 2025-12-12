IEEE 的最高榮譽：認識 2026 年以科技力量重塑世界的先驅者

新澤西州皮斯卡特維2025年12月12日 /美通社/ -- 全球規模最大的科技專業機構，致力於推動科技造福人類的 IEEE ，隆重宣佈 2026 IEEE Medals 得獎者名單。這些全球榮譽表揚他們具有轉型創新、科學突破和創造力領導力的人們，以推動科技向前，以使人類受益。

今年的得獎者體現了創新和工程領導力精神，這些精神推動各主要科技領域的進步，影響全球數百萬人。這些男女的工作有助強化關鍵基礎設施、拓展人類認知、促進醫療保健發展、開創新型通訊方式，並提升全球生活品質。得獎者共同代表一個多元化的先鋒社區，其貢獻正在塑造更連接、可持續和公平的未來。

2025 年 IEEE Medals 主席兼行政總裁 Kathleen Kramer 表示：「每年，IEEE Medals 都表彰那些不僅在科技領域取得根本性突破，更改善人類生存狀態的傑出貢獻者。2026 年得獎者彰顯出本機構的核心價值，其獨特創意、卓越科學成就與全球影響力，不僅定義了我們的組織精神，更激勵著新一代的崛起。這些男女的貢獻，從運算與通訊領域的突破性進展，到醫療保健、可持續發展與教育領域改變生命的創新成果，持續塑造著更美好、更緊密連結的世界。」

2026 年 IEEE Medal 得獎者包括：

IEEE FRANCES E. ALLEN MEDAL

由 IBM 贊助

IEEE Member Luis von Ahn — Duolingo

Luis von Ahn 因發明 CAPTCHA 與 reCAPTCHA、開創人類運算研究領域，以及創立 Duolingo 平台而獲此殊榮。他的工作保障了全球互聯網基礎設施的安全運作，實現了數百萬冊書籍的數碼化，並為世界各地的學習者拓展了免費教育的接達渠道。

IEEE ALEXANDER GRAHAM BELL MEDAL

由 Nokia Bell Labs 贊助

IEEE Life Fellow Scott J. Shenker — UC Berkeley

Shenker 因在電腦網路與網際網路架構領域的開創性研究而獲獎，其成果奠定了當今雲端運算的基礎，支撐著現代數據中心的設計，並實現了透過軟件控制網路設備的能力。

IEEE JAGADISH CHANDRA BOSE MEDAL IN WIRELESS COMMUNICATIONS

由 Mani L. Bhaumik 贊助

IEEE Member Erik Dahlman, IEEE Fellow Stefan Parkvall, IEEE Sr. Member Johan Sköld — Ericsson

因在開發 LTE (4G) 與 5G 標準方面展現領導地位而備受讚譽，推動全球流動寬頻發展，並為現代通訊、商業及物聯網提供強大動力。

IEEE MILDRED DRESSELHAUS MEDAL

由 Google, LLC 贊助

IEEE Fellow Karen Ann Panetta — Tufts University

Panetta 因在影像處理領域的貢獻及透過「Nerd Girls」計劃推動女性工程發展而備受認可。她不僅推動醫療影像與自主系統等領域的科技進步，更致力為全球女性拓展科學、技術、工程與數學 (STEM) 領域的發展途徑。

IEEE EDISON MEDAL

由 Edison Medal Fund 贊助

IEEE Fellow Eric A. Swanson — MIT

Swanson 共同發明了光學相干斷層掃描技術 (OCT)，這項非侵入性高解析度成像科技，徹底改變了臨床醫生診斷與管理青光眼、糖尿病視網膜病變及老年性視力衰退等重大眼疾的方式。

IEEE MEDAL FOR ENVIRONMENTAL AND SAFETY TECHNOLOGIES

由 Toyota Motor Corporation 贊助

IEEE Life Fellow Wei-Jen Lee — University of Texas

Lee 因在電力系統與再生能源整合領域的領導貢獻而獲獎，其研究成果不僅強化電網可靠性，更推動潔淨能源普及化，協助公用事業管理再生能源來源，並降低大規模停電風險。

IEEE FOUNDERS Medal

由 IEEE Foundation 贊助

Marian R. Croak — Google

Croak 開創 VoIP 技術與流動捐款平台，重塑了全球通訊與人道援助體系，她的領導力持續影響著負責任的人工智能發展。

IEEE RICHARD W. HAMMING MEDAL

由 Qualcomm, Inc. 贊助

IEEE Fellow Muriel Médard — MIT

Médard 因在網路編碼與資訊理論領域的突破性貢獻而備受推崇，其創新成果顯著提升了串流視訊、無線網路及衛星通訊等應用場景中的資料傳輸可靠性。

IEEE MEDAL FOR INNOVATIONS IN HEALTHCARE TECHNOLOGY

由 IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) 贊助

IEEE Fellow Rosalind W. Picard — MIT

Picard 創立了情感計算領域，並開發出用於情緒與健康監測的穿戴式技術，這些技術使精神健康照護、壓力偵測及個人化健康洞察等領域得以運用相關工具。

IEEE NICK HOLONYAK, JR. MEDAL FOR SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC TECHNOLOGIES

由 Friends of Nick Holonyak, Jr. 贊助

IEEE Fellow Steven P. DenBaars — UC Santa Barbara

DenBaars 因開創性研發氮化鎵半導體與LED技術而備受推崇，這些技術使明亮且節能的照明得以應用於家庭、智能手機、汽車頭燈及大型顯示器等領域。

IEEE JACK S. KILBY MEDAL

由 Apple 贊助

IEEE Life Fellow Biing-Hwang "Fred" Juang — Georgia Tech

Juang 在語音編碼與辨識領域的奠基性研究，使智能手機、客服系統及虛擬助理所採用的語音驅動技術得以實現。

IEEE/RSE JAMES CLERK MAXWELL MEDAL

由 ARM, Ltd. 贊助

Paul B. Corkum — University of Ottawa

Corkum 在阿秒物理學領域的開創性研究，為超快科學開拓新疆界，使科學家得以運用前所未有的速度觀測化學反應與電子運動。

IEEE JAMES H. MULLIGAN, JR. EDUCATION MEDAL

由 IEEE Life Members Fund and MathWorks 贊助

IEEE Life Fellow James H. McClellan — EPFL

McClellan 在數碼訊號處理理論領域擁有數十年領導地位，其研究成果塑造了音訊處理、醫療超音波及雷達系統所採用的技術。

IEEE JUN-ICHI NISHIZAWA MEDAL

由 IEEE Jun-ichi Nishizawa Medal Fund 贊助

IEEE Life Fellow Eric R. Fossum — Dartmouth

CMOS 影像感測器的發明者福 Fossum 徹底革新數碼攝影與錄影科技，塑造了現代視覺通訊的樣貌。

IEEE ROBERT N. NOYCE MEDAL

由 Intel Corporation 贊助

Chris Malachowsky — NVIDIA

Malachowsky 共同創辦 NVIDIA，推動了 GPU 創新，為全球的人工智能、遊戲和加速運算提供動力。

IEEE DENNIS J. PICARD MEDAL RADAR TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS

由 RTX 贊助

IEEE Life Fellow Yoshio Yamaguchi — Niigata University

Yamaguchi 因開創雷達偏振測量與遙感技術而獲獎，其研究成果為全球氣候監測與災害應對提供重要支持。

IEEE MEDAL IN POWER ENGINEERING

由 IEEE Industry Applications、Industrial Electronics、Power Electronics 以及 Power & Energy Societies 共同贊助

IEEE Fellow Fang Zheng Peng — University of Pittsburgh

Peng 在電力轉換科技領域的創新成果，尤其是其發明的準 Z 源逆變器 (quasi-Z-Source Inverter)，為開發再生能源提供了更高效、穩定且可靠的解決方案。

IEEE SIMON RAMO MEDAL

由 Northrop Grumman Corporation 贊助

IEEE Fellow Michael Douglas Griffin — LogiQ, Inc.

Griffin 是前美國國家航空兼太空總署署長，以其塑造美國太空探索戰略及推動航空航天工程的成就而聞名，包括為當今載人太空飛行與深空探測任務奠定基礎的各項計劃。

IEEE JOHN VON NEUMANN MEDAL

由 IBM 贊助

IEEE Fellow Donald D. Chamberlin — IBM

作為 SQL 的共同發明者，以及數據庫語言與系統的重要貢獻者，Chamberlin 的研究成果奠定了全球幾乎所有企業、金融、醫療保健及政府數據系統的基礎。

得獎者將於 2026 年 4 月 24 日在紐約市舉行的 IEEE 年度榮譽頒獎典禮上接受表揚。2026 IEEE Medal of Honor Laureate 榮譽獎章得主將於 2026 年 1 月揭曉。請繼續關注更多詳細資訊。欲查看2026年完整獲獎者名單，請瀏覽 IEEE Awards Website 。

IEEE Awards 簡介

過百年來，IEEE Awards Program 始終是全球頂尖的同儕認可計劃，表彰那些貢獻卓著、顯著推動工程、科學與科技發展的傑出領袖。透過這項計劃，IEEE 認可其全球專家社群在從運算和電信到能源、航空航天、材料科學和醫療保健等領域所取得的轉型創新和社會影響。

IEEE 簡介

IEEE 是全球最大的技術專業組織，致力於推動科技進步造福人類。IEEE 憑藉其高引用率的學術刊物、國際會議、技術標準以及豐富的專業與教育活動，已成為航空航天、電腦與通訊、生醫工程、電力及消費電子等領域備受信賴的權威機構。更多資訊請瀏覽 https://www.ieee.org 。

