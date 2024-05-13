IEEE 以慶祝全球歷史性里程碑的方式，標誌著互聯網的 50 週年紀念

直播活動紀念 為現代互聯網奠定基礎的發展歷程

新澤西州皮斯卡塔威2024年5月13日 /美通社/ -- 全球最大的致力於推進人類科技進步的專業技術組織 IEEE，將於 2024 年 5 月 19 日舉辦一場全球性的線上直播虛擬活動——傳輸控制協議 (TCP) 誕生，紀念 IEEE 里程碑，慶祝互聯網的首個 50 年。並突出幫助互聯網得以實現的關鍵基石——傳輸控制協議 (TCP)的重要性，該協議確保電腦網絡傳輸的數據能夠準確無誤地抵達目的地。要註冊觀看於美國東部時間下午 3:00 /太平洋時間中午 12:00 /世界標準時間-04 19:00 開始的直播，請造訪 https://engage.ieee.org/celebrate-i50。

為慶祝這一週年紀念日，IEEE 將與 People-Centered Internet 合作，舉辦名為「IEEE i50：互聯網 50 週年虛擬慶典」的活動，該活動將邀請全球技術和商業領袖進行討論。此次活動將包括來自全球領袖的分享，他們從當今的互聯網中受益，同時也面臨著挑戰，並將討論利益相關者如何塑造以人為本的數字未來，特別是在人工智能 (AI) 的影響下。

經常被稱為「互聯網之父」之一的 IEEE 終身院士，Google 副總裁 Vint Cerf 將出席小組討論，重點探討過去 50 年來互聯網帶來的挑戰與機遇。「開發 TCP 時，我們並不知道它將會產生多大的影響力，」Cerf 說。「看著這個專案發展成今天科技創新的基礎設施，真是令人驚嘆。」

IEEE 這一里程碑紀念的是 1974 年《IEEE Transactions on Communications》期刊上發表的一篇論文，文中首次提出了 TCP 的概念，支持「多個分組交換網絡的互聯」，從而形成了互聯網的架構。如今，互聯網連接著超過五十億人以及無以數計的裝置。TCP 每年促進了數萬億美元的經濟活動，並激發其周圍的創新生態系統和基礎設施，包括路由器、光纖網絡、Wi-Fi、雲端計算服務等。

「今天，我們正在慶祝那些深刻影響人類的科技創新飛躍，」2024 年 IEEE 主席兼行政總裁 Tom Coughlin 表示。「互聯網改變了我們的生活方式。隨著我們進入令人畏懼的 AI 時代，未來的一大重任將是如何有效地將這一工具運用於公共基礎設施中，並透過其塑造一個以人為本的數碼生態系統。隨著新一代基礎設施的崛起，該基礎設施真正利用了我們的集體能力，許多歷史性的任務很可能會變得極為容易。」

將於 5 月 20 日慶祝另外兩個 IEEE 里程碑作為此次活動的一部分

IEEE 還將慶祝另外兩個里程碑：

IEEE 802 標準委員會 ——自 1980 年以來，IEEE 802 標準委員會透過制定全球網絡通訊標準，為科技和經濟做出了重大貢獻，這些標準定義了諸如數據在有線和無線網絡上的傳輸方式，確保了所有裝置的兼容性。

——自 1980 年以來，IEEE 802 標準委員會透過制定全球網絡通訊標準，為科技和經濟做出了重大貢獻，這些標準定義了諸如數據在有線和無線網絡上的傳輸方式，確保了所有裝置的兼容性。 Google 的 PageRank 技術—— PageRank 引用算法發明於 1996 年，是 Google 搜尋引擎的基礎，並促使該公司在 1998 年成立。PageRank 透過為所有索引網頁提供實用的排名分數，協幫互聯網用戶快速找到所需資訊。

這三項發展皆透過 IEEE 里程碑項目獲得認可，該項目旨在表彰與 IEEE 相關的所有領域中的重大技術成就。里程碑項目旨在表彰那些為人類帶來益處的技術創新和卓越成就，這些非凡的成就體現在獨樹一幟的產品、服務、學術論文以及專利之中。

關於 IEEE

IEEE 是全球最大的技術專業組織，致力於推動科技進步以造福人類。透過其備受尊崇的出版物、會議、技術標準以及專業的教育培訓活動，IEEE 在航空航天系統、電腦、電信、生物醫學工程、電力工程及消費電子產品等多個領域中，均為深受信賴的權威。更多資訊請瀏覽 https://www.ieee.org。

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