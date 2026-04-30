IEEE 在 2026 年榮譽典禮上表彰全球工程與科技非凡成就

2026 年 IEEE 主席 Mary Ellen Randall 說：「IEEE 榮譽典禮旨在表揚個別人士的非凡成就，其工作不斷擴闊科技造福人類的界限。 今年的獲獎者展示工程與科技如何在各行各業及全球各地推動實質進步，同時啟發下一代創造未來世界。」

為未來世代鋪路

典禮的壓軸環節是頒發該組織的最高榮耀 — IEEE 榮譽獎章，此獎今年由 Jensen Huang（黃仁勳）獲得，他是 NVIDIA 創辦人兼行政總裁，以表彰他在加速運算與人工智能領域中創新破格的領導風範。 Huang 慷慨捐出獎金，Jen-Hsun and Lori Huang Foundation 更以等額捐款響應，共同資助新設的研究生獎學金及 IEEE TryEngineering 的 STEM 計劃。

NVIDIA 共同創辦人 Chris A. Malachowsky 亦榮獲 2026 年 IEEE Robert N. Noyce 獎章 ，以肯定他在開創平行運算架構與引領半導體設計方面的輝煌成就。 Malachowsky 亦將獎金捐給 IEEE TryEngineering，協助學齡兒童接觸和認識工程學的相關活動。

科技與人文的交匯

這場盛會雲集科技領域的頂尖人才，亦突顯 IEEE 的獨特使命：糅合多元學科與視角，推動突破創新，迎向全球挑戰。 今年典禮以「交匯」為主題，並首映一部委託製作的數據故事影片，由資訊設計師 Giorgia Lupi 與她在 Pentagram 的團隊創作，用以呈現 2026 年獲獎者之間的共同歷程及合作聯繫。

IEEE 獎項計劃 已成立超過一百年，專門表揚那些以創新技術推動科技發展、並提升人類福祉的個人及團隊。 該計劃包括 IEEE 榮譽獎章，以及一系列涵蓋工程、運算及科技領域的獎章與技術領域獎項。

關於 IEEE

IEEE 既是公共慈善機構，亦是全球最大的技術專業組織，致力推動科技以造福人類。 透過其廣受引用的出版刊物、會議、技術標準，以及專業與教育活動，IEEE 在從全球標準、航空航天系統、電腦與電訊，以至生物醫學工程、電力及消費電子等廣泛領域中，都成為值得信賴的權威之聲。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.ieee.org。

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