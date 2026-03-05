IFS Capital在香港推出Lendingpot數字貸款平台

香港和新加坡2026年3月4日 /美通社/ -- 新加坡交易所上市公司、私人信貸專家IFS Capital Limited（簡稱「IFS Capital」）今日宣布，在香港推出其Lendingpot數字貸款平台，標志著該公司擴展至大中華區。

Lendingpot作為一個一站式比對與申請平台，將借款人與持牌放債人對接起來。該平台已在新加坡、馬來西亞和印度尼西亞開展業務，為這些地區仍以線下為主的私人借貸市場帶來了便利與透明。

為何選擇香港

作為亞洲領先的金融中心之一，香港的私人借貸市場擁有超過2000家持牌放債人[1]，但該行業仍以線下為主且分散。大多數借款人仍依賴口口相傳或實地走訪。Lendingpot通過搭建數字平台，利用數據算法將借款人與經核實的持牌放貸機構連接起來，彌補了這一不足。香港的監管框架（包括《放債人條例》(Money Lenders Ordinance)）提供了明確的牌照發放與行業標准，為Lendingpot的平台運營模式提供了有力支持。

平台於2026年1月5日啟動試運行，面向一批持牌放債人進行試點。這種分階段推出的方式使得團隊能夠在全面公開推出之前，優化借款人體驗及放貸人系統整合。當地放貸機構的早期反饋證實了市場對值得信賴的聚合平台的需求。

平台運作方式

與聚焦銀行的比對網站不同，Lendingpot專注於經核實的持牌放貸人。借款人可以比對貸款選項，並在每筆成功申請後獲得返現。在放貸機構端，該平台提供應用程序接口(API)整合和信用評分工具，以提高處理准確性、縮短審批時間並提升轉化率。

Lendingpot平台既服務於個人借款人，也服務於中小企業。尤其是對於小型企業而言，能夠在一個平台上比對並向多家放貸機構申請貸款，減少獲取營運資金所需的時間和繁瑣流程。

IFS Capital集團首席執行官Randy Sim表示：「香港的私人借貸行業發揮著重要作用，但許多借款人對自己的選擇仍知之甚少。Lendingpot為他們提供了一個比對經核實放貸機構的單一平台，並簡化了申請流程。對於個人借款人和中小企業而言，及時獲得融資至關重要，而一個透明的平台能帶來實實在在的改變。」

Lendingpot亞洲區負責人Benjamin Lam補充道：「隨著我們在亞洲各地拓展數字借貸平台，香港是Lendingpot自然邁出的下一步。這裡的借款人精通數字技術，重視透明度。我們致力於幫助借款人做出更明智的信貸決策，減少向多家放貸機構申請的繁瑣流程和複雜性。」

關於Lendingpot

Lendingpot是東南亞領先的數字貸款平台，改變了企業和消費者比對、申請和獲取融資的方式。借款人只需通過一次在線申請，即可立即獲得70多家持牌放貸機構的報價，確保透明度、有競爭力的利率和個性化支持。Lendingpot既服務於消費者借款人，也服務於中小企業借款人，提供返現激勵和定制融資解決方案，同時幫助放貸機構做出更快、基於數據的決策。該平台服務於新加坡、馬來西亞、印度尼西亞和香港特別行政區，致力於在亞洲實現讓信貸更透明、更高效、更有價值這一使命。

關於IFS Capital Limited

IFS Capital Limited是一家專業金融機構，為亞洲的中小企業、消費者和投資者提供私人信貸發起、保險和資產管理服務。我們在新加坡、泰國、馬來西亞、印度尼西亞和香港特別行政區設有辦事處。IFS Capital於1987年在新加坡成立，自1993年起在新加坡交易所主板上市，是PhillipCapital Group旗下公司。

欲了解更多信息，請訪問：www.ifscapital.com.sg

