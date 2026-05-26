IGIS X Asset Management攜手HOMA推出韓國頂級機構級長租公寓平台HOMA Korea

雙方簽署戰略合作備忘錄，旨在設立規模達3億美元的多戶住宅BTR基金，匯聚韓國最大的房地產資產管理公司與亞洲領先的靈活居住運營平台。HOMA曾榮獲ULI卓越獎及「亞洲最佳服務式公寓運營商」稱號。

新加坡2026年5月26日 /美通社/ -- 韓國最大的房地產資產管理公司之一、管理資產規模約450億美元的IGIS Asset Management旗下機構投資平台IGIS X Asset Management Co., Ltd.（簡稱「IGIS X」），與亞洲領先的機構級靈活居住及長租公寓(BTR)平台HOMA（www.homa.co）今日宣佈簽署合作備忘錄，雙方將成立HOMA Korea，在韓國尚未充分機構化的租賃住房市場中，採用重資產與輕資產並行的發展戰略，打造靈活居住業務平台。

HOMA Korea將通過一家設立於新加坡的合資資產管理公司進行運營。該合作未來將進一步擴展為一隻正式的多戶住宅BTR基金，目標初始募資規模為3億美元，資金來源主要為國際機構投資者，首批項目預計最早於2026年第四季度啟動運營。

「此次合作是推動韓國租賃住房市場機構化的重要一步。通過結合IGIS X在本地市場的專業能力及監管經驗，以及HOMA世界級的平台運營能力，我們將能夠提供符合機構投資標準的高品質BTR資產，以滿足韓國租客不斷變化的需求。」

——IGIS X Asset Management首席執行官Jun Ho Pok

「2017年，我們開始打造一個符合機構資本對於居住類資產配置需求的平台：擁有成熟品牌、真實運營數據以及可規模化發展的商業模式。通過IGIS X卓越的本地平台將HOMA引入韓國，是順理成章的下一步發展。」

——HOMA聯合創始人兼董事總經理Blake Olafson

其他公告

首席運營官任命：為推動全球擴張戰略的運營執行，HOMA已任命Eric Schaffer為首席運營官。Schaffer先生擁有超過17年的運營型房地產、投資及科技行業經驗，曾在essensys、WeWork及Cushman & Wakefield等公司擔任高級管理職位。

HOMA MENAT

HOMA還另外簽署了一項合作備忘錄，將成立HOMA MENAT。該合資公司將擁有HOMA品牌在中東、北非及土耳其地區的獨家總特許經營權，首批項目預計於2027年落地。

關於IGIS X Asset Management

IGIS X Asset Management Co., Ltd. (www.igisxam.com) 是一家房地產投資與開發公司，隸屬於IGIS Asset Management集團。該集團是韓國最大的房地產資產管理機構，管理資產規模約450億美元。IGIS X將機構投資管理能力與以用戶為中心的空間規劃及運營專長相結合，業務覆蓋住宅、辦公、零售、文化及健康生活等領域，並同時佈局韓國國內及國際市場。

關於HOMA

HOMA (www.homa.co) 是亞洲領先的機構級居住及長租公寓平台。公司曾榮獲ULI 卓越獎以及2025亞洲最佳服務式公寓 (Asia's Best Serviced Apartment 2025) 稱號。目前，HOMA在泰國4個項目中運營超過1100套已穩定出租的住宅單元，並有超過360套住宅單元正在開發建設中。HOMA品牌由ACRE (www.acremgt.com) 關聯公司持有。ACRE是一家垂直整合型全球多戶住宅投資管理機構，資產管理規模達52億美元、累計部署資本80億美元、累計交易住宅單元超過45,000套。

SOURCE ACRE NOON PTE. LTD.