IGIS X Asset Management จับมือ HOMA Partner เปิดตัว HOMA Korea แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าระดับสถาบันชั้นนำ
News provided byACRE NOON PTE. LTD.
26 May, 2026, 10:00 CST
บันทึกความเข้าใจเชิงกลยุทธ์มุ่งเป้าไปที่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าสำหรับอาคารชุดพักอาศัยมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการผนึกกำลังระหว่างผู้จัดการสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้กับธุรกิจที่พักอาศัยแบบยืดหยุ่นชั้นนำของเอเชียซึ่งมีรางวัล ULI Award for Excellence และ Asia's Best Serviced Apartment 2025 การันตี
สิงคโปร์, 26 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- IGIS-X Asset Management Co., Ltd. ("IGIS X") ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IGIS Asset Management ผู้จัดการสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ซึ่งมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการประมาณ 45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ HOMA (www.homa.co) แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าและที่อยู่อาศัยซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยระดับสถาบันชั้นนำของเอเชีย ประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้ง HOMA Korea ธุรกิจที่พักอาศัยแบบยืดหยุ่นซึ่งมุ่งเป้าไปที่กลยุทธ์การเติบโตทั้งแบบที่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและใช้สินทรัพย์น้อยน้อยในภาคที่อยู่อาศัยให้เช่าของเกาหลีใต้ซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาจากสถาบันอย่างเต็มที่
HOMA Korea จะถูกจัดตั้งผ่านบริษัทร่วมทุนด้านการจัดการสินทรัพย์ซึ่งอยู่ในสิงคโปร์ ความร่วมมือนี้จะขยายไปสู่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าสำหรับอาคารชุดพักอาศัยอย่างเป็นทางการโดยตั้งเป้าหมายการระดมทุนเริ่มต้น 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุนสถาบันระหว่างประเทศ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้เร็วที่สุดในไตรมาสที่ 4 ปี 2569
"ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับตลาดที่อยู่อาศัยให้เช่าในเกาหลี ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นและความสามารถด้านกฎระเบียบของ IGIS X เข้ากับแพลตฟอร์มระดับโลกของ HOMA เราจึงอยู่ในจุดที่มีความพร้อมเพื่อส่งมอบสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าคุณภาพระดับสถาบันซึ่งตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เช่าชาวเกาหลี"
— Jun Ho Pok, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, IGIS X Asset Management
"ในปี 2560 เราเริ่มต้นสร้างสิ่งที่นักลงทุนสถาบันต้องการในภาคที่อยู่อาศัย นั่นคือ แบรนด์ซึ่งได้รับการการันตี ข้อมูลการดำเนินงานจริง และแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้ การนำ HOMA เข้าสู่เกาหลีผ่านแพลตฟอร์มท้องถิ่นอันโดดเด่นของ IGIS X จึงเป็นก้าวต่อไปที่เหมาะสม"
— Blake Olafson, ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ, HOMA
ประกาศเพิ่มเติม
การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ: เพื่อนำทีมในการดำเนินงานขยายธุรกิจไปทั่วโลก HOMA ได้แต่งตั้ง Eric Schaffer เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งเขามีประสบการณ์มากกว่า 17 ปีในด้านอสังหาริมทรัพย์ การลงทุน และเทคโนโลยี รวมถึงบทบาทระดับสูงที่ essensys, WeWork และ Cushman & Wakefield
HOMA MENAT: HOMA ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้ง HOMA MENAT ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่ถือสิทธิ์แฟรนไชส์หลักแต่เพียงผู้เดียวสำหรับแบรนด์ HOMA ในตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และตุรกี โดยมุ่งจัดการสินทรัพย์กลุ่มแรกในปี 2570
เกี่ยวกับ IGIS X Asset Management
IGIS-X Asset Management Co., Ltd. (www.igisxam.com) คือบริษัทลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม IGIS Asset Management ซึ่งเป็นผู้จัดการสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการประมาณ 45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ IGIS X ผสานความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับสถาบันเข้ากับความเป็นมืออาชีพด้านการวางแผนและการดำเนินงานพื้นที่ซึ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในภาคส่วนที่อยู่อาศัย สำนักงาน ค้าปลีก วัฒนธรรม และสุขภาพ โดยดำเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เกี่ยวกับ HOMA
HOMA (www.homa.co) คือแพลตฟอร์มที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าระดับสถาบันชั้นนำของเอเชียโดยมีรางวัล ULI Award for Excellence และ Asia's Best Serviced Apartment 2025 การันตี HOMA ดำเนินงานห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 1,100 ยูนิต จำนวนสี่โครงการในประเทศไทย และมีโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาอีกกว่า 360 ยูนิต แบรนด์ HOMA เป็นของบริษัทในเครือ ACRE (www.acremgt.com) บริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อครอบครัวระดับโลกแบบครบวงจรที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินทุนที่ลงทุนทั้งหมด 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยอดทำธุรกรรมกว่า 45,000 ยูนิต
