IHH醫療集團拓展「IHH Catalyst」初創培育計劃至北亞洲 加速醫療創新之臨床應用

承接首屆計劃於印度推出的成功經驗，「IHH Catalyst｜北亞洲版」將扶植香港、中國內地及鄰近市場的初創企業，將醫療創新轉化為實際臨床成效

香港，新加坡和馬來西亞吉隆坡 2026年7月27日 /美通社/ -- IHH醫療集團（全球領先跨國醫療服務機構，下稱「IHH」）今日宣布聯同旗下香港港怡醫療及上海百匯醫療，推出「IHH Catalyst｜北亞洲版」初創培育計劃（IHH Catalyst | North Asia Edition）。繼首屆「印度版」計劃取得成功後，第二屆計劃旨在加快將以病人為中心、科技驅動的創新方案，推展至香港及中國內地的醫院及診所生態圈。

此創新計劃於2026年2月率先以「IHH Catalyst | Fortis印度版」推出，匯聚醫療界的企業家、前線醫護及營運管理團隊，推動具潛力的方案由概念邁向落實應用，以應對醫療服務需求演變帶來的挑戰。計劃由璞躍（Plug and Play）擔任項目合作夥伴，憑藉其全球創新生態系統及初創合作經驗，協助發掘及支持具潛力的醫療初創企業。

作為「北亞洲版」計劃的核心合作夥伴，香港港怡醫療及上海百匯醫療將安排獲選的初創企業與其於香港及中國內地的醫療網絡內的跨專業團隊合作，推動創新方案於真實醫療場景中實踐。

IHH醫療集團首席企業官Ashok Pandit先生表示：「香港及中國內地擁有充滿活力的醫療與科技創新社群，在個人化醫療、精準醫療、癌症治療及數碼化醫療服務等範疇的實力不斷提升。面對病人日益提升的期望以及醫護人手的需求，醫療體系正不斷演變，帶動市場對創新方案的需求持續增長，包括將醫療服務延伸至醫院以外、加強醫療服務銜接與協調、優化病人體驗，以及賦能醫療專業人員以提供更優質的治療成果。『IHH Catalyst』匯聚集團旗下市場的創新理念、專業知識及資源，共同塑造醫療服務的未來。」

IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官兼港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生表示：「現今的醫療挑戰日趨複雜，而且環環相扣，因此跨專業、跨機構及跨市場合作較以往任何時候都更加重要。憑藉IHH於香港及中國內地的醫療網絡，『IHH Catalyst｜北亞洲版』能為初創企業提供臨床專業知識及醫院基礎設施，協助他們填補創新意念與實際應用之間的缺口，加快實現臨床採用。」

本計劃將聚焦處於早期成長至具備成熟擴展能力階段的初創企業，其方案需已具備進行試點測試、概念驗證及於醫院系統進一步部署的條件。

為期三個月的培育計劃將以網上與實體並行的混合模式進行，當中結合了實體交流以及一系列有系統的網上環節。獲選初創企業將可獲得：

IHH醫療集團、香港港怡醫療及上海百匯醫療管理層、前線醫護人員及後勤行政團隊的指導與支援

在真實醫院環境中試行及驗證方案的機會

在符合法規、資料保護、網絡安全及系統互通方面獲得支援

通往長期合作、業務擴展及潛在投資的清晰發展路徑

「IHH Catalyst | 北亞洲版」將聚焦以下五大重點範疇，以回應區內不斷演變的醫療需求：

全天候個人化醫療（Always-on Personalised Care）

整合及協作護理（Integrated and Coordinated Care）

精準醫療及癌症治療（Precision Medicine and Cancer Care）

重塑病人體驗（Transforming Patient Journeys）

賦能醫療人才（Empowering Healthcare Workforce）

計劃將採用多階段甄選及評審機制，關鍵日程如下：

2026年7月27日：計劃正式啟動及公開接受申請

2026年9月11日：公布入選初創企業名單

2027年1月26日：於香港舉行實體項目展示日

「IHH Catalyst｜北亞洲版」的推出，標誌著IHH致力在其跨國網絡中建構互聯創新生態圈的重要里程碑。透過匯聚醫療機構、企業家、科研人員及行業夥伴，「IHH Catalyst」將創造更多機會，加速突破性方案的應用，並促進具深遠意義的策略合作。

透過這個持續發展的創新平台，IHH 旨在催化更多前瞻創意、策略性合作及具規模化發展潛力的創新方案，為亞洲以至全球的病人、醫療服務提供者及社區開拓更多可能。

關於 IHH 醫療集團

IHH 醫療集團（「IHH」）是全球領先的跨國醫療服務機構，致力塑造醫療健康的未來。集團秉持「關懷．至善至遠」的信念，結合臨床卓越與創新，憑藉我們備受信賴的品牌，包括依托 （Acibadem）、鷹閣 / 港怡（Gleneagles）、富通（Fortis）、檳榔（Island）、伊麗莎白（Mount Elizabeth）、班台（Pantai）、百匯（Parkway）及太子閣（Prince Court），持續提升醫療服務水平。

IHH 的服務網絡遍佈全球 10 個國家，包括馬來西亞、新加坡、土耳其、印度及大中華區。集團擁有 76,000 名員工，在全球 190 所醫療機構（包括 89 所醫院），持續提供世界級的優質醫療服務。我們的綜合醫療服務涵蓋整個健康照護旅程，由基層醫療、門診服務以至高度複雜先進的專科醫療服務，以及化驗、診斷、造影、復康、遙距醫療及上門護理等服務。

在北亞洲地區，IHH 醫療集團分別透過「港怡」及「百匯」品牌，於香港及上海營運綜合醫療網絡。香港的網絡涵蓋綜合教學醫院——港怡醫院、基層醫療診所、專科中心、日間醫療中心，以及化驗與藥劑服務；網絡更透過「港怡醫院臨床試驗中心」拓展至臨床研究領域。在上海，IHH 北亞洲透過包括上海百匯醫院、醫療及牙科診所，以及大型旗艦日間醫療中心組成的服務網絡，滿足當地的醫療需求。

展望未來，IHH將與各方攜手合作，推動價值醫療的發展，共同締造可持續發展的醫療生態系統，為社會帶來長遠而積極的影響，矢志成為全球最值得信賴的醫療服務網絡。

www.ihhhealthcare.com

關於璞躍 (PLUG AND PLAY)

璞躍 (Plug and Play) 是全球知名的科技創新生態平台，也是全球歷史最悠久、區域及行業覆蓋最廣的科技孵化器之一。

璞躍發源於矽谷，在全球佈局了60多座創新中心，擁有20餘年科技投資、產業創新服務、科技孵化的經驗，曾成功投資孵化了Google、PayPal、Dropbox等多家科技巨頭。璞躍在全球範圍還投資超過2,000家科技公司，其中30多家已成長為獨角獸。同時，璞躍在全球與梅賽德斯-奔馳、松下、西門子、中外運、開雲、安踏等550多家行業龍頭企業開展基於其創新需求和文化生態的開放式創新合作。

SOURCE IHH Healthcare