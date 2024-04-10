研發新進展：科興制藥兒童霧化吸入藥III期臨床受試者入組

深圳2024年4月10日 /美通社/ -- 近日，科興制藥（688136.SH）發布公告，公司全資子公司深圳科興藥業有限公司研發的人干擾素α1b吸入溶液III期臨床研究成功完成首例受試者入組給藥。該藥品適應症為小兒呼吸道合胞病毒性下呼吸道感染（肺炎、毛細支氣管炎）。該藥品屬兒童專用藥，通過霧化吸入給藥，有效成分可以直達病灶，起效更快，兒童患者接受度和安全性更高。

根據科興制藥研發相關負責人介紹，2023年10月，科興制藥人干擾素α1b吸入溶液I期臨床的劑量爬坡研究和肺泡灌洗研究圓滿完成，系統和全面地驗證了該藥品的安全性、耐受性、及肺部藥物濃度情況，結果顯示肺局部藥物濃度高，系統暴露低，說明霧化吸入後該藥品能直達病灶部位（肺部），且入血量低，安全性好。

呼吸道合胞病毒（RSV）是引起嬰幼兒急性呼吸道感染最常見的病毒病原之一。近年，隨著多種呼吸道疾病持續高發，吸入制劑的市場需求日益上升，尤其在小兒合胞病毒（RSV）下呼吸道感染的治療中，霧化吸入是更為理想的給藥途徑。

然而，由於霧化吸入藥物的理化及藥理學特性有特定要求，霧化顆粒能否沉積於氣道和肺部並產生治療作用，以及兒童用藥審批嚴格等多方面原因，故目前國內尚未有一款針對兒童的治療性生物藥吸入制劑產品上市，科興有望填補這一空白，這也是科興制藥在抗病毒領域的又一重大突破。

SOURCE 科興制藥