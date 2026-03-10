繼其旗下投資組合公司Illumex被NVIDIA收購後，歐洲創投Cardumen Capital透過其駐台灣亞太區合夥人強化全球影響力

Cardumen Capital 於 2021 年發掘並領投Illumex，使其成為該公司的首位投資人。Cardumen Capital自其創立初期即提供長期策略支持，協助公司從種子階段成長為全球AI基礎建設的重要一環。

創始合夥人Gonzalo Martínez de Azagra與Igor de la Sota於種子階段即看好該團隊潛力，並持續陪伴其成長至此次關鍵退出。

Gonzalo Martínez de Azagra表示：

「此次收購再次驗證了我們的深科技投資邏輯。透過在早期支持具遠見的創辦人，我們持續辨識並投資於AI時代的核心基礎建設機會。」

Igor de la Sota補充指出：

「Illumex的成功退出展現了生成式AI時代對高品質數據基礎建設的全球需求。我們很榮幸能從公司成立初期即參與其中，並見證其成為全球AI計算體系的重要組成部分。」

強化連結亞太市場的橋樑

Illumex加入NVIDIA，成為Cardumen Capital在亞洲布局的重要催化劑。

在駐台灣的亞太區合夥人Stan Yu帶領下（前連續創業家），Cardumen Capital正積極深化連結亞洲策略性資本與歐洲及以色列等創新深科技生態系的合作機會。

Stan Yu表示：

「在此次NVIDIA收購退出里程碑上，我們觀察到亞太地區對深科技策略的高度關注與動能。Illumex的發展歷程，展現了我們為合作夥伴帶來的投資品質與全球視野。立足亞洲，我們具備獨特優勢，能夠促成跨區域的高價值連結，讓亞洲機構資本更早參與下一波具變革性的深科技與前沿創新。」

作為一家在台灣設有專責合夥人、連結歐洲、中東與亞洲科技生態系的創投機構，Cardumen Capital具備推動跨境協同與為亞洲機構投資人創造長期價值的獨特定位。

關於Cardumen Capital

Cardumen Capital為一家受西班牙證券市場監督機構（CNMV）監管的全球領先創業投資機構，成立於2018年，由Gonzalo Martínez de Azagra（前SAMSUNG三星以色列企業創投創辦人）與Igor de la Sota創立。

憑藉超過15年的投資經驗，並於歐洲、中東及亞洲布局，Cardumen Capital專注於投資私募市場企業與基金，支持創新發展、顛覆性技術及長期價值創造。

在多家領先機構投資人、企業與家族辦公室支持下，Cardumen Capital透過其專業深科技投資策略，致力於創造可持續的長期回報，並建立連結策略性資本與全球創新前沿的實績。

