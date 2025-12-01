Imaris 11：以清晰、可批次化的工作流程革新影像分析

Imaris 11 希望幫助研究人員節省時間、簡化複雜的分析過程，並在各種應用中確保 可重現且高品質的結果。

簡單、直覺的工作流程，提升研究效率

Imaris 11 的核心亮點是全新的操作步驟 (workflow)，使用者可以在軟體內建立、儲存並分享分析流程。

整個流程會逐步引導使用者完成分析，不論是初學者或資深使用者，都能輕鬆上手。

此外，這樣的操作方法可以在不同數據庫或使用者間匯出與匯入，促進協作的功能並確保結果的可重複性。

此外，workflow流程還可設定為批次處理標準步驟 (Batch protocols)，可自動化複雜的分析任務，同時支援手動調整步驟。

這種自動化與靈活性的結合，大幅減少了重複工作的時間，特別適用於處理大量數據分析。

新功能讓複雜分析變得更簡單

內部區域的物體偵測（Surface Regions of Interest, ROIs）：使用者現在可以利用自動或手動建立的表面（Surfaces）來定義ROI，實現對特定區域內的點狀、纖維、細胞等結構的精確偵測。

通道遮罩建立：表面和點（Spots）現可用作遮罩，以自動化方式建立感興趣的通道，簡化多資料集的定向分析流程。

機器學習過濾器：先進的機器學習工具可以提升點狀與表面的偵測與分類準確率，提供更高的靈活性與精確度。

強化的批次處理：工作流程現在支援在批次運行中進行手動編輯，結合了手動微調的嚴謹與自動化的高效率。

更強大的視覺化與資料探索

Imaris 11 也新增了多項工具，提升視覺化效果並讓研究者能更深入理解實驗結果：

快照 (Snapshots)：使用者現在可以在資料集中儲存多個「視角」，包括通道顏色和顯示設定，並能批次套用至其他資料集，以確保視覺化的一致性。快照也會在批次工作流程結束時自動加入，方便進行快速品質檢查。

一維與二維對比分析（1D 與 2D Vantage）：Imaris 11 能比較不同實驗組和資料庫的分析結果，使研究人員能探索不同實驗條件下的差異與趨勢。這個新功能提供了一個強大的方法，幫助發掘複雜資料中的訊息與相關性。

以客戶為先的創新

Imaris 11 提供了可重現實驗結果、可共享的分析工具，讓研究人員能更專注於科學探索而非繁瑣任務。

牛津儀器的 Imaris 產品經理 Anna Paszulewicz 表示：「Imaris 11 為研究人員帶來重大突破。透過直觀的工作流程，結合強大的自動化與資料探索工具，我們讓高階顯微影像分析變得比以往更容易、更高效、也讓使用者能得到更多的啟發。」

上市資訊

Imaris 11 已正式推出。

持有有效服務合約的客戶，可以免費升級，請前往以下網站進行升級： https://www.oxinst.com/regional-connect/imaris-11/tw-zh/

Notes to Editors

本新聞稿由牛津儀器成像與分析部門提供

關於Oxford Instruments

Oxford Instruments為全球學術及商業機構提供市場領先的科學技術與專業服務，涵蓋材料分析、半導體、健康醫療與生命科學等關鍵領域。

創新是Oxford Instruments持續成長的動力，支持其核心使命：加速突破，創造更光明的未來。我們積極投入研發，探索更綠色、更健康及更具生產力的材料與技術，推動產業 decarbonization（去碳化），並因此創造大規模成長機會。

Oxford Instruments具有獨特的能力，預見全球趨勢，促進學術研究與產業應用的合作，成為推動真實世界進步的催化劑。公司成立於1959年，為牛津大學首次科技衍生企業，現已成為在倫敦證券交易所上市的全球性公司（股票代碼：OXIG），躋身富時250指數成分股。

欲了解更多，請瀏覽：www.oxinst.com

