牛津儀器推出 witec360 拉曼顯微鏡，配備 Hexalight 光譜儀，旨在提升新加坡和整個東南亞的研究能力

03 11月, 2025, 09:00 CST
倫敦 2025年11月3日 /美通社/ -- Oxford Instruments今日宣布推出 witec360 拉曼顯微鏡和 Hexalight 光譜儀，為共軛焦拉曼成像和分析樹立了新標竿。這套新系統為新加坡和更廣大的亞洲地區的研究機構和先進產業，提供前所未有的光學性能、自動化和靈活性。
witec360拉曼顯微鏡承襲了 WITec alpha300 系列的成熟技術，提供更高的光線傳輸率、強化的自動化功能，以及從雷射到偵測器的最佳化共軛焦光路。此產品有標準和倒置兩種配置可供選擇，能夠針對材料科學、生命科學和半導體研究等應用，提供精確、高速的拉曼成像。
系統的核心是 Hexalight 光譜儀，採用新一代設計，配備專屬鏡頭，可在350到1100 奈米的波長範圍內提供卓越的光學通量，其革命性的諧波驅動系統可精確定位多達六個光柵，達到前所未有的技術精度。
Hexalight的模組化架構與witec360相呼應，保持UHTS光譜儀系列的高精度和靈敏度，同時在更精巧的外型中加入卓越光學性能、配置彈性和優越的性價比。提供300毫米和600毫米焦距選擇，並配備多款業界領先的Oxford Instruments科學相機。
牛津儀器拉曼顯微鏡總經理Tordoff博士表示：「搭載Hexalight的witec360，讓材料科學、生命科學、半導體研發等領域的研究人員能以更快、更方便、更具彈性的方式，深入探究樣品。Hexalight是拉曼光譜儀設計的最新旗艦機，我們期待它能幫助客戶開啟更多科學突破。」
拉曼顯微鏡產品經理Hakelberg博士補充：「不論是研究人員、產業科學家還是實驗室管理者，藉由witec360的模組化架構，科學家可以根據實驗需求，配置專屬儀器，幫助實驗室滿足多樣化的用戶需求，特別是在核心設施中。」
牛津儀器將繼續擴大其在亞洲的業務，並在新加坡設有專門的區域技術和應用支持團隊，確保研究和產業用戶可以充分利用 witec360 和 Hexalight 系統的性能。
https://www.oxinst.com/regional-connect/witec360-raman-microscope/tw-zh
關於 Oxford Instruments
Oxford Instruments為全球學術及商業機構提供市場領先的科學技術與專業服務，涵蓋材料分析、半導體、健康醫療與生命科學等關鍵領域。
創新是Oxford Instruments持續成長的動力，支持其核心使命：加速突破，創造更光明的未來。我們積極投入研發，探索更綠色、更健康及更具生產力的材料與技術，推動產業 decarbonization（去碳化），並因此創造大規模成長機會。
Oxford Instruments具有獨特的能力，預見全球趨勢，促進學術研究與產業應用的合作，成為推動真實世界進步的催化劑。公司成立於1959年，為牛津大學首次科技衍生企業，現已成為在倫敦證券交易所上市的全球性公司（股票代碼：OXIG），躋身富時250指數成分股。
欲了解更多，請瀏覽：www.oxinst.com
