牛津儀器推出 witec360 拉曼顯微鏡，配備 Hexalight 光譜儀，旨在提升新加坡和整個東南亞的研究能力

系統的核心是 Hexalight 光譜儀，採用新一代設計，配備專屬鏡頭，可在350到1100 奈米的波長範圍內提供卓越的光學通量，其革命性的諧波驅動系統可精確定位多達六個光柵，達到前所未有的技術精度。

Hexalight的模組化架構與witec360相呼應，保持UHTS光譜儀系列的高精度和靈敏度，同時在更精巧的外型中加入卓越光學性能、配置彈性和優越的性價比。提供300毫米和600毫米焦距選擇，並配備多款業界領先的Oxford Instruments科學相機。

牛津儀器拉曼顯微鏡總經理Tordoff博士表示：「搭載Hexalight的witec360，讓材料科學、生命科學、半導體研發等領域的研究人員能以更快、更方便、更具彈性的方式，深入探究樣品。Hexalight是拉曼光譜儀設計的最新旗艦機，我們期待它能幫助客戶開啟更多科學突破。」

拉曼顯微鏡產品經理Hakelberg博士補充：「不論是研究人員、產業科學家還是實驗室管理者，藉由witec360的模組化架構，科學家可以根據實驗需求，配置專屬儀器，幫助實驗室滿足多樣化的用戶需求，特別是在核心設施中。」

牛津儀器將繼續擴大其在亞洲的業務，並在新加坡設有專門的區域技術和應用支持團隊，確保研究和產業用戶可以充分利用 witec360 和 Hexalight 系統的性能。

詳情請見：

https://www.oxinst.com/regional-connect/witec360-raman-microscope/tw-zh

關於 Oxford Instruments

Oxford Instruments為全球學術及商業機構提供市場領先的科學技術與專業服務，涵蓋材料分析、半導體、健康醫療與生命科學等關鍵領域。

創新是Oxford Instruments持續成長的動力，支持其核心使命：加速突破，創造更光明的未來。我們積極投入研發，探索更綠色、更健康及更具生產力的材料與技術，推動產業 decarbonization（去碳化），並因此創造大規模成長機會。

Oxford Instruments具有獨特的能力，預見全球趨勢，促進學術研究與產業應用的合作，成為推動真實世界進步的催化劑。公司成立於1959年，為牛津大學首次科技衍生企業，現已成為在倫敦證券交易所上市的全球性公司（股票代碼：OXIG），躋身富時250指數成分股。

