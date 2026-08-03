《蜘蛛俠：嶄新之日》IMAX首週末斬獲1.3億元 創系列最佳紀錄

IMAX China首席執行官孟丹青（Daniel Manwaring）表示：「祝賀索尼影業和漫威影業的合作夥伴取得這一現象級開局。《蜘蛛俠：嶄新之日》破紀錄的表現再次彰顯了IMAX助力將精彩敘事轉化為銀幕盛事的獨特能力，也充分體現出中國市場對『現象級電影』始終旺盛的需求。此次突破性開畫將進一步鞏固我們暑期檔的強勁勢能，接下來還有一系列重磅內容蓄勢待發。」

隨著《蜘蛛俠：嶄新之日》繼續在全國IMAX影院熱映，由克裡斯托弗•諾蘭執導、全球首部全片採用IMAX膠片攝影機拍攝的電影《奧德賽》將於8月14日登陸中國內地IMAX影院，並於8月8日開啟全國點映。IMAX暑期片單還包括正在上映的《功夫女足》《八仙！》，以及即將上映的《逃出絕命街》。

關於IMAX China

IMAX China是IMAX Corporation 根據開曼群島法律註冊成立的子公司，系有限責任公司，IMAX Corporation 成立 IMAX China的目的在於管理 IMAX 在大中華區不斷增長的業務。IMAX China在香港聯合交易所主板上市，股票代碼為「1970」。

關於IMAX Corporation

IMAX Corporation是全球領先的娛樂技術公司，依托專有的軟件，影院設計和放映系統，提供身臨其境般的影院體驗。全球的電影製作人、電影公司和藝術家都通過IMAX與廣大觀眾建立深度連接，使其影院網絡成為打造現象級大片和娛樂事件的最具影響力平台之一。

IMAX Corporation的總部設在紐約、多倫多和洛杉磯。截至2026年3月31日，IMAX在全球91個國家和地區共有1,865家IMAX影院。IMAX Corporation的子公司IMAX China在香港聯合證券交易所的交易代碼為「HK1970」。IMAX及其相關標識均為IMAX Corporation 的註冊商標。關於IMAX Corporation的更多信息可登陸 www.imax.cn 或 www.imax.com 查詢。

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