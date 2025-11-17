《鬼滅之刃：無限城》IMAX首周末票房斬獲8750萬人民幣破多項紀錄

IMAX零點場多場滿座票房占比達38% 助燃現象級票房爆款

上海 2025年11月17日 /美通社/ -- IMAX China（港交所: 1970）今日宣布，《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》（《鬼滅之刃：無限城》）在預售階段創下佳績後，首周末IMAX票房表現持續強勁，「斬」獲8750萬人民幣，並以1%的銀幕數，收獲23%的票房占比。作為系列電影作品在內地的大銀幕首秀，《鬼滅之刃：無限城》迅速引發粉絲觀影狂潮，一舉打破日本影片在IMAX中國市場的最高首周末票房、人次和占比紀錄。

首周末，國內745家IMAX影院成為粉絲打卡地，在全國票房排名前100的影院中，有86家為IMAX影院。每五張售出的影票中就有一張來自IMAX，再次印證IMAX助力打造現象級票房爆款的能力。

影片的超高熱度也帶動了中國電影市場久違的「零點場」觀影熱潮。IMAX場次成為重點搶購的對象，在觀眾熱情驅動下，《鬼滅之刃：無限城》零點場IMAX票房占比達38%，勁收710萬人民幣，創下IMAX中國日本電影零點場票房新紀錄。全國范圍內，IMAX零點場最高上座率飆升至100%，60家IMAX影院出現滿場盛況。

此前，預售開啟的24小時內，IMAX票房占比直沖48%，占據影片中國整體預售票房的「半壁江山」。

IMAX中國CEO孟丹青表示：「預售與零點場作為典型的前置購票行為，主要來自IP最核心的粉絲群體，他們也是對電影體驗要求最高的觀眾。這兩個關鍵節點的IMAX超高占比，清晰地反映出一種『心智占領』——核心觀眾已將IMAX觀影視為最具儀式感的終極慶典，也再次印證了IMAX將觀影打造為現象級文化事件的能力。衷心祝賀貓眼影業與安尼普的合作伙伴，感謝他們的鼎力支持。首周末的多項紀錄也讓我們深切感受到當優質內容與IMAX結合，所能創造出遠超普通體驗的社交和情感價值，和中國電影市場的巨大潛力。」

今年以來，觀眾對IMAX品牌的強烈偏好持續推動IMAX中國票房市場份額突破歷史高點，達到5.2%。接下來，《鬼滅之刃：無限城》將繼續在IMAX影院熱映。此外，畢贛導演榮獲戛納獎項的《狂野時代》、備受期待的經典IP續作《瘋狂動物城2》與《阿凡達：火與燼》及申奧導演采用IMAX特制拍攝的《用武之地》也將陸續登陸IMAX全國影院。

SOURCE 愛麥克斯（上海）多媒體技術有限公司