IMAX與萬達電影戰略合作再升級 共探衍生品開發與零售新機遇

從銀幕到生活場景 長期伙伴關係拓展至消費品與「大堂經濟」新領域

上海2025年12月5日 /美通社/ -- IMAX Corporation（紐交所：IMAX）、IMAX China（港交所：1970）與中國最大的院線萬達電影（深交所：002739）今日共同宣布，已正式簽署諒解備忘錄，進一步深化三方在品牌周邊開發與IP衍生品業務拓展等領域的戰略合作。此次簽約正值中國電影市場經歷結構性轉型，三方將攜手建設更多維的影院經濟生態系統，進一步推動公司業務從單一票房向多元化消費生態的進階。

根據此次諒解備忘錄，萬達電影與IMAX將圍繞衍生商品開發、品牌IP孵化項目及零售業務開展合作，以雙方在國內外的龐大院線網絡為銷售渠道，觸達更廣泛的消費群體。雙方將攜手挖掘蓬勃發展的「大堂經濟」潛力，在傳統票房業務之外拓展增量消費觸點，共同開辟新的營收範式。通過整合雙方在品牌影響力、內容資源與渠道網絡方面的綜合優勢，為影院零售創新領域注入全新動力。

本次合作於IMAX投資者日期間對外發布，恰逢IMAX在中國市場憑借《優獸大都會2》等影片接連刷新票房紀錄。同時也標誌著IMAX與萬達電影今年內達成的第二次戰略合作——繼六月萬達電影宣布將現有多至27個特效廳升級改造為IMAX影廳後，雙方戰略合作關係再度深化。這一持續向好的合作態勢，既反映了萬達電影對IMAX品牌價值的高度認可，也印證了中國高端影院市場日益增長的商業潛力。當前，市場對電影衍生及文化表達型消費產品的需求不斷攀升，正為整個行業加速培育新型輔助商業模式創造良機。

萬達電影董事長兼總裁陳祉希表示：「萬達電影對於多元業務的探索，正在加速踐行中。今年6月，萬達電影將超級娛樂空間的戰略，深化為『1+2+5戰略版圖』，其中2指的是國內、國際兩大市場。我們希望在全新的戰略指向下，不斷拓寬市場邊界，與全球合作伙伴深度共創。IMAX一直是我們重要的長期合作伙伴。此次雙方深化合作，除了內容體驗，萬達電影還將以自身優勢場域為紐帶，攜手IMAX的全球渠道資源，共建新的產業生態。」

IMAX中國首席執行官孟丹青表示：「IMAX的體驗始於銀幕，卻不止於銀幕。我們希望將IMAX標誌性的沉浸感延展到更多生活觸點，以實體產品構建更長線、更多維的情感連接。萬達電影是我們在全球最大的院線伙伴，擁有卓越的運營能力和對中國市場敏銳而深刻的洞察力，是我們在這一方向上的關鍵伙伴。此次合作，將為構築更廣闊、可持續發展的影院生態奠定重要基礎，讓IMAX觸達更廣泛的消費群體。」

為進一步吸引年輕消費群體，並將IMAX品牌價值延展至更豐富的生活方式，IMAX近年來持續推進跨界合作，將品牌影響力帶入更廣泛的日常消費場景中。近期，IMAX與雷蛇攜手推出的聯名鍵帽與鼠標外殼，將IMAX品牌DNA引入創意、遊戲及電競領域，並建立起可複製的衍生品合作範式，為未來拓展更豐富的產品矩陣奠定基礎。

關於萬達電影集團

作為中國影視娛樂產業的領軍者，萬達電影以「超級娛樂空間」為核心戰略，立足國內、放眼全球，圍繞院線、影視劇集、戰略投資、潮玩與遊戲五大業務板塊，持續推動全產業鏈協同發展，引領影娛產業新浪潮。

萬達電影集投資、制作、宣傳、發行、放映全產業鏈資源於一體，院線業務表現尤為突出。截至目前，萬達院線已連續16年穩居國內票房、觀影人次與市場份額榜首，不僅實現全國覆蓋，更憑借旗下HOYTS院線穩居澳大利亞與新西蘭市場第二，持續夯實全球影響力。

在影視劇集領域，已上映制作出品近200部影視作品，全球累計票房已破千億。公司將持續以「超級IP」為核心，堅持品質制作、重視創作表達、拓展未來想象，構建「四位一體」的內容體系，並不斷挖掘與培育優秀創作人才。

在戰略投資方面，萬達電影已完成從布局到落地的關鍵步驟，投資多個高協同價值項目，為業務拓展注入新動能。

萬達電影旗下「影時光」專注影視衍生品與藝術潮玩開發，依托IP自主孵化與頂級IP授權實現雙輪驅動。現已借助自研的Rtime Link數字確權平台，實現實體潮玩與數字資產的創新綁定，推動版權運營邁向數智化新階段。

遊戲業務方面，萬達電影積極推動影遊深度融合，打破IP單向輸出模式，構建IP共生新生態，持續拓展娛樂邊界。

展望未來，萬達電影將繼續以「超級娛樂空間」為戰略核心，依托科技與創新雙輪驅動，打造高質量發展的中國影視娛樂產業新格局。

關於IMAX China

IMAX China是IMAX Corporation 根據開曼群島法律註冊成立的子公司，系有限責任公司，IMAX Corporation 成立 IMAX China的目的在於管理 IMAX 在大中華區不斷增長的業務。IMAX China在香港聯合交易所主板上市，股票代碼為「1970」。

關於IMAX Corporation

IMAX Corporation是創新的娛樂技術提供商，結合專有的軟件，影院設計和設備，創造出一種身臨其境般的體驗，讓觀眾感覺置身於電影之中。知名制片人和電影公司都利用IMAX影院以特別的方式與觀眾聯繫起來。IMAX網絡成為世界多地的主要電影重要的電影發行平台。

IMAX Corporation的總部設在紐約、多倫多和洛杉磯，並在倫敦、都柏林、東京、上海設有辦公室。截至2025年9月30日，IMAX在全球89個國家和地區共有1,829家IMAX影院(1,759家商業綜合項目內影院，10家旅遊景點商業影院與60家科教場館影院)。IMAX Corporation的子公司IMAX China在香港聯合證券交易所的交易代碼為「HK1970」。

IMAX®, IMAX® Dome, IMAX® 3D, IMAX® 3D Dome, Experience It In IMAX®, The IMAX Experience® ,DMR®, Filmed For IMAX™, IMAX Live™, IMAX Enhanced™, IMAX nXos®, SSIMWAVE® 以及 Films to the Fullest®都是 IMAX Corporation 的註冊商標。關於IMAX Corporation的更多信息可登陸 www.imax.cn 或www.imax.com 查詢。您也可以通過新浪微博（weibo.com/imax）、微信（ID：IMAXCN）查詢。

SOURCE 愛麥克斯（上海）多媒體技術有限公司