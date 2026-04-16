imin 累計交易額突破 3 兆韓元（20.3 億美元），加速拓展為生活風格社群平台

imin 的核心在於其「Stage」模式——這是一種基於群組的機制，用戶可以參與圍繞共同財務目標設計的集體資金籌集方案。透過該系統，用戶可以根據自身的個人目標和實際情況，無論是為了定向儲蓄、計畫性消費，還是收益導向型參與，自主選擇資金的管理和配置方式。

公司表示，這種彈性的機制滿足了廣泛的用戶需求，既服務於需要及時取得資金的用戶，也為注重自律和穩定資金管理的用戶提供支持。Twave 稱，這種以用戶為中心的體驗是推動 imin 交易量成長的關鍵動力。

依託平台上產生的目的驅動型資金和用戶行為數據，Twave 還在金融、旅遊及電商等多個領域拓展 B2B 合作夥伴關係。公司補充稱，合作夥伴服務的轉換率最高已達到 96%。

服務可靠性是另一大核心優勢。Twave 表示，憑藉先進的替代性信用評估系統（i-CSS）和用戶保護機制，平台將逾期率保持在 0.22% 的低點，這為建立長期的用戶信任奠定了基礎。

Twave 執行長 Jaejun Seo 表示：「累計交易額突破 3 兆韓元，是廣大用戶對我們信任的結果。我們將繼續拓展旅遊、電商等產業的 B2B 合作夥伴關係，將 imin 發展成為一個能為用戶和合作夥伴提供切實價值的平台。」

關於 Twave(https://www.twave.co.kr/)

Twave 是社群平台 imin 的營運公司。imin 致力於打造圍繞用戶驅動型金融參與及生活風格關聯服務的社群生態。透過彈性的「Stage」機制，imin 不僅讓用戶獲得量身打造的資金體驗以實現個人目標，同時也為多個產業創造了全新的合作機會。

SOURCE Twave