imin 推動白標合作，擴大布局日本、台灣與東南亞市場

imin 營運公司 Twave：「正與日本、台灣等主要市場在地金融集團與數位銀行洽談白標合作」

韓國首爾2026年8月24日 /美通社/ -- 社群金融科技平台 imin 的營運公司 Twave（策略長 Hyunmin Song）正與日本、台灣等亞洲主要市場的在地金融集團與數位銀行洽談白標（white-label）合作，加速拓展全球市場。

Hyunmin Song 策略長於「2026 東協科技高峰會（ASEAN Tech Summit 2026）」上表示：「我們正與包含日本、台灣在內的主要市場在地金融集團與數位銀行洽談白標合作。」他並指出：「我們計畫將 imin 的模式從韓國拓展至全球市場。」

白標模式是由合作夥伴將 imin 的引擎導入自家客群，推出在地化社群儲蓄商品的合作架構。合作夥伴無須從零開發，即可提供全新的金融商品；使用者則能維持既有的儲蓄方式使用服務。該公司說明，透過早已融入日常生活的儲蓄習慣，合作夥伴能以相對低廉的成本，同時提升存款規模與顧客活躍度（用戶留存）。

Song 策略長強調：「區域擴張中最重要的不只是技術，而是在地化策略。」他表示：「我們將與在地經過驗證的夥伴以白標方式合作，從符合當地文化的使用者體驗（culture fit）到法令遵循，都從一開始就共同設計。」

Song 策略長發表上述構想的「2026 東協科技高峰會」於 7 月 28 至 29 日在馬尼拉萬豪酒店舉行，吸引全球企業高層、監理機關與投資人等約 4,000 人與會。Song 策略長以韓國金融科技產業協會（KORFIN）海外拓展委員會代表（Delegate of the KORFIN Global Expansion Committee）身分，參與由 Money20/20 的 Ian Fong 主持的專題論壇「One Asia, One Digital Future」。

當日與談者包括亞洲金融科技聯盟（AFA）主席蔡玉玲（Jaclyn Tsai）、菲律賓金融科技協會（FinTech Alliance.PH）創會主席 Lito Villanueva、印尼數位身分驗證企業 Privy 執行長 Marshall Pribadi，以及馬來西亞金融科技協會（FAOM）會長 Wilson Beh 等代表亞洲各國的金融科技領袖。

合作夥伴可透過白標合作運用的，是 imin 經實際營運驗證的數位社群儲蓄模式。輪轉儲蓄與信用組織（ROSCA）在菲律賓稱為「paluwagan」、印尼稱為「arisan」、越南稱為「hội」，早已深植於區域日常金融之中。imin 將這類傳統儲蓄方式數位化，並結合實名驗證與自主研發的行為信用評分引擎「I-CSS」。此外，平台也設有安全機制，即使成員中出現逾期，其他成員也不會因此蒙受損失。

另一方面，Twave 表示，截至 2026 年 7 月，imin 的累計交易額達 3 兆 4,289 億韓元（約 24.3 億美元），且在超過 8 年的營運期間維持 0.22% 的逾期率。該公司說明，相較於一般介於 5% 至 10% 的消費金融與 BNPL 模式，此為相當穩健的水準。

關於 Twave

Twave 是社群平台 imin 的營運公司。imin 以使用者驅動的金融參與及生活型態連結服務為核心，透過靈活的「Stage」機制，讓使用者依自身目標參與資金運用體驗，同時也為多元產業創造全新的合作機會。

SOURCE Twave