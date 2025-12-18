imToken通過支持Stable區塊鏈拓展穩定幣使用渠道

新加坡2025年12月18日 /美通社/ -- 全球領先的Web3自托管錢包imToken宣佈支持使用USDT作為原生交易代幣的Layer 1區塊鏈Stable。此次合作旨在消除用戶使用穩定幣時面臨的主要障礙，讓每個人的數字支付變得更加快捷簡單。

自2016年以來，imToken一直走在穩定幣應用的前沿。作為最早期的以太坊錢包之一，它伴隨以太坊和波場生態系統共同成長。如今，波場上相當比例的USDT轉賬源自imToken用戶。

讓穩定幣真正可用

穩定幣現已成為主流用戶進入Web3的關鍵入口。imToken的目標不僅限於存儲和轉移資產，更致力於讓穩定幣融入日常生活。

2024年，imToken推出了imToken卡，允許用戶直接在線上和線下使用穩定幣消費。此舉將區塊鏈資產與現實世界支付相連，讓數字金融服務於日常生活。

穩定幣用戶面臨的一大挑戰是需使用原生代幣支付單獨的交易費用（也稱為「燃料費」）。通過整合Stable，imToken用戶現在可以直接使用USDT支付這些費用，無需管理多種資產。Stable的賬戶抽像(Account Abstraction)框架還支持無縫、低成本的穩定幣轉賬，促進穩定幣在更廣泛的金融生態系統內得到應用。imToken創始人兼首席執行官何斌表示：「穩定幣的普及取決於實際可用性。我們必須超越舊的分類，關注用戶真正關心的問題：是否安全，以及可以在哪裡使用？我們的目標是讓穩定幣切實可用，從支持現實支付到消除日常障礙。」

Stable首席執行官Brian Mehler補充道：「我們很高興能與去中心化錢包領域的知名品牌imToken合作。通過將Stable專注於快速、無縫穩定幣交易的特點與imToken安全、以用戶為中心的錢包基礎設施相結合，我們的目標是讓世界各地的人們都能更輕鬆、更自信地管理和轉移數字資產。」

構建數字支付的未來

imToken將穩定幣視為全球數字支付的基礎和金融普惠的關鍵驅動力。與Stable的整合拓展了imToken的多鏈基礎設施，特別是在穩定幣已支持匯款、儲蓄和跨境交易的地區。

通過支持基於USDT的交易費用（即燃料費），imToken推進了其無摩擦、可及的Web3金融願景，將數字資產與實體經濟相連，為下一代穩定幣應用奠定基礎。

關於imToken

imToken是一款可靠、直觀的錢包，被150多個國家的數百萬用戶使用。它支持比特幣和以太坊等主要網絡，集成了硬件錢包支持、代幣兌換和DApp瀏覽器，並提供安全的非托管服務。

關於Stable

Stable是一個使用USDT作為原生交易代幣的Layer 1區塊鏈，旨在實現快速、低成本的穩定幣支付。Stable專為全球轉賬和匯款而打造，消除支付障礙，為下一代金融應用提供用戶友好的基礎。

