彦德香港（InCorp Hong Kong）宣佈計劃更名為皋翊（Ascentium）

香港2026年3月24日 /美通社/ -- 皋翊集團成員彦德香港（InCorp Hong Kong, An Ascentium Company，下稱「彥德香港 」）今日宣佈，計劃重塑品牌名稱為皋翊（Ascentium）。皋翊集團是一家總部位於新加坡的全球領先商業服務平台。此舉旨在與集團策略保持一致，並延續其長期致力於支持香港企業開展本地及海外業務的承諾。

是次品牌重塑計劃將整合彥德香港在企業、會計、稅務及合規服務領域的既有優勢，並結合皋翊遍佈全球23個市場、46個城市、超過2,600名專業人士的國際網絡。客戶將繼續與原有的香港團隊合作，並可享有更豐富的資源、更廣泛的跨境服務能力，以及涵蓋人力資源、信託與受托人、基金及私人客戶服務等更全面的業務支援。

此次計劃亦強化了皋翊將香港視為區域及全球商業活動重要樞紐的定位。隨著各市場之間的監管及治理要求日趨緊密互連，企業獲得整合式的跨市場支援變得至關重要。

皋翊香港行政總裁蕭寶珊（Conbie Siu）表示：「香港一直是一個本地洞察與國際覆蓋需要協同並進的地方。是次計劃更名為皋翊（Ascentium），進一步強化了我們在這方面的能力，將深厚的本地專業知識與集團的全球資源相結合，讓我們能夠更全面地支持客戶的發展。客戶信任我們，是因為我們了解他們的業務，並在其成長的每個階段始終相伴。藉著全球平台的支持，我們將能延續這些合作關係，助力客戶拓展規模、再創高峰。」

相關品牌重塑計劃將在五月中旬正式啟用前分階段推出。現有服務、團隊及聯絡方式均維持不變，並會於推出過程中陸續公布最新資訊。

關於皋翊集團成員彦德香港（InCorp Hong Kong, An Ascentium Company）

皋翊集團成員彦德香港（InCorp Hong Kong, An Ascentium Company）是一家值得信賴的企業服務提供商，協助企業家、中小企業及跨國公司在充滿活力的香港營業環境中穩健發展。作為彦德企業集團一員，公司提供全面的專業解決方案，包括公司註冊、公司秘書服務、會計、稅務及合規服務。

了解更多：hongkong.incorp.asia

關於皋翊（Ascentium）

皋翊（Ascentium）是全球領先的商業服務平台，致力協助企業及個人追求卓越，邁向新高峰。我們總部設於新加坡，憑藉專業團隊、目標驅動的科技，以及對卓越服務的堅定承諾，推動非凡增長。

我們擁有超過2,600名專業人才，分佈於全球23個市場、46個城市，提供涵蓋企業服務、財務會計、基金管理、人力資源，以及信託與受託服務的一站式整合方案。我們服務超過63,000家來自多元行業的客戶實體，結合專業知識與創新科技，打造更強效的解決方案，協助客戶化繁為簡，應對挑戰，並開拓可持續增長的新機遇。

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SOURCE InCorp Hong Kong, An Ascentium Company