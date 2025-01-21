INCUBASE Arena 致力推廣動漫文化 香港及馬來西亞新場地同步登場

「INCUBASE 希望孕育這種動漫體驗，為社會帶來積極的影響力，讓更多人認識動漫文化。」INCUBASE Studio 創辦人及行政總裁葉宜昌（Sion Yip）分享道。

旺角創興全新 INCUBASE Arena 佔地 2 萬平方尺

香港全新 INCUBASE Arena 位於旺角創興廣場地庫 B1 及 B2 兩層，面積超過 2 萬平方呎。B2 全層用作展覽區域，B1 層則配備多種全新設施，包括全面擴充的 INCUShop，搜羅大量動漫精品。此外，還設有 Popup 短期展示空間、卡牌戰區、扭蛋區域、個人化相卡機及拍貼機等。F&B 專區將化身為不同動漫主題，提供自主研發的主題餐飲系列，勢必成為香港最新的動漫文化娛樂熱點。

該動漫體驗館搬遷重開後的第一個展覽帶來「鏈鋸人動畫展 – 香港」，這是該展覽首次於日本海外展出，除了忠實還原日本展覽的豐富內容，更設有香港限定展區，讓粉絲深入體驗《鏈鋸人》的宇宙。開幕當日，INCUBASE Arena 特別邀請到聲演主角淀治的星級聲優戶谷菊之介先生，遠道由日本而來參與開幕典禮，而在《鏈鋸人》中大受歡迎的角色波奇塔亦驚喜現身剪綵環節。

「新址的空間更大，為動漫迷提供多樣化的展覽體驗，而旺角的地理位置相信更方便粉絲前往。我們已經計劃好 2025 年的展覽，將繼續為香港及周邊地區帶來難忘的動漫文化體驗，敬請期待！」Sion 說。

INCUBASE Arena 擴展至 馬來西亞

新開設的馬來西亞 INCUBASE Arena 位於吉隆坡 Fahrenheit88 二樓，緊接香港為當地粉絲們帶來「幪面超人 50 週年紀念展」。INCUBASE Arena 舉辦了馬來西亞歷史上最大的幪面超人腰帶迷聚會，吸引了超過 400 名粉絲參加，並獲得 The Malaysia Book of Records 認證，為這個《幪面超人》史上最大型的展覽添上新記錄！

馬來西亞 INCUBASE Arena 除了展覽區域定期舉辦各類動漫展覽及相關活動外，亦設有周邊精品店 INCUShop，為本地粉絲帶來全新的動漫體驗。

在開幕典禮上，Sion 感謝動漫迷的支持，並透露未來 INCUBASE Arena 將逐步擴展至東南亞其他國家、中國內地、台灣，甚至中東及歐美等地區。

隨著全新的 INCUBASE Arena在香港和馬來西亞登場，INCUBASE Studio 將繼續致力於打造世界一流的動漫文化體驗基地，推動更多精彩的體驗和活動，並誠邀所有粉絲一同參與這場充滿樂趣與創意的旅程。

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關於 INCUBASE Studio

INCUBASE Studio 策劃多元化的 IP 主題展覽體驗，連結全球粉絲共同參與。工作室透過結合極具吸引力的作品內容、精心製作的場景和互動裝置，實現無邊想像。自 2021 年在香港成立以來，INCUBASE Studio 致力開拓和推廣亞洲巡展體驗，從概念到實現，突破實體景點和體驗的界限。

2024 年分別在香港及馬來西亞創建 INCUBASE Arena，帶來日本動漫文化及娛樂體驗，持續舉辦各個備受喜愛的動漫 IP 展覽及相關活動，為香港、馬來西亞及鄰近地區建立一個活力十足的動漫迷社區。

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