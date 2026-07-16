12 個 IP 體驗 7 月同步登場 INCUBASE Studio帶動亞洲動漫熱潮

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INCUBASE Studio

16 7月, 2026, 10:00 CST

香港2026年7月16日 /美通社/ -- 今年 7 月，INCUBASE Studio 將 12 個動漫 IP 體驗帶到亞洲多個城市，從大型沉浸式展覽到期間限定快閃企劃，為不同地區的粉絲帶來更多走進作品世界的機會。隨著地點式娛樂（Location-based Entertainment）持續發展，動漫 IP 亦透過更多元的實體體驗形式與粉絲連結，創造超越螢幕的互動時刻。

率先登場的是於韓國濟州島舉行的「ONE PIECE 海賊王：大海賊時代亞洲巡迴展」，迎來巡迴第 10 站。作為 INCUBASE Studio 於 2022 年推出的首個原創策展項目，展覽一路走來持續進化，每一站均加入全新元素。濟州站首次帶來沉浸式水媒體互動體驗，以及最新策劃的「艾爾巴夫篇」展區，讓粉絲以嶄新方式探索《ONE PIECE》的世界。

INCUBASE Studio 今年 7 月於亞洲多個城市同步呈獻 12 個動漫 IP 體驗，從大型沉浸式展覽到期間限定快閃企劃，與各地粉絲一同掀起今夏動漫熱潮。
INCUBASE Studio 今年 7 月於亞洲多個城市同步呈獻 12 個動漫 IP 體驗，從大型沉浸式展覽到期間限定快閃企劃，與各地粉絲一同掀起今夏動漫熱潮。

另一個 INCUBASE Studio 原創策展作品「蠟筆小新：玩轉！時空大冒險互動體驗展」亦來到第四站，登陸台灣屏東。本次展覽與屏東縣政府合作，作為當地暑期嘉年華活動之一，透過互動裝置及沉浸式場景，帶領大小朋友一同投入小新的奇幻冒險。

亞洲各地亦陸續迎來多個人氣 IP 展覽。「藥師少女的獨語展」分別於首爾及高雄開幕，成為展覽第三及第四個海外巡迴站；曼谷首度迎來大型「數碼暴龍動畫 25 週年紀念展」；台北則同步呈獻「九井諒子展」暨《迷宮飯》迷宮探索展，以及「Lines of EVANGELION 新世紀福音戰士展」。在首爾，「進擊的巨人展：最終章展覽」以升級版本登場，展出漫畫家諫山創珍貴原畫，並加入全新拍照打卡區、期間限定商品店及主題聯乘 Café，為粉絲打造更完整的沉浸式體驗。

香港方面，「超人英雄展」將於 7 月 25 日登陸 INCUBASE Arena，慶祝 ULTRAMAN 系列 60 週年。曾飾演人氣反派角色「撒古拉斯・撒古拉」的日本演員青柳尊哉將親臨香港出席開幕典禮，並參與粉絲見面會，與本地粉絲近距離交流。

除了大型展覽外，INCUBASE Studio 亦透過快閃企劃延伸動漫 IP 體驗。今年夏天，《HUNTER×HUNTER》快閃店將先後於吉隆坡及香港登場，並於 9 月移師台北；《東京喰種》快閃店亦將於 7 月 31 日進駐 INCUBASE Arena Taipei，繼今年 5 月香港站後再次與粉絲見面。透過限定商品、主題空間及收藏體驗，快閃企劃為粉絲提供更多親身接觸作品的方式。

INCUBASE Studio 創辦人兼行政總裁葉宜昌（Sion Yip表示：「INCUBASE Studio 一直相信，展覽不應只是內容展示，而應該創造讓粉絲走進作品世界、與故事建立更深連繫的體驗。隨著我們持續拓展亞洲以至全球市場，希望透過不同城市的沉浸式體驗，讓更多觀眾感受動漫 IP 的魅力，並共同見證動漫文化的影響力。」

作為沉浸式娛樂體驗的創作者、策展人及主辦單位，INCUBASE Studio 持續透過巡迴展覽、原創策展及快閃企劃，將人氣動漫作品帶到不同城市，連結不同文化、語言與世代的粉絲，讓喜愛的故事以嶄新形式延續並走向更廣闊的舞台。

關於 INCUBASE Studio

INCUBASE Studio 創造和策劃人氣 IP 主題展覽及體驗，連結亞洲及世界各地粉絲共同參與。工作室擅於透過精心製作的場景、互動裝置和巧妙細節，將想像化為真實，並致力開拓和推廣巡展體驗至亞洲及全球，突破實體景點和體驗的界限。

目前於香港、吉隆坡及台北創建了動漫文化體驗基地 INCUBASE Arena，集展覽、快閃店、周邊精品、主題餐飲與動漫活動於一身，持續與不同動漫 IP 聯乘合作，建立活力十足的動漫迷社區。INCUBASE Arena 將逐步拓展至更多東南亞與歐美地區，推動動漫文化體驗走向世界。

www.incubasestudio.com

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