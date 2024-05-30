INCUBASE Arena《鋼之鍊金術師展》延長至 7 月 1 日

該經驗豐富的香港娛樂體驗製作和策劃公司致力於精心打造主題體驗，邀請全球粉絲走進他們心愛的動漫世界。

《鋼之鍊金術師展》帶領粉絲們深刻體驗和欣賞荒川弘這部經典作品。展覽包含了約 300 件展品，涵蓋 7 個區域，其中包括複製漫畫手稿和彩色插圖，以及《鋼之鍊金術師 2022》真人電影中珍貴的服裝道具。

在展覽區旁邊，INCUBASE Arena 於同層亦設有動漫周邊商品店和咖啡店，可以延續粉絲們的整體展覽體驗，讓這次探索之旅更完整、更難忘。

「新成立的 INCUBASE Arena 作為 Incubase Studio 的延伸，也是與動漫迷互動接觸的重要平台，舉辦各種與動漫相關的活動，我們希望建立一個活力十足的動漫迷社區。」Sion 說。

INCUBASE Arena 已做好今年一連串的合作和活動計劃，將帶來不同的受歡迎動畫授權作品，吸引和凝聚香港和亞洲各地的動漫愛好者。追蹤 INCUBASE Arena 的 Facebook 和 Instagram 以獲得最新展覽及活動消息。

《鋼之鍊金術師展》門票可在 www.incutix.com 預購。

關於Incubase Studio

Incubase Studio 將想像兌現成現實。工作室策劃最令人興奮的沉浸式體驗，連結全球粉絲一同參與。Incubase Studio 身為業界領袖，策劃極具吸引力故事體驗，搭配互動裝置，為觀眾帶來出色的沉浸式體驗展覽。於香港成立的 Incubase Studio 多年來建立了龐大的本地和國際合作夥伴網絡，以有效地執行活動策劃和巡迴展覽營運。

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SOURCE Incubase Studio