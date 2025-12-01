INCUBASE Studio全球策展旅程加速起航：中東首度開展第三個自家動漫基地於台北啟動

同月，由 INCUBASE策企的「詭屋驚凶之旅」（The Conjuring Universe Tour）於利雅得狂歡季（Riyadh Season）正式揭幕，帶領中東觀眾走進由恐懼氛圍構築的沉浸式故事空間。這個曾於多個亞洲城市掀起熱潮的體驗展覽，在全新文化土地上成功開展，也標誌著 INCUBASE 的策展旅程正式跨越新的邊界。

INCUBASE Arena Taipei 登場 台北巡展新篇啟動

INCUBASE Studio 將於 12月 正式啟動 INCUBASE Arena Taipei，成為旗下 INCUBASE Arena 品牌最新的動漫文化體驗基地，全年無間斷呈獻動漫體驗、展覽及相關活動。開幕首展「GIVEN 被贈與的未來 展」把人氣 BL 作品首次帶到台灣，打造觸動粉絲情感的沉浸式空間。

INCUBASE Arena 在短短兩年間迅速形成亞洲網絡，香港、吉隆坡、台北相繼落地，並計劃於 2026 年拓展至曼谷。INCUBASE Arena 旨在打造一個融合展覽、文化與情感的體驗場所，讓粉絲走進故事、遇見角色，親身感受動漫世界的真實與溫度。

此外，由 INCUBASE Studio 策企並於 2025 年夏季首度展出的「蠟筆小新：玩轉！時空大冒險互動體驗展」及「龍珠 - 英雄崛起」亞洲巡迴展，亦將於 2026 年初分別於台北不同場館展出。這些原創企劃不僅體現 INCUBASE 的策展實力，更推動品牌在亞洲構建其獨特的文化體驗版圖。

INCUBASE Studio 將持續將策展旅程延伸至亞洲以外地區，讓廣受歡迎的 IP 作品及沉浸式體驗連繫全球粉絲。隨着更多項目於亞洲、歐洲及中東同步開發，INCUBASE 正逐步打造一個跨地域、跨文化的 IP 主題展覽體驗生態圈，讓故事在世界各地發生。

關於 INCUBASE Studio

INCUBASE Studio 創造和策劃人氣 IP 主題展覽及體驗，連結亞洲及世界各地粉絲共同參與。工作室擅於透過精心製作的場景、互動裝置和巧妙細節，將想像化為真實，並致力開拓和推廣巡展體驗至亞洲及全球，突破實體景點和體驗的界限。

目前於香港、吉隆坡及台北創建了動漫文化體驗基地 INCUBASE Arena，集展覽、快閃店、周邊精品、主題餐飲與動漫活動於一身，持續與不同動漫 IP 聯乘合作，建立活力十足的動漫迷社區。INCUBASE Arena 將逐步拓展至更多東南亞與歐美地區，推動動漫文化體驗走向世界。

