Incubase Studio 創辦 Incubase Arena：香港全新日本動漫文化娛樂基地

Incubase Studio 旨在創造世界一流的文化和娛樂體驗活動場地。Incubase Studio的創辦人兼董事總經理葉宜昌 Sion Yip 表示：「 我們希望建立一個充滿活力的娛樂迷社區，不只是動漫，還有電影、電子遊戲、桌遊等，他們可以互相分享他們的喜愛和狂熱。」葉宜昌在品牌塑造、實體和數碼娛樂、動畫和電影製作方面擁有超過 20 年經驗。

Incubase Arena 代表了 Incubase Studio 在體驗製作業務上的前瞻性發展，是與本地和香港以外多樣化的客戶群接觸的關鍵一步。「我們與 Anima Tokyo 的合作表達了我們對日本動漫知識產權 IP 的喜愛。同時，我們了解到這些 IP 體驗在東南亞市場的巨大潛力，已經計劃了在該地區進一步發展的策略。」葉宜昌補充。

亞洲巡迴體驗

Incubase Studio 致力突破實體景點和體驗的界限，從概念到實現，精心策劃引人入勝的超卓體驗。他們夥拍著名授權娛樂作品，如動畫系列《海賊王》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》和漫畫《進擊的巨人》，以及荷里活製作《詭屋驚凶實錄》、《冰雪奇緣》和《迷你兵團》等。

他們的巡迴體驗模式打破製作上的一些限制，達成更快速的展覽周期，並通過每年巡迴到多個國家，可觸及更廣泛的受眾群，同時採用輕資產的營運模式。這種靈活性使他們的體驗製作，對亞洲商業地產和娛樂設施運營商越來越具吸引力。

Incubase Studio 的巡迴體驗之一 One Piece 海賊王《大海賊時代》亞洲巡迴展吸引了來自不同地區的動漫迷參加，並計劃今年在亞洲更多地點舉行。他們亦策劃了備受好評的《詭屋驚凶之旅》，該令人心驚膽顫的沉浸式體驗讓人置身史上最成功驚慄系列電影的經典場景中。繼馬來西亞和台灣後，這個體驗展將繼續在亞洲巡迴展出。

無盡體驗之旅

2024 年，Incubase Studio 已計劃了一系列令人翹首以待的體驗和展覽遊走亞洲各地。基於與《海賊王》和《詭屋驚凶實錄》合作的成功，他們將帶來更多極受歡迎的授權娛樂作品，例如《小豬佩奇》、《龍珠》和《蠟筆小新》，來滿足觀眾對這類娛樂的渴求。

葉宜昌分享道：「我們已成功制作超過 100 個授權項目，並與國際授權單位合作，包括迪士尼、華納兄弟探索集團、環球影業、Sanrio、東映動畫等。我們的目標是創造令人驚嘆的沉浸式體驗，希望將這種體驗帶給亞洲各地的客戶群。」

Incubase Studio 團隊雄心壯志擴充亞洲在地業務，期待吸引本地和國際市場的觀眾，並留下深刻愉快的體驗，引領人們踏上一段充滿刺激、創新和向藝術致敬的非凡旅程。

關於Incubase Studio

Incubase Studio 將想像兌現成現實。工作室策劃最令人興奮的沉浸式體驗，連結全球粉絲一同參與。Incubase Studio 身為業界領袖，策劃極具吸引力故事體驗，搭配互動裝置，為觀眾帶來出色的沉浸式體驗展覽。於香港成立的 Incubase Studio 多年來建立了龐大的本地和國際合作夥伴網絡，以有效地執行活動策劃和巡迴展覽營運。

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SOURCE Incubase Studio