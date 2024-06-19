Incubase Studio 策劃全新親子互動體驗 《Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展》亮相香港

19 6月, 2024, 16:56 CST
香港2024年6月19日 /美通社/ -- Incubase Studio 全新策劃和設計的家庭體驗《Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展》將於 6 月 28 日在香港首次亮相。這個奇幻互動體驗由孩之寶官方授權製作，目的是讓家長和孩子一起走進 Peppa Pig 與家人的世界，不止帶來無窮玩樂體驗，同時加強家人之間的緊密聯繫，更重要的是共度珍貴的親子時光。
在尋寶之旅的過程中，家長和孩子將會使用一個特別設計的寶藏探測器，與卡通角色結伴尋寶，從不同的互動遊戲中找尋線索，製造快樂美好的家庭回憶，最終尋找到 Peppa Pig 一家的終極寶藏。8 個區域的設計靈感均來自極受歡迎的卡通動畫場景，從愉快的遊樂場到充滿冒險味道的校巴、神秘洞穴、野外叢林、泥濘地、上山再下海到刺激的海盜島，一一盡情探索。
「親子互動是我們策劃這次體驗的核心，每個互動都細心設計，滿足不同愛的語言，讓每個家庭都能在整個體驗中感到幸福。」Incubase Studio 創辦人兼董事總經理葉宜昌 Sion Yip 分享說。Incubase 理解到家庭的真正所需，所以藉由 Peppa Pig 和「五種愛的語言」的巧妙融合，企劃出這個讓家長和孩子全情投入的家庭互動體驗，鼓勵優質親子時光。
研究顯示，一般家庭平均每天只有少於 30 分鐘用於有意義、無干擾的優質共處時光。「我們知道，要與孩子建立親密聯繫和長久的家庭回憶，這些相處點滴非常重要，而《Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展》是一個很好的機會，讓父母和子女培養感情，享受開心的優質家庭時間。」Sion 說：「我們希望透過這次尋寶之旅，讓不同家庭創造屬於他們的難忘回憶。」
除了共同經歷的珍貴體驗，每個家庭更可以將一本專屬於他們這次歷險的繪本故事相冊《我們家的快樂時光》帶回家。每本相冊特別預留了空間，讓家長和孩子貼上他們在尋寶過程中拍下的貼紙相片，記錄這些屬於他們的寶貴時刻，親手完成這個獨一無二的繪本故事。
家長現在就可以早鳥優惠預訂門票，準備與孩子踏上這段尋寶之旅，一起發掘隱藏的珍貴寶藏，並享受美好的親子時光。
《Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展》
體驗期間：2024 年 6 月 28 日 – 9 月 1 日
地點：香港尖沙咀 iSQUARE 四樓
購票連結：Incutix
網站：www.peppapigtreasurehunt.com
Facebook 及 Instagram : @peppapigtreasurehunt
關於Incubase Studio
Incubase Studio 將想像兌現成現實。工作室策劃最令人興奮的沉浸式體驗，連結全球粉絲一同參與。Incubase Studio 身為業界領袖，策劃極具吸引力故事體驗，搭配互動裝置，為觀眾帶來出色的沉浸式體驗展覽。於香港成立的 Incubase Studio 多年來建立了龐大的本地和國際合作夥伴網絡，以有效地執行活動策劃和巡迴展覽營運。
SOURCE Incubase Studio
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