Incubase Studio 策劃全新親子互動體驗 《Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展》亮相香港

「親子互動是我們策劃這次體驗的核心，每個互動都細心設計，滿足不同愛的語言，讓每個家庭都能在整個體驗中感到幸福。」Incubase Studio 創辦人兼董事總經理葉宜昌 Sion Yip 分享說。Incubase 理解到家庭的真正所需，所以藉由 Peppa Pig 和「五種愛的語言」的巧妙融合，企劃出這個讓家長和孩子全情投入的家庭互動體驗，鼓勵優質親子時光。

研究顯示，一般家庭平均每天只有少於 30 分鐘用於有意義、無干擾的優質共處時光。「我們知道，要與孩子建立親密聯繫和長久的家庭回憶，這些相處點滴非常重要，而《Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展》是一個很好的機會，讓父母和子女培養感情，享受開心的優質家庭時間。」Sion 說：「我們希望透過這次尋寶之旅，讓不同家庭創造屬於他們的難忘回憶。」

除了共同經歷的珍貴體驗，每個家庭更可以將一本專屬於他們這次歷險的繪本故事相冊《我們家的快樂時光》帶回家。每本相冊特別預留了空間，讓家長和孩子貼上他們在尋寶過程中拍下的貼紙相片，記錄這些屬於他們的寶貴時刻，親手完成這個獨一無二的繪本故事。

家長現在就可以早鳥優惠預訂門票，準備與孩子踏上這段尋寶之旅，一起發掘隱藏的珍貴寶藏，並享受美好的親子時光。

《Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展》

體驗期間：2024 年 6 月 28 日 – 9 月 1 日

地點：香港尖沙咀 iSQUARE 四樓

購票連結：Incutix

網站：www.peppapigtreasurehunt.com

Facebook 及 Instagram : @peppapigtreasurehunt

關於Incubase Studio

Incubase Studio 將想像兌現成現實。工作室策劃最令人興奮的沉浸式體驗，連結全球粉絲一同參與。Incubase Studio 身為業界領袖，策劃極具吸引力故事體驗，搭配互動裝置，為觀眾帶來出色的沉浸式體驗展覽。於香港成立的 Incubase Studio 多年來建立了龐大的本地和國際合作夥伴網絡，以有效地執行活動策劃和巡迴展覽營運。

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