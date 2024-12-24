INCUBASE Studio帶來全球最大充氣彈跳派對 「滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站」盛大揭幕

整個彈跳派對佔地超過 10 萬平方呎，設有 4 個獨特設計的巨型充氣遊樂區，當中包括達 16,000 平方尺的「全球最大充氣城堡」、超過 500 尺長的全港最長障礙賽道「The Giant 巨無霸挑戰場」、精心設計的巨型運動場「Sport Slam 體育狂熱」，以及以太空為主題的「airSPACE Pink Alien 外星人堡壘」。

活動因應不同年齡層設定各種場次，包括「幼童專屬場次」、「親子同樂場次」及「黑夜彈跳派對」，後者專為 16 歲及以上的大朋友們而設。現場還有泡泡派對和全日 DJ 駐場，晚上更特設不同派對主題，讓所有人在節日氛圍及獨特體驗中盡情享受，釋放活力。

The Big Bounce 曾巡迴到美國、澳洲及加拿大多個城市，累積超過百萬人參與。此次亞洲巡迴首站以著名的香港天際線為背景，更增添吸引力，並為香港人帶來前所未有的彈跳體驗。INCUBASE Studio 將 The Big Bounce 帶到香港的過程充滿挑戰，從規劃到商討細節耗時超過一年。最終，團隊選擇在熱門旅遊景點西九文化區舉行活動，並於聖誕及新年這一旅遊旺季吸引更多人參與，為城市注入正能量，並助力推動盛事經濟。

「我們很高興能夠為香港引入國際品牌活動，期望能為同類活動打響頭炮，繼續吸引更多盛事來到香港。」Sion 補充道。

該活動得到滙豐保險的冠名贊助，西九文化區管理局作為場地夥伴，還有多個合作單位支持。例如，本地經典動畫「麥兜」在現場設有多個互動打卡充氣不倒翁以及限量聯乘商品；此外，還有 Kinder 奇趣蛋和嘉士伯啤酒的禮遇，讓整個體驗加添難忘回憶。

「滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站」門票現已在網上發售，包括官方購票平台 Incutix：https://bit.ly/incutix_bbahk。90 分鐘的門票包括指定的 40 分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。大人和小朋友都可以參與這個瘋狂而快樂的戶外派對，讓節日充滿無限的彈跳和笑聲，邀請大家一齊開心彈入 2025！

滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站

開放日期：2024 年 12 月 21 日至 2025 年 1 月 5 日

開放時間：10:00 – 23:10（分時段）

活動地點：香港西九文化區藝術公園大草坪

活動官方網站：www.thebigbounceasia.com/zh-hant

Facebook：www.facebook.com/thebigbounce.asia

Instagram：www.instagram.com/thebigbounce.asia

標準票價（即日起至 2025 年 1 月 5 日）：

門票場次 正價單人門票 可入場人士 幼童專屬時段 HK$179 7 歲或以下兒童及其同行家長 親子同樂時段 HK$179 15 歲或以下兒童及其同行家長 黑夜彈跳派對 HK$199 只限 16 歲或以上人士

參加者必須購票才能進入活動場地，包括陪同兒童的家長。成人和任何年齡的兒童票價都相同，陪同兒童進場的家長及照顧者（18 歲或以上成人）均需購票。門票詳情及重要票務資訊請根據活動官方網站：www.thebigbounceasia.com/zh-hant 及購票平台：https://bit.ly/incutix_bbahk 公布。

關於 INCUBASE Studio

INCUBASE Studio 將想像兌現成現實，策劃深受歡迎的 IP 主題展覽體驗，連結全球粉絲共同參與。工作室以策企出色的展覽體驗而聞名，結合極具吸引力的故事內容和巧妙的互動裝置設計，為觀眾帶來難忘的沉浸式體驗。於香港成立的 INCUBASE Studio 多年來建立了龐大的本地和國際合作夥伴網絡，以有效地執行活動策劃和巡迴展覽營運。

2024 年在香港成立 INCUBASE Arena，為香港及鄰近地區帶來日本動漫文化及娛樂體驗，持續舉辦各個備受喜愛的動漫 IP 展覽及相關活動，建立一個活力十足的動漫迷社區。

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