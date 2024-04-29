逐點半導體助力Infinix GT 20 Pro帶來標桿級的移動視覺體驗

逐點半導體與Infinix強強聯手，帶來高幀暢爽的游戲體驗和沉浸真實的高清畫質

上海2024年4月29日 /美通社/ -- 專業的圖像和顯示處理方案提供商逐點半導體宣布，專為年輕消費者打造的潮酷科技品牌 Infinix面向全球市場發布的Infinix GT 20 Pro智能手機， 集成了逐點半導體X5 Turbo視覺處理器。這是 Infinix和逐點半導體在移動終端上的首次合作，通過將業內備受認可的視覺處理技術全面落地至廣受全球市場歡迎的移動設備上，讓當地用戶盡享高幀暢爽的游戲體驗和沉浸真實的高清畫質。

Infinix GT 20 Pro智能手機搭載采用4nm制程的MediaTek 天璣 8200 5G移動芯片，提供8GB和12GB兩種內存版本，內置一塊5000mAh電池，支持45W快速充電。 顯示方面，Infinix GT 20 Pro配備6.78 英寸AMOLED FHD+ 顯示屏, 最高支持144Hz刷新率。為了進一步提升用戶的視覺體驗，在這款新機上搭載了逐點半導體X5 Turbo視覺處理器，用於分擔手機GPU的渲染壓力，實現更長久穩定的高幀高畫質體驗。

游戲體驗方面，通過采用分布式渲染架構，逐點半導體X5 Turbo視覺處理器讓游戲在較低的功耗下即可獲得超越原生的高幀畫質， 支持游戲實現最高120幀的高畫質輸出，幀率提升最高至三倍。插幀後，運動畫面的過渡將顯得更加流暢自然， 游戲作品的藝術原意也能得到完好保留。在體驗高幀游戲之外，用戶還可同步開啟全時HDR畫質 ，通過提升畫面對比度，展現游戲畫面更豐富的色彩和細節，讓屏幕前的游戲世界更加栩栩如生。目前用戶可在《無盡對決》 、《絕地求生: 刺激戰場》、《使命召喚手游》、《原神》、《星穹鐵道》（以上游戲均為國際服版本）上享受絲滑暢快的120幀高清畫質體驗。值得一提的是，作為Infinix 首款經IRX認證的智能手機，Infinix GT 20 Pro為游戲玩家帶來了傳統移動渲染技術方案所難以企及的全新體驗, 兼具絲滑的運動場景、高保真的視覺效果， 以及持久涼爽的操控手感。其具有的超高幀率, 高圖像質量且低功耗的渲染能力為玩家暢享沉浸式游戲體驗提供了重要保證。

視頻體驗方面, 搭載逐點半導體X5 Turbo視覺處理器的Infinix GT 20 Pro還為多款人氣視頻應用適配了全時HDR畫質，包括YouTube、 TikTok、 PLAYit、Netflix、 Disney+ 、MX Player以及Visha Player。通過實時SDR （標准動態范圍）至HDR（高動態范圍）轉換，顯著提升畫面亮度和對比度，在屏幕上展現更多亮部和暗部細節，增強畫面的立體感和層次感， 帶來身臨其境的視覺觀感。

「很高興與逐點半導體在Infinix GT 20 Pro智能手機上展開合作。」Infinix產品負責人表示: 「逐點半導體先進的視覺處理技術在行業內已得到充分認可，我們希望借由此次合作將這一先進技術帶入更廣闊的市場，讓更廣大的用戶能夠在合理的價格內享受高幀游戲和高清畫質帶來的越級視覺體驗。 未來，我們也將與逐點半導體展開更深入的合作，讓優質的視覺體驗能夠觸達更多新興市場的消費群體。」

逐點半導體（上海）股份有限公司總裁熊挺表示：「 恭喜Infinix GT 20 Pro智能手機發布！作為Infinix和逐點半導體合作的首個裡程碑，從技術方案的落地和有針對性的調校，雙方團隊緊密協作，堅持每一步都穩扎穩打，旨在為用戶帶來更出色的游戲和視頻體驗。Infinix作為在海外擁有龐大市場占有率的手機廠商，是我們攜手開拓新興市場的理想伙伴。希望隨著Infinix GT 20 Pro 的問世，標桿級的移動視覺體驗能夠在新興市場全面普及，同時，也期待我們雙方在不久的將來實現更深度的合作，為移動端的視覺體驗創造更多新的可能。」

Infinix簡介

Infinix品牌誕生於2013年，是傳音控股旗下專為年輕消費者打造的潮流科技品牌，致力於為消費者帶來具有前沿技術、潮流設計、卓越性能表現的終端移動智能體驗。歷經多年品牌價值累積、創新技術沉澱，Infinix匯聚成「潮流科技、極致領先」的年輕品牌形象，「THE FUTURE IS NOW」為品牌主張，讓年輕人時刻站在科技及潮流的最前端，擁有最「in」的科技體驗，這也成為Infinix的品牌戰略發展定位。

除手機產品外，Infinix亦推出了TWS、筆記本電腦、智能電視等擴品類產品。目前，Infinix產品已覆蓋全球70多個國家和地區，包括非洲、拉美、中東、南亞和東南亞等。2023年，Infinix成功入選「BrandZ™中國全球化品牌50強」。

更多信息，請訪問: http://www.infinixmobility.com/

逐點半導體公司簡介：

逐點半導體成立於2004年，是納斯達克上市公司Pixelworks, Inc.（Nasdaq：PXLW）在中國的控股子公司。逐點半導體專注於手機視覺處理芯片，視頻轉碼芯片和3LCD投影儀主控芯片及實施方案的開發和設計，是業內先進的創新視頻和顯示處理解決方案提供商。2023年7月，逐點半導體全新的IRX游戲體驗品牌正式上線。該品牌以逐點半導體在移動端沉澱多年的圖像渲染與顯示技術方案為基礎，加以基於游戲特點的針對性調優服務，為不同類型的游戲在移動端實現高性能體驗與高畫質顯示效果，力求為終端用戶帶來最佳手游體驗。

Pixelworks提供業界先進的內容創作、視頻傳輸和顯示處理解決方案和技術，可在從影院到智能手機的所有屏幕上提供真實的視覺體驗和優越畫質。該公司擁有20多年的歷史，為領先的消費電子產品、專業顯示器和視頻流媒體服務的供應商提供圖像處理創新方案。欲了解更多信息，請訪問公司官網 www.pixelworks.com。

敬請注意：Pixelworks，IRX以及Pixelworks標志是Pixelworks, Inc.的商標。所有提及的其他商標均屬於其各自所有者。

SOURCE Pixelworks, Inc.