interpark Global 全面煥新為 「NOL World」，打造全球 K-Pop 粉絲訪韓首選樞紐

為滿足全球日益增長的 K-Pop 消費需求，NOL World 全面強化了 「以粉絲為核心」 的商品陣容。除了核心的演唱會門票預訂外，平台還新增了從首爾市區至演唱會場館的接駁服務及更多現場便民服務。同時，針對 SEVENTEEN、BLACKPINK 等頂級藝人的演出，擴充了備受好評的 「Play&Stay」 套裝行程，將優質住宿與獨家福利相結合，進一步提升全球粉絲的觀演與旅行體驗。此外，平台還導入了便利商店電子禮券等多種韓國旅行必備商品，大幅拓寬了用戶的選擇範圍。

社群互動功能也迎來了同步升級。NOL World 優化了內容架構，使用戶在規劃行程時能更直觀地獲取 K-Pop 日程與演出資訊。未來，平台還將推出全新的互動討論社群，讓粉絲能夠像評價熱門景點、餐廳或快閃店一樣，對 K-Pop 演唱會及相關內容發表期待與真實討論。透過這些創新，NOL World 將進一步鞏固其作為「全球粉絲交流與資訊分享核心據點」的地位。

為慶祝品牌煥新上線，NOL World 目前正在 Instagram、X (Twitter)、Facebook 以及小紅書等全球主要社群平台上舉辦大型慶祝活動。活動將持續至韓國時間 12 月 24 日，用戶可透過發表留言、標記 (@) 好友、轉發分享等方式參與。得獎名單將於 12 月 29 日公布，獎品預計將於 2026 年 1 月 5 日前陸續寄出。

Nol Universe 執行長裴寶燦表示：「NOL World 的誕生旨在拉近全球粉絲與韓國的距離，讓文化體驗變得更加無縫且觸手可及。」他補充道：「我們將持續推動跨體驗領域的創新，並積極拓展亞洲主要市場，最終將 NOL World 打造成連接全球休閒娛樂體驗的超級樞纽。」

Nol Universe 是韓國領先的旅遊、休閒與文化平台企業，旗下統一品牌「NOL」整合了票務、娛樂、生活風格等多面向服務。公司致力於擴展平台與內容生態，幫助全球用戶突破地域與類別的限制，輕鬆享受多元化的休閒體驗。

SOURCE NOL UNIVERSE