IOT Data Hackathon第三屆盛勢回歸 激發創新思維

今年活動已邁入第三屆，延續過往氣勢，上屆吸引逾90支參賽隊伍，並獲12位評審及24位導師支持，為餐飲、醫療、房地產、零售、交通及物流等行業的6個挑戰議題，呈現多項創新方案。

黑客松籌委會主席、美心食品有限公司集團高級資訊科技總監馬慶和先生表示：「我們非常期待第三屆IOT Data Hackathon的舉行。物聯網與數據分析的結合，是重塑未來的的強大動力。今年的主題鼓勵參賽者進行全方位思考 — 構建既具技術前瞻性、商業可行性，同時兼顧責任與可持續發展的創新方案。我們相信本賽事將成為推動行業創新變革的催化劑。」

本黑客松為年輕創新人才、開發家、解難高手及數據愛好者提供絕佳平台，讓大家發揮數據力量，共同創造推動社會進步的解決方案。參賽者將可獲得獨家數據與尖端技術支援，並得到行業專家指導。活動期間亦會舉辦一系列技術工作坊及商業導向課程，全面裝備團隊所需工具與知識，參賽隊伍掌握致勝關鍵。

參賽組別：

學生組： 香港大專院校（包括本地及境外校園）的現屆學生

專業組：香港初創公司、企業家或在港的商界專業人士

為何參加？

提升實力： 通過行業專家主講的工作坊和講座，學習數據分析、解決問題和演說技巧，了解新興趨勢與科技。

累積經驗： 透過解決現實問題獲得實戰經驗，並得到行業及技術專家的指導和寶貴反饋。

建立人脈： 與業界領袖和技術專家建立聯繫，拓展專業人際網絡。

贏取 曝光與認可： 在業界傑出人士組成的評審團面前競逐獎項、展現才能、建立專業形象。

促進個人事業發展：獲取孵化/實習計劃快速通道，開拓職業發展空間

重要日期：

截止報名日期： 2025年12月20日

2026年1月

2026年3月28日

2026年3月29日

如何報名？

比賽由即日起至2025年12月20日接受報名，有意者可以登錄 www.gs1hk.org/iotdatahackathon 報名。

我們深信，智慧商業與永續生活的未來建基於協作創新。請即報名，將創意付諸實踐，共創智慧未來！

有關IOT Data Hackathon 2026的詳細資訊，請瀏覽www.gs1hk.org/iotdatahackathon。如有查詢，請聯繫[email protected] / (852) 2861 2819。

關於 GS1香港

香港貨品編碼協會（GS1HK）於1989年由香港總商會成立，是GS1® 環球組織的香港分會。GS1® 是一家非牟利組織，聚集不同行業的持份者，致力研發和推動全球標準的應用，應對數據共享的挑戰。GS1® 總部位於比利時的首都布魯塞爾，全球共有115+個成員組織，服務150個經濟體。

GS1HK透過提供以全球標準為本的一系列平台、解決方案及服務，推動行業數碼化轉型，幫助企業提升效率、安全性、真確性和可持續性。GS1HK致力於推動香港的物聯網生態發展，呼應數據時代的需求，並作為橋樑連繫資訊科技解決方案供應商、用家、政府和其他持份者，促進智慧城市的發展。

GS1HK目前有約8,000家企業會員，涵蓋多個不同行業如零售及消費品、醫療護理、食品及餐飲服務、服裝及鞋履、運輸及物流等。

更多詳情，請瀏覽www.gs1hk.org

