IOT Data Hackathon 2026 戰果出爐

新聞提供者

GS1HK

16 4月, 2026, 14:34 CST

港鐵新秀勇奪專業組三料冠軍  都大團隊大放異彩橫掃四獎

香港2026年4月16日 /美通社/ -- 由香港貨品編碼協會（GS1 HK）主辦，香港數碼港管理有限公司香港科技園公司協辦，並獲數字政策辦公室支持的IOT Data Hackathon 2026，於4月16日假香港會議展覽中心「香港國際創科展（InnoEX）2026」隆重舉行頒獎典禮，集結各界嘉賓，共同見證這項歷時兩個多月的創科競賽成果。

參賽規模創新高   5大機構出題、163支隊伍應戰
踏入第三屆，IOT Data Hackathon 反應空前熱烈，吸引逾160支來自本地大專院校、科技初創及不同背景的團隊報名參賽，創歷屆之最。本屆 Hackathon 以「科技與商業創新」及「社會效益與可持續性」為主題，設學生組與專業組。

各界嘉賓與參賽者齊聚 IOT Data Hackathon 2026 頒獎典禮，見證獲獎隊伍的高光時刻
各界嘉賓與參賽者齊聚 IOT Data Hackathon 2026 頒獎典禮，見證獲獎隊伍的高光時刻
學生組得獎者與頒獎嘉賓 副數字政策專員（數據治理）吳秉宗博士（中）合影
學生組得獎者與頒獎嘉賓 副數字政策專員（數據治理）吳秉宗博士（中）合影
專業組得獎者與頒獎嘉賓 立法會議員卜國明工程師 （中）合影
專業組得獎者與頒獎嘉賓 立法會議員卜國明工程師 （中）合影
香港貨品編碼協會總裁林潔貽女士（第一排左六）、香港電訊有限公司商業客戶業務流動產品及方案高級副總裁蕭頌恩（第一排左五）及 Check Point Software Technologies Limited 大中華區網絡保安工程總監侯嘉俊（第一排右四）與一眾特別獎項得獎隊伍合影
香港貨品編碼協會總裁林潔貽女士（第一排左六）、香港電訊有限公司商業客戶業務流動產品及方案高級副總裁蕭頌恩（第一排左五）及 Check Point Software Technologies Limited 大中華區網絡保安工程總監侯嘉俊（第一排右四）與一眾特別獎項得獎隊伍合影
各界嘉賓與參賽者齊聚 IOT Data Hackathon 2026 頒獎典禮，見證獲獎隊伍的高光時刻 學生組得獎者與頒獎嘉賓 副數字政策專員（數據治理）吳秉宗博士（中）合影 專業組得獎者與頒獎嘉賓 立法會議員卜國明工程師 （中）合影 香港貨品編碼協會總裁林潔貽女士（第一排左六）、香港電訊有限公司商業客戶業務流動產品及方案高級副總裁蕭頌恩（第一排左五）及 Check Point Software Technologies Limited 大中華區網絡保安工程總監侯嘉俊（第一排右四）與一眾特別獎項得獎隊伍合影

五大出題機構—屈臣氏實業、利洋針織（香港）、DFI零售集團（萬寧）、香港電訊，以及香港社會服務聯會及賽馬會「a家樂齡科技教育及租賃服務」— 涵蓋零售物流、供應鏈、低空經濟及樂齡服務等多個領域，為參賽者提供真實的營運難題與商業數據。經過嚴格篩選與激烈角逐，最終24支精英隊伍晉級決賽，挑戰以數據與科技將創意轉化為可落地的實戰方案。

共探數據與 AI 塑造未來經濟
頒獎典禮由專題論壇「以人工智能與數據構建未來經濟（Building the Future Economy with Data and AI）」揭開序幕，多位重量級業界嘉賓深入淺出地拆解 AI 與大數據如何成為推動各行各業升級的「黃金密碼」，緊扣當下最受關注的科技發展議題。

緊接著的頒獎環節將全場氣氛推向高潮。歷經數月磨礪，6支隊伍憑藉卓越表現力壓群英，合共奪得12項殊榮。得獎隊伍亦逐一上台分享成果，展示數據與 AI 如何走出概念與實驗室，轉化為改善生活、推動行業前行的實際力量，充分彰顯本地創科生態的活力與潛力。

學生組：都大團隊橫掃四獎成大贏家
學生組大贏家非 De-Buggers莫屬，一舉橫掃四項大獎，包括學生組冠軍最佳 ESG 成就獎最佳人工智能應用獎，以及Innovator of Secure by Design創下本賽事的歷史佳績。隊伍六名成員均就讀香港都會大學二年级，分別主修電腦科學及數據科學與人工智能。其方案「智馭物流：從預見風險到自動響應」運用 AI 整合貨櫃、訂單及倉庫數據至儀表板，並結合實時天氣資訊及航運新聞，即時掌握關鍵資訊。

亞軍Elevenators由五位非華語學生組成，成員橫跨港大、中大、科大、城大及理大。其方案ORBITRON透過 4D 空域網格及區塊鏈智能合約自動分配飛行權限，兼顧飛行安全、效率與私隱。季軍Jockey Team由四位就讀浸會大學數據分析和人工智能理學的碩士學生組成，其「AI + IoT 精準觸達與智能樞紐方案」針對長者表達困難的痛點，以 AI 翻譯需求並重組場景，協助更精準地配對樂齡科技設備，提升服務體驗。

專業組：港鐵新秀三料封王  以完整方案展現數據落地實力
專業組由Keep Data Moving – MTR Corporation摘冠。六位剛加入港鐵的年輕畢業生憑藉「UAV Guard 無人機衛士」方案，一舉囊括冠軍Best Low-Altitude Economy Innovation AwardInnovator of Secure by Design三項大獎，成為本屆賽事矚目的「三料得主」。團隊挑戰低空經濟題目，打造即時飛行管理系統，劃分不同用戶角色並提供飛行路徑模型，即時標示異常無人機並發出指引，為未來低空交通管理提供可靠基礎。方案在技術完整性、創新程度及應用潛力方面均表現突出，獲評審團一致高度讚揚。

亞軍由單人匹馬應戰的 DefinePro 奪得，以「數碼產品護照 x 供應鏈控制塔」方案實現由原材料到最終交付的全程追蹤溯源，並提前識別風險，先發制「延」。季軍MingQ Technology Limited的「智能倉儲分揀系統」則透過整合訂單、智能編排最佳路線，大幅提升揀貨效率，充分利用倉儲空間。

IOT Data Hackathon 2026得獎名單

學生組

  • 冠軍：De-Buggers | 智馭物流：從預見風險到自動響應
  • 亞軍：Elevenators | ORBITRON
  • 季軍：Jockey Team | Al+loT驅動的精準觸達與智能樞紐方案

專業組

  • 冠軍：Keep Data Moving – MTR Corporation | UAV Guard 無人機衛士
  • 亞軍：DefinePro | 數碼產品護照 x  供應鏈控制塔
  • 季軍：MingQ Technology Limited | 智能倉儲分揀系統

特別獎項

  • 最佳 ESG 成就獎：De-Buggers | 智馭物流：從預見風險到自動響應
  • 最佳人工智能應用獎：De-Buggers | 智馭物流：從預見風險到自動響應
  • Best Low-Altitude Economy Innovation Award（由香港電訊贊助）Elevenators | ORBITRON（學生組）
  • Best Low-Altitude Economy Innovation Award（由香港電訊贊助）：Keep Data Moving – MTR Corporation | UAV Guard 無人機衛士（專業組）
  • Innovator of Secure by Design (由Check Point Software Technologies Limited贊助)De-Buggers | 智馭物流：從預見風險到自動響應 （學生組）
  • Innovator of Secure by Design (由Check Point Software Technologies Limited贊助)：Keep Data Moving – MTR Corporation | UAV Guard 無人機衛士（專業組）

展望未來：壯大數據科技生態圈
為期近三個月的 IOT Data Hackathon 2026，旨在鼓勵參賽者善用數據推動創新。為讓參賽者充分備戰，GS1 Hong Kong特別舉辦了7場賽前工作坊，邀請多位實戰經驗豐富的導師，分享地理空間數據、網絡安全、數據敘事、AI 應用等最新行業知識。決賽隊伍更可免費使用由 AWS 與 Esri 中國（香港）提供的頂尖技術資源，並獲 Check Point Software Technologies 安排一對一諮詢，為方案的網絡與數據安全保駕護航。

GS1 HK總裁林潔貽女士表示：「IOT Data Hackathon是連繫商界、學界與初創的重要平台，透過企業分享真實營運痛點，激發創新解決方案，讓科技和數據回應現實世界的需要。看到眾多充滿熱誠的創科人才，我們深信未來的經濟發展將充滿活力。感謝各界一直以來的鼎力支持，我們將繼續透過比賽、交流及跨界合作，推動創新成果落地，讓科技真正走進行業、走進生活，為社會創造更大價值。」

GS1 HK同時安排得獎隊伍於「InnoEX 2026 香港國際創科展」設立現場展覽專區，向業界及公眾展示其創新方案，促進更深入的技術交流。

查詢詳情
有關IOT Data Hackathon 2026賽事詳情及得獎名單，請瀏覽： www.gs1hk.org/iotdatahackathon  
如有查詢，請聯繫：[email protected] 或致電 (852) 2861 2819。

美通社（PR Newswire）是IoT Data Hackathon 2026的官方新聞稿發合作夥伴。

關於香港貨品編碼協會GS1 Hong Kong）
香港貨品編碼協會（GS1HK）於1989年由香港總商會成立，是GS1®環球組織的香港分會。GS1®是一家非牟利組織，聚集不同行業的持份者，致力研發和推動全球標準的應用，應對數據共享的挑戰。GS1®總部位於比利時的首都布魯塞爾，全球共有120個成員組織，服務150個經濟體。

GS1HK透過提供以全球標準為本的一系列平台、解決方案及服務，推動行業數碼化轉型，幫助企業提升效率、安全性、真確性和可持續性。GS1HK致力於推動香港的物聯網生態發展，呼應數據時代的需求，並作為橋樑連繫資訊科技解決方案供應商、用家、政府和其他持份者，促進智慧城市的發展。

GS1HK目前有約8,000家企業會員，涵蓋多個不同行業如零售及消費品、醫療護理、食品及餐飲服務、服裝及鞋履、運輸及物流等。

更多詳情，請瀏覽www.gs1hk.org

媒體查詢:
Ms. Mignone Cheng
Chief Marketing Officer
GS1 Hong Kong
電郵: [email protected]
電話: +852 2863 9762

請透過此連結下載高解析度照片。

SOURCE GS1HK

來自同一來源

IOT Data Hackathon第三屆盛勢回歸 激發創新思維

IOT Data Hackathon第三屆盛勢回歸 激發創新思維

承載過往兩屆佳績，2026年度IOT Data Hackathon （物聯網數據黑客松）正式啟動，誠邀大專院校學生與商界專業人士，圍繞「科技與商業創新」及「社會效益與可持續性」兩大關鍵主題，共創解決方案、應對現實世界挑戰。...
此來源更多新聞稿

探索

人工智能

人工智能

數據分析

數據分析

數據分析

數據分析

電腦與電子產品

電腦與電子產品

相關題材的新聞稿