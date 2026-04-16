IOT Data Hackathon 2026 戰果出爐

五大出題機構—屈臣氏實業、利洋針織（香港）、DFI零售集團（萬寧）、香港電訊，以及香港社會服務聯會及賽馬會「a家樂齡科技教育及租賃服務」— 涵蓋零售物流、供應鏈、低空經濟及樂齡服務等多個領域，為參賽者提供真實的營運難題與商業數據。經過嚴格篩選與激烈角逐，最終24支精英隊伍晉級決賽，挑戰以數據與科技將創意轉化為可落地的實戰方案。

共探數據與 AI 塑造未來經濟

頒獎典禮由專題論壇「以人工智能與數據構建未來經濟（Building the Future Economy with Data and AI）」揭開序幕，多位重量級業界嘉賓深入淺出地拆解 AI 與大數據如何成為推動各行各業升級的「黃金密碼」，緊扣當下最受關注的科技發展議題。

緊接著的頒獎環節將全場氣氛推向高潮。歷經數月磨礪，6支隊伍憑藉卓越表現力壓群英，合共奪得12項殊榮。得獎隊伍亦逐一上台分享成果，展示數據與 AI 如何走出概念與實驗室，轉化為改善生活、推動行業前行的實際力量，充分彰顯本地創科生態的活力與潛力。

學生組：都大團隊橫掃四獎成大贏家

學生組大贏家非 De-Buggers莫屬，一舉橫掃四項大獎，包括學生組冠軍、最佳 ESG 成就獎、最佳人工智能應用獎，以及Innovator of Secure by Design，創下本賽事的歷史佳績。隊伍六名成員均就讀香港都會大學二年级，分別主修電腦科學及數據科學與人工智能。其方案「智馭物流：從預見風險到自動響應」運用 AI 整合貨櫃、訂單及倉庫數據至儀表板，並結合實時天氣資訊及航運新聞，即時掌握關鍵資訊。

亞軍Elevenators由五位非華語學生組成，成員橫跨港大、中大、科大、城大及理大。其方案ORBITRON透過 4D 空域網格及區塊鏈智能合約自動分配飛行權限，兼顧飛行安全、效率與私隱。季軍Jockey Team由四位就讀浸會大學數據分析和人工智能理學的碩士學生組成，其「AI + IoT 精準觸達與智能樞紐方案」針對長者表達困難的痛點，以 AI 翻譯需求並重組場景，協助更精準地配對樂齡科技設備，提升服務體驗。

專業組：港鐵新秀三料封王 以完整方案展現數據落地實力

專業組由Keep Data Moving – MTR Corporation摘冠。六位剛加入港鐵的年輕畢業生憑藉「UAV Guard 無人機衛士」方案，一舉囊括冠軍、Best Low-Altitude Economy Innovation Award及 Innovator of Secure by Design三項大獎，成為本屆賽事矚目的「三料得主」。團隊挑戰低空經濟題目，打造即時飛行管理系統，劃分不同用戶角色並提供飛行路徑模型，即時標示異常無人機並發出指引，為未來低空交通管理提供可靠基礎。方案在技術完整性、創新程度及應用潛力方面均表現突出，獲評審團一致高度讚揚。

亞軍由單人匹馬應戰的 DefinePro 奪得，以「數碼產品護照 x 供應鏈控制塔」方案實現由原材料到最終交付的全程追蹤溯源，並提前識別風險，先發制「延」。季軍MingQ Technology Limited的「智能倉儲分揀系統」則透過整合訂單、智能編排最佳路線，大幅提升揀貨效率，充分利用倉儲空間。

IOT Data Hackathon 2026得獎名單

學生組

冠軍： De-Buggers | 智馭物流：從預見風險到自動響應

De-Buggers | 智馭物流：從預見風險到自動響應 亞軍： Elevenators | ORBITRON

Elevenators | ORBITRON 季軍：Jockey Team | Al+loT驅動的精準觸達與智能樞紐方案

專業組

冠軍： Keep Data Moving – MTR Corporation | UAV Guard 無人機衛士

Keep Data Moving – MTR Corporation | UAV Guard 無人機衛士 亞軍： DefinePro | 數碼產品護照 x 供應鏈控制塔

DefinePro | 數碼產品護照 x 供應鏈控制塔 季軍：MingQ Technology Limited | 智能倉儲分揀系統

特別獎項

最佳 ESG 成就獎： De-Buggers | 智馭物流：從預見風險到自動響應

De-Buggers | 智馭物流：從預見風險到自動響應 最佳人工智能應用獎： De-Buggers | 智馭物流：從預見風險到自動響應

De-Buggers | 智馭物流：從預見風險到自動響應 Best Low-Altitude Economy Innovation Award （由香港電訊贊助） ： Elevenators | ORBITRON（學生組）

（由香港電訊贊助） Elevenators | ORBITRON（學生組） Best Low-Altitude Economy Innovation Award （由香港電訊贊助）：Keep Data Moving – MTR Corporation | UAV Guard 無人機衛士（專業組）

（由香港電訊贊助）：Keep Data Moving – MTR Corporation | UAV Guard 無人機衛士（專業組） Innovator of Secure by Design (由Check Point Software Technologies Limited贊助) ： De-Buggers | 智馭物流：從預見風險到自動響應 （學生組）

(由Check Point Software Technologies Limited贊助) De-Buggers | 智馭物流：從預見風險到自動響應 （學生組） Innovator of Secure by Design (由Check Point Software Technologies Limited贊助)：Keep Data Moving – MTR Corporation | UAV Guard 無人機衛士（專業組）

展望未來：壯大數據科技生態圈

為期近三個月的 IOT Data Hackathon 2026，旨在鼓勵參賽者善用數據推動創新。為讓參賽者充分備戰，GS1 Hong Kong特別舉辦了7場賽前工作坊，邀請多位實戰經驗豐富的導師，分享地理空間數據、網絡安全、數據敘事、AI 應用等最新行業知識。決賽隊伍更可免費使用由 AWS 與 Esri 中國（香港）提供的頂尖技術資源，並獲 Check Point Software Technologies 安排一對一諮詢，為方案的網絡與數據安全保駕護航。

GS1 HK總裁林潔貽女士表示：「IOT Data Hackathon是連繫商界、學界與初創的重要平台，透過企業分享真實營運痛點，激發創新解決方案，讓科技和數據回應現實世界的需要。看到眾多充滿熱誠的創科人才，我們深信未來的經濟發展將充滿活力。感謝各界一直以來的鼎力支持，我們將繼續透過比賽、交流及跨界合作，推動創新成果落地，讓科技真正走進行業、走進生活，為社會創造更大價值。」

GS1 HK同時安排得獎隊伍於「InnoEX 2026 香港國際創科展」設立現場展覽專區，向業界及公眾展示其創新方案，促進更深入的技術交流。

查詢詳情

有關IOT Data Hackathon 2026賽事詳情及得獎名單，請瀏覽： www.gs1hk.org/iotdatahackathon

如有查詢，請聯繫：[email protected] 或致電 (852) 2861 2819。

美通社（PR Newswire）是IoT Data Hackathon 2026的官方新聞稿發佈合作夥伴。

關於香港貨品編碼協會（GS1 Hong Kong）

香港貨品編碼協會（GS1HK）於1989年由香港總商會成立，是GS1®環球組織的香港分會。GS1®是一家非牟利組織，聚集不同行業的持份者，致力研發和推動全球標準的應用，應對數據共享的挑戰。GS1®總部位於比利時的首都布魯塞爾，全球共有120個成員組織，服務150個經濟體。

GS1HK透過提供以全球標準為本的一系列平台、解決方案及服務，推動行業數碼化轉型，幫助企業提升效率、安全性、真確性和可持續性。GS1HK致力於推動香港的物聯網生態發展，呼應數據時代的需求，並作為橋樑連繫資訊科技解決方案供應商、用家、政府和其他持份者，促進智慧城市的發展。

GS1HK目前有約8,000家企業會員，涵蓋多個不同行業如零售及消費品、醫療護理、食品及餐飲服務、服裝及鞋履、運輸及物流等。

更多詳情，請瀏覽www.gs1hk.org

媒體查詢:

Ms. Mignone Cheng

Chief Marketing Officer

GS1 Hong Kong

電郵: [email protected]

電話: +852 2863 9762

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SOURCE GS1HK