釋放數據創新力量：IOT Data Hackathon第二屆載譽而歸！

智慧商業 ：開發智慧解決方案，幫助企業解決迫切問題、提高營運效率、做出明智決策、更好地服務客戶、推動業務增長。

：開發智慧解決方案，幫助企業解決迫切問題、提高營運效率、做出明智決策、更好地服務客戶、推動業務增長。 智慧生活：開發創新解決方案，滿足現代生活的需求與願望、提升日常體驗、改善生活質素、促進家居和社區的可持續發展。

IOT Data Hackathon 2025 為創新人才、開發家、解難高手、數據愛好者和策略家等等提供一個令人雀躍的平台，促進合作、創造和展示才能。本次黑客松開放予不同背景和技能的個人與團隊参加。無論是專上院校生、新近畢業生、創業者、專業人士，還是任何對創新充滿熱情的人，都歡迎參加，啟發創新思維，將創意轉化為可行方案、建立人脈並贏取業界認可。參賽者將有機會接觸尖端技術，運用豐富數據，獲得行業專家指導，針對現實世界的問題研發解決方案。

為何參加？

提升實力： 通過由行業專家主導的工作坊和講座，學習數據分析、解決問題和推介技巧，了解新興趨勢和科技。

通過由行業專家主導的工作坊和講座，學習數據分析、解決問題和推介技巧，了解新興趨勢和科技。 增進經驗： 透過解決現實問題獲得實踐經驗，并得到行業及技術專家的指導和寶貴反饋。

透過解決現實問題獲得實踐經驗，并得到行業及技術專家的指導和寶貴反饋。 建立人脈： 與業界領袖和技術專家建立聯繫，擴展人脈。

與業界領袖和技術專家建立聯繫，擴展人脈。 獲得曝光機會與行業認可 ： 展示技能，建立專業形象，並在由業界傑出人士組成的評審團面前競逐獎項。

展示技能，建立專業形象，並在由業界傑出人士組成的評審團面前競逐獎項。 促進個人事業發展：有機會快速進入孵化/實習計劃，探索未來職業發展機會

重要日期：

截止申請日期： 2024年12月20日

2024年12月20日 簡介會 ： 2025年1月7日

2025年1月7日 黑客松日： 2025年3月22日

2025年3月22日 決賽日：2025年3月23日

如何報名？

比賽由即日起至2024年12月20日接受報名，有意者可以登錄 www.gs1hk.org/iotdatahackathon 報名。

我們相信智慧商業和智慧生活的未來在於協作創新。 請立即報名，將創意賦諸實踐，共創智慧未來！

有關IOT Data Hackathon 2024的詳細資訊，請瀏覽www.gs1hk.org/iotdatahackathon。如有查詢，請聯繫[email protected] / (852) 2861 2819。

美通社（PR Newswire）是IoT Data Hackathon 2024的官方新聞稿發佈合作夥伴。

關於GS1香港

香港貨品編碼協會（GS1HK）於1989年由香港總商會成立，是GS1®️環球組織的香港分會。GS1®️是一家非牟利組織，聚集不同行業的持份者，致力研發和推動全球標準的應用，應對數據共享的挑戰。GS1®️總部位於比利時的首都布魯塞爾，全球共有116個成員組織，服務150個經濟體。

GS1HK透過提供以全球標準為本的一系列平台、解決方案及服務，推動行業數碼化轉型，幫助企業提升效率、安全性、真確性和可持續性。GS1HK致力於推動香港的物聯網生態發展，呼應數據時代的需求，並作為橋樑連繫資訊科技解決方案供應商、用家、政府和其他持份者，促進智慧城市的發展。

GS1HK目前有约8,000家企業會員，涵蓋多個不同行業如零售及消費品、醫療護理、食品及餐飲服務、服裝及鞋履、運輸及物流等。

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SOURCE 香港貨品編碼協會