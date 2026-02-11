星路科技與阜博集團面向境外市場合作探索文創IP資產通證化

香港2026年2月11日 /美通社/ -- 全球一站式Web5財富科技平臺星路金融科技控股有限公司（「星路科技」），今日宣布與數字內容資產保護與交易領域的全球領導者阜博集團有限公司（「阜博集團」，股份代號：3738）正式達成戰略合作。雙方將基於對數字資產價值潛力的共同信念，圍繞以文化創意IP（知識產權）為核心的資產領域展開境外RWA（現實世界資產）通證化協作，共同探索技術創新與合規發展的新路徑。

此次合作將圍繞兩大核心方向：其一，聚焦 IP 收益權的價值激活，通過星路科技在資產通證化、全球流動性打通方面的成熟經驗，結合阜博集團在全球IP產業積累的廣泛資源，共同探索IP 沉睡資產的盤活路徑，推動相關資產在合規框架下實現高效流轉，為香港數字經濟註入新活力；其二，強化 IP 確權與估值體系，依托阜博集團在數字內容確權、監測方面的核心技術優勢，搭配星路科技的創新技術解決方案，構建全流程、可追溯的 IP 資產驗證體系，為 IP 價值評估提供堅實支撐，建立科學的 IP 估值標準；最終打造基於合規前提下，知識產權的境外RWA通證化路徑。

香港特區政府在《2025年施政報告》指出，政府會推動知識產權融資、估值和保障，並加強對外推廣，進一步推廣知識產權交易。阜博集團深耕數字內容資產保護與交易領域多年，憑借深厚的技術能力、完善的服務體系以及廣泛的行業影響力，在數字內容確權、監測與價值兌現等方面具備顯著優勢。本次合作是基於阜博集團和星路科技的專業技術能力，建立市場認可的科學估值模式，為產業參與者提供可復製並且具備規模化的融資路徑，力推香港成為區域知識產權貿易中心。雙方也將積極對接政府以及知識產權市場持份者，共同開發包括更多產業和區塊鏈場景的應用。

星路科技 CEO 蔡華先生表示：「此次與阜博集團合作，是雙方理念契合、優勢互補的重要成果。未來，星路科技將繼續深耕香港，在合規框架下深化與阜博集團的協同，以 IP 產業為切入點，持續推進技術創新與服務升級，全力打通行業流動性，為全球客戶提供更優質的解決方案，同時助力香港數字經濟生態的完善，夯實香港作為『超級聯系人』的核心功能。」

阜博集團董事局主席王揚斌先生表示： 「AI正在全面重構文化創意產業的生產與發行模式，IP確權與價值兌現是文化創意產業發展的前提基礎。阜博集團長期致力於以領先科技保護和提升數字內容資產價值，在香港政府促進知識產權融資及創新發展的相關政策支持下，我們很高興與星路科技達成戰略合作，雙方優勢互補，將全球領先的數字確權技術與合規的 RWA 發行體系相結合，構建一個讓文化創意IP轉化為高效流通的數字資產的生態系統，進一步提升香港區域知識產權貿易中心的地位。」

關於星路金融科技控股有限公司

星路金融科技控股有限公司及其子公司統稱「星路科技」，是復星財富控股自主孵化、位於香港的AI驅動全球一站式Web5（Web2+Web3）財富科技平臺，為各類金融機構提供全面的財富管理產品和科技解決方案，涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險及虛擬資產等全品類的財富管理產品。星路科技在亞洲金融科技領域處於領先地位，自Web3浪潮初起，星路科技已專註提升連接實體與數字資產的能力，打造一站式現實世界資產（RWA）技術、發行、分銷平臺，開拓財富管理行業全新增長路徑。詳情請參考www.finloop.hk 以及www.finlooprwa.com 。

關於阜博集團

阜博集團是全球領先的數字內容資產保護與交易的平臺及服務提供商，基於其影視基因數字指紋和數字水印等核心專利技術，構建了完整的數字內容確權、監測與交易服務體系。集團長期致力於應用領先科技賦能文化創意產業，打造支撐創意內容價值傳遞的數智基礎設施，服務全球內容創作者與相關機構，在全球傳媒娛樂行業積累了深厚的技術實力與品牌影響力。詳情請參考 www.vobilegroup.com 。

SOURCE 星路科技