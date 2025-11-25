由 Finloop Finance Technology Holding Limited 發佈的新聞稿《星路科技攜手 BNY 投資管理推出流動性解決方案「利即達（CashPro）」》（美通社發佈時間： 2025年9月23日)中，方案原稱「CashPro」，應為「FinCycle」。現已更新全文如下：

星路科技攜手 BNY 投資管理推出流動性解決方案「利即達（FinCycle）」

香港2025年9月23日 /美通社/ -- 復星旗下復星財富控股自主孵化、由AI 驅動全球一站式 Web5（Web2+Web3）財富科技平台——星路金融科技控股有限公司及其子公司（統稱「星路科技」 ）今天宣佈，正式推出於香港市場領先、面向零售及機構客戶的即時流動性解決方案「利即達（FinCycle）」。 該方案依託全球金融服務公司紐約梅隆銀行（紐交所代碼：BK）旗下 BNY 投資管理的流動性平台[1]。

星路科技此前推出的 T+0 貨幣市場基金解決方案已成功處理數千億美元規模的交易，展現了可靠且高效的卓越實力。 全新升級的「利即達」由 BNY投資管理流動性平台支持，進一步提升了資金處理效率，突破傳統 T+1 交易處理限制，並通過實現認購當日應計利息和支援按小時贖回方案來進一步簡化資金處理。

通過 BNY 投資管理的流動性平台，星路科技能夠接入全面的流動性網路，包括資金流轉、轉帳服務，以及先進的數據分析功能，增強其為零售和機構客戶提供的流動性解決方案。 通過數據幫助客戶優化現金管理，「利即達」大幅增強資金的流動性和使用效率，為客戶提供高效、靈活的資金管理體驗。

星路科技董事長程康表示：「我們很榮幸能與全球金融服務領域的先驅 BNY 投資管理攜手推出這一創新方案。BNY 投資管理流動性平台的卓越、可靠與專業技術，為『利即達』賦予了變革性的能力。目前，『利即達』支援美元，未來我們亦將擴展至歐元、英鎊、港元、人民幣離岸和日圓等多元化幣種。」

BNY 投資管理亞太區主管 Doni Shamsuddin 表示：「我們很高興能夠通過BNY 投資管理流動性平台，助力星路科技推出『利即達』。 憑藉多樣化的貨幣市場基金選擇，我們的平台高效支援金融機構，滿足客戶多樣化的流動性管理需求。」

星路金融科技控股有限公司及其子公司統稱「星路科技」，是AI驅動的全球一站式Web5財富科技平台，為各類金融機構提供全面的財富管理產品和科技解決方桉，涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險及虛擬資產等全品類的財富管理產品。 星路科技在亞洲金融科技領域處於領先地位，自Web3浪潮初起，星路科技已專注提升連接實體與數字資產的能力，打造一站式現實世界資產（RWA）技術、發行、分銷平台，開拓財富管理行業全新增長路徑。

紐約梅隆銀行為環球金融服務公司，一直致力提供安全的資金管理及轉移服務。 240多年來，我們一直與客戶並肩作戰，利用我們的專業知識與平台助他們成就目標。 如今，紐約梅隆銀行與超過九成的財富100強公司以及幾乎所有全球100大銀行合作，為客戶取得所需的資金資源。 同時，紐約梅隆銀行亦積極支援各地政府，為其地區專案提供資金支援，並與超過九成的100大退休金計劃合作，保障數以百萬計的客戶個人投資等等。 截至2025年6月30日，由紐約梅隆銀行負責託管及/或管理的資產金額達55.8萬億美元，資產管理規模達2.1萬億美元。

紐約梅隆銀行是The Bank of New York Mellon Corporation （NYSE： BK）的企業品牌，總部位於紐約市，全球聘用逾50,000名員工。 紐約梅隆銀行獲《財富》雜誌評為全球最受尊崇的公司之一，並獲《Fast Company》雜誌評為最佳創新工作場所。 如欲瞭解更多資訊，請流覽 www.bny.com 及關注紐約梅隆銀行的領英專頁或訪問新聞中心以獲取公司最新消息。

BNY投資管理是全球最大的資產管理公司之一，透過專業投資公司管理接近 2萬億美元的傳統及另類資產，旗下公司包括ARX Investimentos、Dreyfus、Insight Investment、Mellon Investments Corporation、Newton Investment Management以及Walter Scott & Partners。 詳情請瀏覽 www.bny.com/investments.

[1] BNY 投資管理的流動資金平台是面向客戶的貨幣市場基金（MMF）投資入口網站，由紐約梅隆銀行的 LiquidityDirectSM 提供支援。 紐約梅隆銀行根據其流動性服務及相關託管服務協定（"Liquidity Services Agreement"）提供流動性服務，包括客戶授權和指示紐約梅隆銀行或其關聯公司將現金餘額投資於貨幣市場共同基金，以及訪問和使用與之相關的某些「電子服務」 （"Electronic Services"），每項服務均詳見流動性服務協定。

