伯恩光學成iPhone 17e蓋板玻璃獨家供應商

新聞提供者

伯恩光學

10 3月, 2026, 00:09 CST

香港2026年3月10日 /美通社/ -- Apple最新推出的經濟實惠型智能手機iPhone 17e正式亮相，在提供更大存儲容量的同時，繼續保持備受信賴的耐用性能。該設備起售價為599美元，基礎存儲容量提升至256GB，是去年iPhone 16e的兩倍。

iPhone 17e在蓋板玻璃的材料和工藝方面實現了顯著升級。其前蓋玻璃由伯恩光學(BIEL Crystal)製造，並採用第二代超瓷晶面板(Ceramic Shield 2)材料。在伯恩光學超硬膜塗層技術的加持下，其抗刮擦性能较iPhone 16e所搭载的第一代超瓷晶面板直接提升3倍。

iPhone 17e: Durable Ceramic Shield 2 front with 3x better scratch resistance. (PRNewsfoto/BIEL Crystal)
iPhone 17e: Durable Ceramic Shield 2 front with 3x better scratch resistance. (PRNewsfoto/BIEL Crystal)

值得注意的是，這是Apple再次選擇伯恩光學作為iPhone 17e蓋板玻璃的獨家供應商。此前，伯恩光學也曾是2025年初發佈的iPhone 16e的蓋板玻璃獨家供應商。

關於伯恩光學

作為智能設備外觀結構與模組解決方案的全球領先企業，伯恩光學為多個行業提供服務。其先進組件廣泛應用於消費電子、智能穿戴設備、AR/VR眼鏡以及新一代汽車應用領域。公司與Apple、Samsung、Meta和Tesla等行業領先企業保持長期合作關係，充分體現了業界對其的信任。

憑借30餘年的技術創新和卓越經營，伯恩光學已成為在全球擁有9個先進生產基地，總投資逾420億港元，總占地面積約430萬平方米，雇員10萬餘人，年產能22億片的大型科技創新集團。

SOURCE 伯恩光學

來自同一來源

伯恩慈善信託正式成立，首筆注入100萬元善款

伯恩慈善信託正式成立，首筆注入100萬元善款

1月22日，伯恩慈善信託正式宣告成立，標誌着伯恩光學的公益事業完成戰略性升級，以更規範、專業的慈善信託模式，開啓公益新航程。首筆注資100萬元人民幣善款，將用於教育助學、環境保護、科技創新、應急救災及扶貧濟困等核心公益領域。...
伯恩光學榮獲2025年國際設計大獎銀獎

伯恩光學榮獲2025年國際設計大獎銀獎

伯恩光學控股有限公司（簡稱「伯恩光學」）憑借創新的「魔女披風」超硬膜，在2025年國際設計大獎(IDA)評選中榮獲消費電子/手機配件類銀獎！ 關於國際設計大獎 國際設計大獎(IDA)是美國最負盛名的設計大賽之一，被公認為全球卓越設計的標桿。該獎項由Farmani...
此來源更多新聞稿

探索

娛樂

娛樂

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

相關題材的新聞稿