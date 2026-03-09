伯恩光學成iPhone 17e蓋板玻璃獨家供應商

香港2026年3月10日 /美通社/ -- Apple最新推出的經濟實惠型智能手機iPhone 17e正式亮相，在提供更大存儲容量的同時，繼續保持備受信賴的耐用性能。該設備起售價為599美元，基礎存儲容量提升至256GB，是去年iPhone 16e的兩倍。

iPhone 17e在蓋板玻璃的材料和工藝方面實現了顯著升級。其前蓋玻璃由伯恩光學(BIEL Crystal)製造，並採用第二代超瓷晶面板(Ceramic Shield 2)材料。在伯恩光學超硬膜塗層技術的加持下，其抗刮擦性能较iPhone 16e所搭载的第一代超瓷晶面板直接提升3倍。