金沙中國成為全球首家榮獲ISO 14001:2026環境管理體系認證之綜合旅遊休閒企業

金沙中國一直積極履行企業社會責任，持續推行高效的綠色營運舉措，並將ISO14001環境管理體系融入旗下綜合度假村的營運及決策流程；利用系統精準識別營運過程中對環境的影響、建立多項前瞻的績效目標及優化項目，推動低碳減廢、應對氣候變化、保護生物多樣性、提高公眾環保意識等關鍵工作。憑藉卓越的環境管理表現，公司繼早前榮獲ISO 14001:2015環境管理體系認證後，今年再率先獲頒全新ISO 14001:2026環境管理體系認證，較授權機構訂立的2029年標準過渡期限大幅提前達到最新國際標準要求，充分展現公司持續精進環境管理及實踐可持續發展的決心。

金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾表示：「可持續發展是企業長遠發展的基石。金沙中國十分榮幸率先完成ISO 14001:2026環境管理體系認證，成為全球首家通過此最新認證的綜合旅遊休閒企業，以及全球酒店業及港澳地區首家獲此認證的企業，反映公司在環境管理方面的投入及績效已符合最新國際標準要求，更印證了我們多年來將可持續發展理念融入企業管治及日常營運，並持續優化管理體系、追求卓越環境管理的成果。這項成果有賴公司28,000名團隊成員秉持可持續發展的共同理念、協力前行，並貫徹於日常工作的每一個環節之中。未來，金沙中國將持續以高效前瞻的營運策略推動本澳綜合旅遊休閒業邁向更綠色、更高質量的發展，攜手澳門特區政府及社會各界，為澳門『世界旅遊休閒中心』及實現可持續發展願景作出更大貢獻，共創更美好的未來。」

金沙中國一直堅定履行「人才」、「社區」及「地球」三大企業責任支柱，有關策略成效與ISO 14001:2026最新要求高度契合，成為率先取得該認證的重要基礎。其中，公司的綠色營運成效斐然，包括範疇一及範疇二的溫室氣體排放量較2018基準年相比大幅削減61%，遠超科學基礎減碳目標倡議（SBTi）驗證的 17.5%減排目標，更超越與1.5°C 限溫目標相符的 30% 減排目標，兩者均符合《巴黎協定》所提出的標準。此外，公司於2025年成功將飲水用量達標並減少9%，並實現21%的營運廢棄物轉化率，持續推動資源循環利用、提升資源使用效益，以減少對生態環境的影響。

憑藉高效卓越的可持續發展策略，金沙中國亦於今年第四度入選標普全球《可持續發展年鑒》，並榮膺國際版及中國版評分最佳1%殊榮，同時蟬聯中國版「行業最佳進步企業」獎項。此外，在最新公佈的道瓊斯領先指數中，連續第五年入選道瓊斯領先全球指數，以及連續第六年入選道瓊斯領先亞太區指數，成為全球唯一同時入選全球指數及亞太區指數之綜合旅遊休閒企業，足證公司在「人才、社區及地球」三大可持續發展核心的長期實踐深獲國際權威機構的高度肯定。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮、澳門巴黎人®，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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