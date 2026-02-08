Ispire Technology Inc. 發佈 2026 財政年度第二季財務業績

不斷加強收款工作令應收帳款淨額自 2025 年 6 月 30 日起減少 19%，而



現金 截至 2025 年 12 月 31 日的金額為 1,760 萬美元

洛杉磯2026年2月8日 /美通社/ -- Ispire Technology Inc. (NASDAQ: ISPR)（「Ispire」、「公司」、「我們」或「我方」）是一家在電子煙技術和精準劑量方面具有創新精神的公司，今天公佈其截至 2025 年 12 月 31 日的 2026 財政年度第二季財務業績。

2026 財政年度第二季財務業績

收益 為 2,030 萬美元，而 2025 財政年度第二季為 4,180 萬美元。

為 2,030 萬美元，而 2025 財政年度第二季為 4,180 萬美元。 毛利 為 350 萬美元，而 2025 財政年度第二季為 770 萬美元。

為 350 萬美元，而 2025 財政年度第二季為 770 萬美元。 毛利率 為 17.1%，而 2025 財政年度第二季為 18.5%。

為 17.1%，而 2025 財政年度第二季為 18.5%。 總營運開支 為 1,030 萬美元，而 2025 財政年度第二季為 1,510 萬美元。

為 1,030 萬美元，而 2025 財政年度第二季為 1,510 萬美元。 淨虧損為 660 萬美元，而 2025 財政年度第二季淨虧損為 800 萬美元。

Ispire 聯席行政總裁 Michael Wang 評論道：「在為期一年的成本削減及客戶質素合理化工作中，本季度對 Ispire 而言是一個轉捩點。我們相信未來幾季將能提升營業額、穩定現金流和改善利潤。 我們有信心為未來的成功奠定堅實的基礎。 在 2026 財政年度第二季，我們繼續專注於優先實現高質素收益，並加強我們嚴謹精密、深思熟慮的可持續增長方式。 這在我們努力減少應收帳款淨額方面尤為明顯，並且一直取得顯著成效。 在財政年度第二季，我們的應收帳款淨額減少了19.5% 至 3,790 萬美元，而 2025 財政年度結束的淨應收帳款為 4,700 萬美元。

Wang 先生總結：「我們繼續在業務的核心領域奠定重要基礎，包括提升我們在馬來西亞的生產能力，為 2026 財政年度提高產量做好準備。 我們專有的 G-Mesh 科技發展氣勢持續強勁，多家大型和中型尼古丁生產商正在參與討論，評估其在下一代電子煙裝置中的應用。我們也正努力尋求潛在的授權和合作機會。 此外，我們的 IKE Tech 合資企業正在全球穩步發展，與歐洲、東南亞和中東的監管機構合作，支持更廣泛地採用年齡限制技術，使其成為更安全的行業標準。 在美國，雖然大多數成年消費者想吸調味電子煙，但幾乎所有調味電子煙都未能獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的授權，而且都是透過非法渠道銷售。 我們歡迎美國聯邦政府加強對非法電子煙貿易的執法力度，但我們認為，唯有將這種執法與建立一個強大、合法、經 FDA 授權的調味電子煙產品市場結合，才能真正奏效。 Ispire 與 IKE 是建立合法、經批准產品市場的重要參與者，利用其技術防止未成年人獲取產品，確保產品正宗，並提供解決方案來保護裝置免受濫用。 我們看到美國 FDA 對調味電子煙產品和年齡限制的既定立場，會為我們帶來宏觀的利好因素。 自 2025 年 10 月起，FDA 的立場明確，若想調味產品獲得批准，就必須採用年齡限制技術。 Ispire 透過與 IKE 的合資企業，擁有該領域領先在前而阻礙極小的技術，我們期待在適當時候抓住這機會。」 Ispire, through its IKE joint venture, has one of the leading and most low friction technologies in this space, and we look forward to capitalizing on this opportunity in due time", Mr. Wang concluded.

Ispire 財務總監 Jay Yu 表示：「2026 財政年度第二季業績反映我們在加強公司財務基礎方面不斷取得進展。 嚴格的成本控制推動營運費用逐年遞減，財政年度第二季的營運費用由 1,510 萬美元降至 1,030 萬美元，突顯我們提高效率措施的影響。 截至 2025 年 12 月 31 日，我們的淨應收帳款亦下降至 3,790 萬美元，而截至 2025 年 6 月 30 日為 4,700 萬美元，這反映我們不斷專注於更高質素的客戶。 這些舉措將使公司財務更加靈活，並支持公司在長期內繼續創造價值。」

截至 2025 年 12 月 31 日財政年度第二季財務表現

Ispire 公佈截至 2025 年 12 月 31 日的財政年度第二季收益為 2,030 萬美元，而去年同期收益為 4,180 萬美元。 收益下降是由於策略重心從低級大麻客戶轉移到高級大麻客戶，導致整體產品銷售下降。

2026 財政年度第二季毛利為 350 萬美元，而上年同期為 770 萬美元。 毛利率為 17.1%，而 2025 財政年度第二季為 18.5%。 毛利率下降主要是由於產品組合發生變化，截至 2025 年 12 月 31 日的三個月內，高利潤率產品的銷售量減少。

2026 財政年度第二季總營運開支為 1,030 萬美元，而去年同期為 1,510 萬美元。

2026 財政年度第二季淨虧損 660 萬美元，即每股虧損 0.12 美元，而 2025 財政年度第二季淨虧損 800 萬美元，即每股虧損 0.14 美元。

截至 2025 年 12 月 31 日，Ispire 持有現金 1,760 萬美元，營運資本 350 萬美元。

電話會議

公司將於 2026 年 2 月 6 日（星期五）上午 8:00（美國東部時間）舉行電話會議，討論業績，隨後進行問答環節。

如欲收聽電話會議，請使用以下資料致電。 致電時，請依照指示要求加入「Ispire Technology 電話會議」。

日期：2026 年 2 月 6 日（星期五）

時間：上午 8:00（美國東部時間）

電話號碼：877-451-6152（美國）或 +1 201-389-0879（國際）

本電話會議將安排網絡直播，如有興趣即可參加：https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1749224&tp_key=1ec45fe266。

請在電話會議開始前至少 15 分鐘存取連結以便註冊、下載和安裝任何必要的音訊軟件。

重播服務將於 2026 年 2 月 20 日（星期五）晚上 11:59（美國東部時間）前結束。 如要收聽，請致電：1-844-512-2921 或 1-412-317-6671。 使用密碼 13758138 存取重播內容。

關於 Ispire Technology Inc.

Ispire 從事品牌電子煙和大麻霧化產品的研發、設計、商業化、銷售、市場推廣和分銷。 公司旗下營運子公司在全球擁有或授權使用超過 400 項專利。 Ispire 的品牌電子煙產品以 Aspire 的名義銷售，主要透過其全球分銷網絡在全球銷售（美國、中華人民共和國和俄羅斯除外）。 公司也與全球電子煙品牌和零售商建立原廠委託設計代工 (ODM) 合作關係。 公司的大麻產品主要以 ODM 模式向其他大麻電子煙公司銷售，並以 Ispire 品牌銷售。 Ispire 在美國、歐洲和南非銷售其大麻電子煙硬件，最近開始在加拿大和拉丁美洲開展市場推廣活動和客戶互動。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ispiretechnology.com 或在 Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube 關注 Ispire。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1933 年證券法》（經修訂）第 27A 條、《1934 年證券交易法》（經修訂）第 21E 條以及《1995 年私人證券訴訟改革法》（經修訂）所指的前瞻性陳述，旨在受到上述條款所建立的安全港條款的保護。 前瞻性陳述是基於某些假設，描述公司未來的計劃、策略和預期，通常可以透過使用「相信」、「預期」、「也許」、「將」、「應該」、「會」、「可以」、「尋求」、「打算」、「計劃」、「目標」、「項目」、「估計」、「預計」、「策略」、「未來」、「可能」或其他類似術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。 本新聞稿除歷史事實陳述外，有關公司策略、前景、財務狀況、營運、成本、計劃和目標的所有陳述均為前瞻性陳述。 可能導致公司實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中所示業績和財務狀況有重大差異的重要因素。 此類前瞻性陳述包括但不限於風險和不確定性，包括以下方面：公司能否成功重返美國電子尼古丁傳送系統市場；公司提交的任何煙草產品上市前申請 (PMTA) 是否獲得批准或拒絕；公司能否成功落實進一步拓展非洲市場的計劃；公司與 Touch Point Worldwide Inc.（以 Berify 名義開展業務）和 Chemular Inc.（下稱「合資企業」）的合資企業能否按照目前設想的方式、以不同的條款或根本無法實現目標；合資企業在電子煙技術領域進行創新或開發尼古丁電子煙裝置的年齡限制或年齡驗證技術的能力；公司及時收回應收帳款的能力；公司的商業策略；公司向 Ispire ONE™ 進行市場推廣的能力；Ispire ONE™ 實現其目標的成功情況；客戶能否獲得 Ispire ONE™ 的預期收益以及其產品在市場是否成功；Ispire ONE™ 被證明是安全；以及「風險因素」、「管理階層對財務狀況和經營業績的討論與分析」、「關於前瞻性陳述的警示性說明」中所述的風險和不確定性，以及 Ispire 截至 2025 年 6 月 30 日止年度的 10-K 表格年度報告和 Ispire 隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中所述的其他風險。 前瞻性陳述不應視作對未來事件的預測。 本新聞稿中所作的前瞻性陳述僅與本新聞稿發佈之日發生的事件或資訊有關。 除適用法律另有規定外，我們不承擔在聲明發佈之日後因新資訊、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務，也不承擔反映意外事件發生的義務。 閱讀本新聞稿時應理解，我們未來的實際業績可能與我方預期有重大差異。

ISPIRE TECHNOLOGY INC. 未經審核簡明綜合資產負債表 （以美元計算，股份及每股數據除外）





2025 年 12 月 31 日





2025 年 6 月 30 日



資產











流動資產：











現金

$ 17,565,334



$ 24,351,765

受限制現金



50,000





-

應收帳款淨額



37,878,353





39,664,145

庫存



5,037,414





6,647,970

預付費用及其他流動資產



3,120,978





2,244,505

流動資產總額



63,652,079





72,908,385

非流動資產：















應收帳款，扣除流動部分



-





7,367,158

物業、廠房及設備淨額



2,599,861





2,952,800

無形資產淨值



2,474,037





2,232,620

使用權資產 - 經營租賃



4,335,355





5,030,005

其他投資



2,000,000





2,000,000

權益法投資



9,129,213





9,515,546

其他非流動資產



210,617





210,617

非流動資產總值



20,749,083





29,308,746

總資產

$ 84,401,162



$ 102,217,131

負債及股東權益















流動負債















應付帳款

$ 3,137,235



$ 4,172,476

應付帳款 - 關聯方



42,444,624





52,420,256

合約負債



4,971,135





4,861,250

應計負債及其他應付款項



6,818,397





8,099,991

應課税入息



12,590





-

借款 － 流動部分



1,146,766





1,146,766

租賃負債－流動部分



1,659,698





1,838,815

流動負債總額



60,190,445





72,539,554



















非流動負債：















應付關聯方款項



29,000,000





25,000,000

借款 - 扣除流動部分



231,978





805,361

經營租賃負債－扣除流動部分



2,642,156





3,267,522

非流動負債總額



31,874,134





29,072,883

負債總額



92,064,579





101,612,437



















承付款項及或有負債

































股東（赤字）/權益：















普通股，每股面額 0.0001 美元；已授權發行 1.4 億股；

截至 2025 年 12 月 31 日

及 2025 年 6 月 30 日已發行及流通在外的股票分別為 57,289,864 股及 57,193,734 股。



5,729





5,719

庫存股（按成本計）



(105,489)





(60,488)

額外實收資本



50,593,580





48,833,601

累積赤字



(57,927,041)





(48,065,267)

累計其他綜合虧損



(230,196)





(108,871)

股東（赤字）/權益總額：



(7,663,417)





604,694

負債及股東（赤字）權益總額

$ 84,401,162



$ 102,217,131



ISPIRE TECHNOLOGY INC. 未經審核簡明綜合經營業績及

綜合虧損表 （以美元計算，股份及每股數據除外）





截至

12 月 31 日止三個月



截至

12 月 31 日止六個月





2025



2024



2025



2024



























收益

$ 20,286,556



$ 41,827,860



$ 50,637,440



$ 81,166,173



































營業成本



16,811,955





34,105,289





42,016,067





65,769,224



































毛利



3,474,601





7,722,571





8,621,373





15,396,949



































營運開支：































銷售及市場推廣費用



1,476,328





2,061,664





3,041,172





5,053,911

信貸減值支出



4,209,201





4,183,998





5,973,453





7,286,079

一般及行政開支



4,663,939





8,836,964





9,176,924





15,679,883



































總營運開支



10,349,468





15,082,626





18,191,549





28,019,873



































營運虧損



(6,874,867)





(7,360,055)





(9,570,176)





(12,622,924)



































其他收入（開支）：































利息收入



104,922





59,755





200,394





59,841

利息支出



(100,191)





(13,073)





(212,367)





(24,537)

匯兌收益（虧損）淨額



290,237





(245,173)





300,039





(127,588)

其他收入淨額



83,574





19,934





12,991





38,333



































其他收益（支出）淨總額



378,542





(178,557)





301,057





(53,951)



































扣除入息稅前虧損



(6,496,325)





(7,538,612)





(9,269,119)





(12,676,875)



































入息稅



(106,586)





(460,031)





(592,655)





(916,784)



































淨虧損

$ (6,602,911)



$ (7,998,643)



$ (9,861,774)



$ (13,593,659)



































其他綜合收益（虧損）































外幣報表折算差額



(113,433)





73,470





(121,325)





(81,467)

綜合虧損

$ (6,716,344)



$ (7,925,173)



$ (9,983,099)



$ (13,675,126)



































每股淨虧損































基本及攤薄

$ (0.12)



$ (0.14)



$ (0.17)



$ (0.24)



































加權平均流通在外股數：































基本及攤薄



57,258,218





56,658,012





57,257,938





56,629,666



