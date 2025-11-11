Ispire Technology Inc. 公布 2026 財政年度第一季財務業績

2025 財政年度實施成本削減營運開支措施，已助較去年同期減少總營運開支約 39% 至 780 萬美元

較去年同期減少應收賬款淨額約 29%，從 6,240 萬美元降至 4,450 萬美元

截至 2025 年 9 月 30 日，現金及現金等價物為 2,270 萬美元

洛杉磯 2025年11月12日 /美通社/ -- Ispire Technology Inc. （ 納斯達克股票代碼：ISPR ，簡稱「Ispire」、「本公司」、「我們」、「吾等」或「我們的」）是電子煙科技與精密劑量創新者，公佈了截至 2025 年 9 月 30 日的三個月（即 2026 財政年度第一季）的財務業績。

2026 財政年度第一季財務業績

收入 為 3,040 萬美元，而 2025 財政年度第一季為 3,930 萬美元。

為 3,040 萬美元，而 2025 財政年度第一季為 3,930 萬美元。 毛利 為 510 萬美元，而 2025 財政年度第一季為 770 萬美元。

為 510 萬美元，而 2025 財政年度第一季為 770 萬美元。 毛利率 為 17.0%，而 2025 財政年度第一季為 19.5%。

為 17.0%，而 2025 財政年度第一季為 19.5%。 總營運開支 為 780 萬美元，而 2025 財政年度第一季為 1,290 萬美元。

為 780 萬美元，而 2025 財政年度第一季為 1,290 萬美元。 淨虧損額為 330 萬美元，而 2025 財政年度第一季為 560 萬美元。

Ispire 聯席行政總裁 Michael Wang 評論：「我們 2026 財政年度第一季業績表示，我們在 2025 財政年度採取加強財務基礎，而正在有效實現 Ispire 可持續發展兼盈利增長。我們深思熟慮決定專注客戶質素（而非數量），而 3040 萬美元收入反映這策略轉變，同時營運改善非常顯著。我們的總營運支出較去年同期的 1,290 萬美元，大幅下降至 780 萬美元，降幅近 39%。同時，我們的應收賬款淨額從 2024 年 9 月 30 日 6,240 萬美元，下降至 2025 年 9 月 30 日 4,450 萬美元，降幅約 29%。這項改善直接得益於我們專注積極成本控制、嚴格開支管理與提升優質客戶，同時帶來我們非 GAAP EBITDA 達到 60 萬美元（截至 2025 年 9 月 30 日季度）。我們預計這趨勢，將持續至 2026 財政年度。」

王先生總結道：「從營運角度來看，我們的 IKE Tech 合資企業正在於全球獲得有意義觀點。它攜手歐洲、東南亞和中東的監管機構，採用年齡限制科技為強制標準。我們正在與許多大中型尼古丁公司深入討論我們的創新 G-Mesh 科技解決方案，務求未來幾個月內獲得牌照和/或合作協議。最後，我們對馬來西亞製造工廠的建設仍然感到非常興奮，因為我們期待在 2026 財政年度提高產量。」

Ispire 財務總監 Jay Yu 表示：「在我們財務轉型中，本季是個重要里程碑。營運開支較去年大幅下降，從 1,290 萬美元降至 780 萬美元。這表示我們的成本最佳化措施，正在帶來顯著效果。截至 2025 年 9 月 30 日，我們的應收賬款淨額也降至 4,450 萬美元。截至 2024 年 9 月 30 日，該淨額接近 6,240 萬美元。我們將繼續專注改善營運資金，並爭取更優質客戶。我們將繼續致力透過可持續發展現金流創造和持續資產負債表改善，提升股東價值。」

財政年度第一季財務業績（截至 2025 年 9 月 30 日）

Ispire 公佈財政年度第一季（截至 2025 年 9 月 30 日）收入為 3,040 萬美元，而去年同期收入為 3,930 萬美元，下降 22.8%。這收入下降是美國產品銷售減少，以及亞太、歐洲和南非的電子煙產品銷售量下降的綜合影響。

2026 財政年度第一季毛利為 510 萬美元，而去年同期為 770 萬美元。毛利率下降至 17.0%，而 2025 財政年度第一季為 19.5%。此毛利率下降主要是因為產品組合出現變化，截至 2025 年 9 月 30 日的三個月內，高利潤率產品銷售量減少。

2026 財政年度第一季總營運開支為 780 萬美元，而去年同期為 1,290 萬美元。

2026 財政年度第一季淨虧損 330 萬美元，即每股虧損 0.06 美元，而 2025 財政年度第一季淨虧損 560 萬美元，即每股虧損 0.10 美元。

截至 2025 年 9 月 30 日，Ispire 持有 2,270 萬美元現金和等同現金項目，以及 930 萬美元營運資金。

非 GAAP 第一季度淨收入/虧損



截至下述年份 9 月 30 日止



三個月



2025



2024















虧損淨額



(3,258,863)





(5,595,016)



















新增信貸虧損開支



1,764,252





3,102,081

新增所得稅



486,069





456,753

新增證券形式之報酬



938,148





2,007,588

新增存貨減值



423,457





73,692

折舊和攤銷



253,410





204,807

加上債務證券發行成本攤銷



32,312





-

非 GAAP EBITDA



638,785





249,905



管理階層對非 GAAP 財務指標的解釋

本公司認為，提供非 GAAP 財務資訊可提供有意義的補充數據，協助投資者了解經營業績。GAAP 淨虧損的調整主要包括非現金開支或非經常性項目，而管理層認為這些無法反映持續業績表現。應視下列非 GAAP 財務指標為最直接比較 GAAP 財務指標的補充考慮因素，而非替代因素。我們認為，這些非 GAAP 財務指標結合最直接比較 GAAP 準則財務指標和淨收入（虧損）使用時，可為管理層與投資者提供有意義的補充資料，有助評估各報告期表現，識別影響我們業務的趨勢，並預測未來業績。這些非 GAAP 財務指標可能有別於其他公司使用的非 GAAP 財務指標。具體而言，這些調整內容包括：

信貸虧損開支是非現金項目，反映該公司根據 CECL 方法記錄的準備金，並隨着公司得到更多歷史經驗，而可能會出現顯着變化。

所得稅開支可能基於司法管轄區組合和應稅收入時間，而出現波動。

證券形式之報酬是一種股權獎勵相關的非現金開支。

存貨減值，指對某些滯銷或過時存貨進行非現金減值處理。

折舊是固定資產相關的非現金支出。

債務證券發行成本攤銷，這是應付貸款相關的非現金支出。

電話會議

該公司將於 2025 年 11 月 6 日星期四上午 8:00（美國東部時間）舉行電話會議，討論業績，隨後進行問答環節。

如致收聽電話會議，請按以下資訊致電。致電期間，請按指示要求「Ispire Technology Call」。

日期：2025 年 11 月 6 日（星期四）

時間：上午 8:00（美國東部時間）

致電號碼：北美洲 844-826-3033 或國際 +1 412-317-5185

本電話會議將於網絡直播，全部感興趣人士均可於以下網站觀看： https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1738889&tp_key=82f919c8ba。

請於通話開始前最少十五分鐘進入該連結，然後註冊、下載和安裝任何必要音訊軟件。

該電話會議重溫，將於 2025 年 11 月 20 日星期四午夜 12:00（美國東部時間）提供。如欲收聽，請致電 844-512-2921 或 +1 412-317-6671。如欲重溫，請輸入密碼 10203874。

關於 Ispire Technology Inc.

Ispire 從事品牌電子煙和電子煙產品的研發、設計、商業化、銷售、市場營銷和分銷。該公司旗下營運子公司，全球擁有或授權使用超過 400 項專利。Ispire 的品牌電子煙產品均以 Aspire 的名義作銷售，並主要透過全球分銷網絡作全球銷售（不包括美國、中華人民共和國和俄羅斯）。該公司也與全球電子煙品牌和零售商，建立原廠委託設計代工 (ODM) 合作關係。該公司的大麻產品主要以 ODM 模式向其他大麻電子煙公司銷售，並以 Ispire 品牌銷售。Ispire 在美國、歐洲和南非銷售大麻電子煙裝置，最近開始在加拿大和拉丁美洲進行市場銷售活動與客戶互動。如欲查看更多資料，請瀏覽 www.ispiretechnology.com 或於 Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube 關注我們。



前瞻性陳述

本新聞稿載有經修訂的《1933 年證券法》（簡稱「證券法」）第 27A 節，以及經修訂的《1934 年證券交易法》第 21E 節和經修訂的《1995 年私人證券訴訟改革法》所定義的「前瞻性陳述」，旨在涵蓋該等章節所建立的安全港。前瞻性陳述均基於某些假設，並描述本公司的未來計劃、策略和期望，通常可以透過使用前瞻性術語（例如「相信」、「預期」、「可能」、「預期」、「應該」、「會」、「可以」、「尋求」、「打算」、「計劃」、「目標」、「預期」、「估計」、「預期」、「策略」、「未來」、「可能」或其他類似術語）來識別。雖然並非全部前瞻性陳述均載有這些識別詞，但也視為前瞻性陳述。本新聞稿中載有的全部陳述（歷史事實陳述除外），而關於本公司的策略、前景、財務狀況、營運、成本、計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。許多重要因素，可能導致本公司的實際結果與那些前瞻性陳述指出的結果大相徑庭。此類前瞻性陳述包括但不限於以下風險和不確定性：公司是否成功重新進入美國 ENDS 市場；該公司提交的任何 PMTA 的批准或拒絕；該公司是否會成功進一步擴展到非洲市場的計劃；該公司與 Touch Point Worldwide Inc. d/b/a/ Berify 和 Chemular Inc.（「合營企業」）的合資企業是否能以不同條款或全部成功實現目標; 合營企業在電子煙技術領域創新或發展年齡門或年齡化的能力尼古丁電子煙裝置的驗證技術；公司及時收帳款的能力；公司的業務策略；公司向 Ispire ONE™ 推廣的能力；Ispire ONE™ 在實現目標的成功；客戶獲得 Ispire ONE™ 預期的好處和其產品在市場上的成功；Ispire ONE™ 證明是安全的；以及「風險因素」、「管理層對財務狀況和結果的討論和分析」中描述的風險和不確定性營運」、「前瞻性聲明警告」，以及 Ispire 截至 2025 年 6 月 30 日的 10-K 表格年度報告和 Ispire 向美國證券交易委員會遞交任何後續文件中所述的其他風險。您不應依賴前瞻性陳述，預測未來事件。本新聞稿中的前瞻性陳述，僅與本新聞稿發佈當日的事件或資料相關。除適用法律要求外，我們不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。無論其是否由於新資料、未來事件或其他原因、在作出聲明之日之後或反映意外事件的發生。您在閱讀本新聞稿時，應理解我們未來實際業績可能與我們的預期大相逕庭。

ISPIRE TECHNOLOGY INC. 未經審計的簡明合併資產負債表 （除股票和每股數據外，全部價格均以美元計算）







2025 年 9 月 30 日





2025 年 6 月 30 日

資產















流動資產：















現金

$ 22,659,118



$ 24,351,765

受限制現金



50,000





-

應收賬款淨額



44,522,796





39,664,145

存貨淨值



6,162,118





6,647,970

預付費用和其他流動資產



1,733,658





2,244,505

流動資產總值



75,127,690





72,908,385

非流動資產總值：















應收帳款 – 非流動



-





7,367,158

物業、廠房及設備淨額



2,731,346





2,952,800

無形資產淨額



2,340,700





2,232,620

使用權資產－經營租賃



4,719,751





5,030,005

其他投資



2,000,000





2,000,000

股票方式投資



9,316,267





9,515,546

其他非流動資產



210,617





210,617

非流動資產總值



21,318,681





29,308,746

資產總值

$ 96,446,371



$ 102,217,131

負債和股東權益















流動負債















應付賬款

$ 4,654,008



$ 4,172,476

應付帳款 — 相關人士



47,442,029





52,420,256

合約責任



2,962,299





4,861,250

應計負債及其他應付款項



7,575,391





8,099,991

應付所得稅



281,856





-

借款 — 流動部份



1,146,766





1,146,766

經營租賃負債 — 流動部份



1,750,411





1,838,815

流動負債總值



65,812,760





72,539,554



















流動負債：















應付關連人士款項



29,000,000





25,000,000

借款 — 流動部份淨額



518,669





805,361

營運租賃負債 — 流動部份淨額



2,883,856





3,267,522

非流動負債總值



32,402,525





29,072,883

負債總額



98,215,285





101,612,437



















承擔與風險

































股東權益：















普通股，每股面額 0.0001 美元，授權股數 140,000,000 股；

截至

2025 年 9 月 30 日及 2025 年 6 月 30 日，已發行股份為 57,289,864 股，流通股為 57,193,734 股



5,729





5,719

庫存股，按成本計算



(105,489)





(60,488)

額外實繳股本



49,771,739





48,833,601

累積虧損



(51,324,130)





(48,065,267)

累積其他全面虧損



(116,763)





(108,871)

股東總額（虧損）/權益



(1,768,914)





604,694

負債及股東權益總額

$ 96,446,371



$ 102,217,131



ISPIRE TECHNOLOGY INC. 未經審計簡明綜合損益及 全面虧損表 （除股票和每股數據外，全部價格均以美元計算）





截至下述年份 9 月 30 日止三個月





2025



2024















收入

$ 30,350,884



$ 39,338,313

收入成本



25,204,112





31,663,935

毛利



5,146,772





7,674,378

營運開支：















銷售及營銷開支



1,564,844





2,992,247

信貸虧損開支



1,764,252





3,102,081

一般及行政開支



4,512,985





6,842,919

總營運開支



7,842,081





12,937,247

經營虧損



(2,695,309)





(5,262,869)

其他（開支）收入淨額：















利息收入



95,472





86

利息開支



(112,176)





(11,464)

匯兌收益淨額



9,802





117,585

其他（支出）收入（淨額）



(70,583)





18,399

（支出）收入總額（淨額）



(77,485)





124,606

所得稅前虧損



(2,772,794)





(5,138,263)

所得稅



(486,069)





(456,753)

虧損淨額

$ (3,258,863)



$ (5,595,016)

其他全面虧損















外幣換算調整



(7,892)





(154,937)

全面虧損



(3,266,755)





(5,749,953)

每股虧損淨額















基礎和攤薄

$ (0.06)



$ (0.10)

加權平均已發行股份：















基礎和攤薄



57,273,184





56,601,320



如欲查看更多資料，請聯絡：

投資者關係聯絡：

KCSA Strategic Communications

Phil Carlson

212-896-1233

[email protected]



公共關係聯絡：

Ellen Mellody

570-209-2947

[email protected]

SOURCE Ispire Technology Inc.