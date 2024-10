首個沙特保護區被列入IUCN綠色名錄

位於利雅德(Riyadh)南部的伊比克斯保護區(Ibex Reserve)加入全球受保護和保育地區的金標準行列。

沙特阿拉伯利雅德2024年10月17日 /美通社/ -- 沙特國家野生動物中心(Saudi National Center for Wildlife,簡稱「NCW」)宣佈,國際自然保護聯盟 (International Union for Conservation of Nature,簡稱「IUCN」)已將伊比克斯保護區(Ibex Reserve)納入其專屬的受保護和保育地區綠色名錄。由國家野生動物中心(NCW)管理的伊比克斯保護區(Ibex Reserve)成為沙特阿拉伯王國首個滿足所有所需標準和指標的保護區,成功入選該名單。該名單僅包括全球超過300,000個受保護地區中的80個保護區。

IUCN綠色名錄的列入代表著獨立專家對伊比克斯保護區(Ibex Reserve)管理計劃有效性的全球認可,並反映該保護區在滿足綠色名錄的關鍵標準方面的成功。這些標準包括有效的治理、透明度和問責制、基於最佳科學專業知識和當地知識的管理、對社會和經濟背景的考量,以及前瞻性的規劃。