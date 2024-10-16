首個沙特保護區被列入IUCN綠色名錄

「伊比克斯保護區（Ibex Reserve）獲得綠色名錄地位，不僅提升了其國際聲譽，還推動了我們更廣泛的保育和可持續發展倡議。「我們正積極與野生動物領域的合作夥伴通力合作，致力於將我們所有的國家保護區提升至這一國際標準，」國家野生動物中心（National Center for Wildlife）行政總裁Mohammed Qurban博士表示。

國家野生動物中心（National Center for Wildlife）目前負責管理沙特阿拉伯11個保護區。自2017年以來，國家野生動物中心（NCW）支持沙特阿拉伯的海洋保護區從3.6%擴展到6.5%，陸地保護區則從4.5%增至18.1%——沙特阿拉伯王國正朝著實現聯合國《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》（Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework）中確定的30x30目標邁進。

伊比克斯保護區（Ibex Reserve）位於沙特阿拉伯中部的圖維克山脈（Tuwaiq Mountain Range），於1988年根據當地社區的要求而成立，以保護一群受到威脅的伊比克斯山羊。由於國家野生動物中心（NCW）的不懈努力，伊比克斯山羊的數量已顯著回升。

國家野生動物中心（NCW）與保護區週邊及全國的當地社區合作，促進可持續發展、生態旅遊、科學研究和遺產保護。

伊比克斯保護區（Ibex Reserve）還為其他瀕危物種提供棲息地，包括岩羚羊、狐狸、鳥類和爬行動物，並擁有多種植物，包括相思樹、灌木、香草和草類。

SOURCE National Center for Wildlife, Saudi Arabia