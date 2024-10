Première aire protégée saoudienne inscrite sur la liste verte de l'IUCN

La réserve d'Ibex, située juste au sud de Riyad, rejoint l'étalon-or mondial des zones protégées et conservées.

RIYADH, Arabie Saoudite, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Saudi National Center for Wildlife (NCW) annonce que l'International Union for Conservation of Nature (IUCN) a inclus la Ibex Reserve dans sa Green List of Protected and Conserved Areas. La réserve de bouquetins, qui est gérée par le NCW, devient la première réserve du Royaume d'Arabie saoudite à remplir tous les critères et indicateurs requis pour rejoindre la liste, qui comprend moins de 80 réserves sur plus de 300 000 zones protégées dans le monde.

FIRST SAUDI PROTECTED AREA LISTSED ON IUCN GREEN LIST - IBEX PROTECTED AREA, JUST SOUTH OF RIYADH JOINS THE LIST WHICH SETS THE GLOBAL STANDARD FOR PROTECTED AND CONSERVED AREAS.

L'inscription sur la liste verte de l'IUCN représente une reconnaissance globale par des experts indépendants de l'efficacité des programmes de gestion de la réserve d'Ibex et reflète le succès de la réserve dans le respect des critères clés de la liste verte, qui comprennent une gouvernance efficace, la transparence et la responsabilité, une gestion basée sur la meilleure expertise scientifique disponible et les connaissances locales, la prise en compte du contexte social et économique, et une planification proactive.

"L'inscription de la réserve de bouquetins sur la liste verte renforce non seulement sa réputation internationale, mais fait également progresser nos initiatives plus larges en matière de conservation et de développement durable. Nous collaborons activement avec nos partenaires du secteur de la faune et de la flore pour que toutes nos réserves nationales soient conformes à cette norme internationale", a déclaré le Dr Mohammed Qurban, PDG du Centre national de la faune et de la flore, à l'adresse .

Le National Center for Wildlife gère actuellement 11 zones protégées en Arabie saoudite. Depuis 2017, le NCW a soutenu l'expansion des zones marines protégées d'Arabie saoudite de 3,6 % à 6,5 % et de ses zones terrestres protégées de 4,5 % à 18,1 % - et le Royaume est en bonne voie pour atteindre l'objectif 30x30 inscrit dans le Cadre mondial pour la biodiversité de l'ONU Kunming-Montréal.

Située dans la chaîne de montagnes Tuwaiq, dans le centre de l'Arabie saoudite, la réserve de bouquetins a été créée en 1988 à la demande des communautés locales pour sauvegarder un troupeau de bouquetins, une espèce menacée. Grâce aux efforts soutenus du NCW, la population de bouquetins s'est considérablement reconstituée.

Le NCW collabore avec les communautés locales autour de la réserve et dans tout le royaume pour promouvoir le développement durable, l'écotourisme, la recherche scientifique et la préservation du patrimoine.

La réserve de bouquetins constitue également un habitat pour d'autres espèces vulnérables, notamment les hyrax des rochers, les renards, les oiseaux et les reptiles, et contient une végétation diversifiée comprenant des acacias, des arbustes, des herbes et des graminées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2532207/National_Center_for_Wildlife_SA.jpg