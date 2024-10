Primera área protegida de Arabia Saudita incluida en la IUCN Green List

La Reserva de Ibex, situada justo al sur de Riad, se suma al estándar mundial de oro para áreas protegidas y conservadas.

RIYADH, Arabia Saudí, 16 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- El Saudi National Center for Wildlife (NCW) anuncia que la International Union for Conservation of Nature (IUCN) ha incluido la Reserva de Ibex en su exclusiva Green List of Protected and Conserved Areas. La Ibex Reserve, que es administrada por el NCW, se convierte en la primera reserva en el Reino de Arabia Saudita en cumplir con todos los criterios e indicadores requeridos para unirse a la lista, que incluye menos de 80 reservas de más de 300.000 áreas protegidas en todo el mundo.

La inclusión en la IUCN Green List representa un reconocimiento global por parte de expertos independientes de la eficacia de los programas de gestión de la Reserva de Ibex y refleja el éxito de la reserva en el cumplimiento de los criterios clave de la Lista Verde, que incluyen gobernanza efectiva, transparencia y rendición de cuentas, gestión basada en la mejor experiencia científica disponible y el conocimiento local, consideración del contexto social y económico y planificación proactiva.

"La condición de Green List de la Reserva de Ibex no solo mejora su prestigio internacional, sino que también impulsa nuestras iniciativas más amplias de conservación y desarrollo sostenible. Estamos colaborando activamente con nuestros socios del sector de la vida silvestre para que todas nuestras reservas nacionales cumplan con este estándar internacional," dijo el Dr. Mohammed Qurban, consejero delegado, National Center for Wildlife.

El National Center for Wildlife gestiona actualmente 11 áreas protegidas en Arabia Saudita. Desde 2017, NCW ha apoyado la expansión de las áreas marinas protegidas de Arabia Saudita del 3,6 por ciento al 6,5 por ciento y de sus áreas terrestres protegidas del 4,5 por ciento al 18,1 por ciento, y el Reino está en camino de alcanzar el objetivo 30x30 consagrado en el Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework de las Naciones Unidas.

La Reserva de Ibex, situada en la cordillera de Tuwaiq, en el centro de Arabia Saudita, se creó en 1988 a petición de las comunidades locales para proteger una manada de cabras montesas, una especie amenazada. Como resultado de los esfuerzos dedicados de NCW, la población de cabras montesas se ha recuperado significativamente.

NCW colabora con las comunidades locales que rodean la Reserva y en todo el Reino para promover el desarrollo sostenible, el ecoturismo, la investigación científica y la preservación del patrimonio.

La Reserva de Ibex también proporciona un hábitat para otras especies vulnerables, como damanes de roca, zorros, aves y reptiles, y contiene vegetación diversa que incluye acacias, arbustos, hierbas y pastos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2532207/National_Center_for_Wildlife_SA.jpg