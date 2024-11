JACOB & CO. 專門店登陸中國澳門特區 見證藝術與奢華的完美融合

澳門2024年10月30日 /美通社/ -- 全球頂尖的高級奢華珠寶與腕表品牌JACOB & CO.攜手高登鐘錶,在澳門威尼斯人購物中心隆重開設其首間澳門專門店。此次揭幕標誌著高登鐘錶以全新視野把JACOB & CO.引入北亞,助力品牌在亞洲市場的重要拓展。JACOB & CO. 為澳門本土的鐘錶愛好者及訪澳遊客帶來了最具代表性的創意複雜功能腕表,為他們提供前所未有的華麗購物體驗及一場探索精巧鐘錶匠藝的視覺之旅。

專門店坐落於中國澳門威尼斯人度假村酒店威尼斯人購物中心內,與林立的國際名店共同構成引人矚目的華麗場景。門店面積寬敞,店面設計巧妙融合了經典與現代摩登元素,採用黑白色調、皮革質感和鑽石光影效果,營造出恒久優雅的奢華氛圍。 JACOB & CO.的獨特藝術風格和卓越品質在此彰顯,每一款腕表的璀璨光芒與精巧設計在此完美呈現。誠摯邀請各界蒞臨 JACOB & CO.澳門威尼斯人專門店,於典雅迷人的環境中近距離領略品牌以創新顛覆傳統的匠心設計,共赴一場無與倫比的奢華腕表盛宴!

店內陳列多款品牌標誌性的創意複雜功能腕錶。親臨的顧客便能近距離欣賞品牌旗下的豪華腕錶陣容,包括與超跑Bugatti聯手,推出與跑車同名的Bugatti Tourbillon陀飛輪腕錶,Casino Roulette Tourbillon輪盤陀飛輪腕錶、Bugatti Chiron 陀飛輪腕錶,以及與知名足球明星C朗拿度聯乘的 EPIC X CR7 限量款腕錶等。這些腕錶作為 JACOB & CO.挑戰邊界的代表作,以精妙細節捕捉「 Inspired by the Impossible 靈感來自不可能」的品牌精髓,彰顯品牌對極致美學的追求和對複雜功能的精湛技藝。

高登鐘錶區域總經理Benny Chong介紹:「作為非凡鐘錶領域的專業策展人,我們很高興能將JACOB & CO.引入到北亞市場來,為富有極致追求的客戶提供無與倫比的鐘錶購物體驗。我們將通過此次合作,致力為客戶呈獻極具匠藝質感與創新精神的傑出佳作。」

Casino Tourbillon (Roulette)

MOP$ 3,192,000

Casino Roulette Tourbillon輪盤陀飛輪腕錶由Jacob & Co.自製的JCAM51手動上鏈機芯驅動,直徑44毫米,搭配18K玫瑰金錶殼,打造出優雅而浪漫的視覺體驗。其複雜精密的機芯由268個零件和24顆寶石組成,提供長達72小時的動力儲備。透過錶背6點鐘位置,可以欣賞到每分鐘旋轉一次的迷人陀飛輪。按下7點鐘位置的按鈕,白色陶瓷球在輪盤上輕鬆滑動。錶盤以一塊經鏡面拋光的黑色瑪瑙雕琢而成,搭配96顆約3.51克拉的長方形切割白鑽和12顆約0.69克拉的橄欖石時標。指針選用5N玫瑰金材質。這款腕表完美融合藝術與奢華氣質,全球限量僅72枚,大膽而奢華,令游戲刺激體驗也可匯聚於手腕之上。

Jacob & Co. Bugatti Tourbillon

MOP$ 2,856,000

Jacob & Co. Bugatti Tourbillon,展示了世界上兩個頂級豪華品牌的最新協作。這款非凡的時計擁有十項來自Bugatti超跑的獨特設計元素,配備有V16發動機塊自動裝置、30秒飛行陀飛輪以及雙動力儲備。儀錶盤中央的小時和分鐘計數器都是逆跳式的,逆跳時針和分針從零開始,指針在走完 270 度弧線,完成自己的迴圈後會跳回零點並重新開始。小時刻度不像普通錶盤那樣從12點開始,而是像轉速計數器一樣從零開始。

Bugatti Chiron Tourbillon

MOP$ 3,402,000

Bugatti Chiron 陀飛輪腕錶是Jacob & Co.和Bugatti合作下誕生的創新腕錶。該錶透過創意,將Bugatti著名W16引擎所能激發的獨特感受結合尖端製錶,再將其濃縮在一塊大型藍寶石水晶之下,完美詮釋 Bugatti精神。戴者可透過表冠來啟動W16引擎,在腕上感受彷彿啟動引擎的快感;欣賞曲軸、活塞和渦輪增壓器運轉的奇妙。這個仿效真實引擎製造的懸浮機芯由578個部件組成,是精湛工藝的典範。Bugatti Chiron Tourbillon提供多種材質的版本,包括這款的18K玫瑰金、五級鈦金屬、寶石鑲嵌和藍寶石水晶款式,讓人可以從任何角度觀賞引擎動態和30度傾斜的陀飛輪所呈現一場視覺饗宴。

EPIC X CR7 Limited Edition

MOP$ 638,400

EPIC X CR7 限量款腕錶以玫瑰金材質精心打造,搭配熱情如火的紅色色調,彰顯佩戴者的非凡品味與激情。錶盤 12 點鐘位置鑲嵌著金色足球圖案,巧妙點明了這款腕錶的獨特主題。通過透明的機芯結構,可以清晰窺見 C 朗拿度的「身影」——左側柱狀橋板上鐫刻其在 2013 年歐冠杯賽場代表西班牙豪門皇家馬德里隊對戰曼聯時,以一記頭球關鍵制勝的經典瞬間;而右側柱狀橋板則鐫刻有 CR7 標誌及 C 朗拿度的親筆簽名,每一處細節都彰顯著對這位足球巨星的致敬。

Epic X Chrono Poker Limited Edition

MOP$ 554,400

Epic X Chrono Poker Limited Edition腕錶的靈感來自一款許多人熱愛但只有少數人能夠駕馭的撲克遊戲。撲克牌的四種花色分別於錶盤上標示著不同意義。紅心代表數字4,象徵情感和熱情,與友誼、愛情和人際關係相關。於數字6的葵扇代表三葉草,意味著幸運和希望的護身符。階磚(鑽石)代表數字8,象徵財富和遊戲中的清晰的頭腦。最後,十點鐘位置的黑桃代表長矛,象徵著勇氣和需要克服的挑戰。這些象徵元素的凝聚營造出撲克遊戲的意趣,且反映了佩戴者的精神和性格。

Epic X Twin Dragons

MOP$ 621,600

Epic X Twin Dragons腕錶象徵神話力量的釋放。從18K玫瑰金錶殼到蜂窩狀橡膠錶帶,到橋架上精雕細琢的龍圖案,以及正面可見的平衡擺輪螺絲和發條盒,每一個細節都凝聚龍的精神,散發著神話般的力量與優雅,是真正的收藏家珍品。

The World is Yours Dual Time Zone

MOP$ 495,600

The World Is Yours 兩地時間腕錶,靈感源自品牌創辦人Jacob 13歲時於烏茲別克從父親手中收到的手錶。腕表能夠顯示雙重獨立時區,它由JCAA11自動上弦機芯驅動,這使得兩個副錶盤可以分開設置。每個子錶盤顯示不同的小時和分鐘,令佩戴者無縫跟蹤多個時區,包括印度的時區,設置為UTC + 4:30。

JACOB & CO. 澳門威尼斯人專門店:

地址:威尼斯人購物中心 3 樓瑰麗堂 008 舖

營業時間:

星期日~星期四 上午十時至晚上十一時

星期五~星期六 上午十時至晚上十二時

( https://www.cortinawatch.com/en/boutiques/ )

電郵:[email protected].

電話: (853) 2883 1624

網站:https://www.cortinawatch.com/en/jacobandco/

Instagram: @cortinawatchhk @cortinawatch @jacobandco

XHS: 高登钟表 Cortina Watch

關於高登鐘錶

高登鐘錶創立於1972年,從一間由家族經營的簡單店面起家,一步一腳印發展為高登控股有限公司旗下零售領域的重要版圖。如今在新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、中國香港、中國台灣以及澳洲等亞太地區擁有多過50個零售點。高登鐘錶以提供真誠服務和無與倫比的專業知識為榮。開業五十年至今,見證了錶界無數美好片段與點滴,也成了幾代愛錶之人收藏旅途中的良伴。除了不斷和各地客人分享腕錶業界相關知識、獨到見解,也以自身對製錶方面的絕對熱誠感染一眾錶迷。時至今日,高登鐘錶仍積極致力於為腕錶行家與愛好者呈現經過嚴選且種類繁多的高級腕錶品牌,更提供相關專業服務。

關於JACOB & CO.

JACOB & CO.的品牌創辦人Jacob Arabo出生於烏茲別克,14歲隨家人移居美國,16歲為了家計高中輟學,開始進修珠寶設計課程,21歲便創立了自己的珠寶工坊。當時美國正值流行文化與時尚大放異彩的年代,Jacob Arabo 以大膽新穎的設計,吸引許多流行音樂界藝人明星,包括Madonna, Rihanna, and Elton John都成為他的好友與忠實客戶。JACOB & CO.也是1990年代率先開創男性奢華珠寶的品牌。

2002年,Jacob Arabo創作出第一款Five Time Zone五地時區腕錶,奇特外觀和新穎創意令其一推出便風靡時尚圈。2006年,JACOB & CO.在日內瓦成立製錶工坊,同年便大膽挑戰超級複雜功能技術,推出革命性的Quenttin陀飛輪腕錶,不但搭載業界首創的直立式陀飛輪,滾筒式時間顯示更令人耳目一新,並以7個發條盒串聯,達到31日的超長動力、寫下機械錶最長動力紀錄,成功開啟了JACOB & CO.創意複雜功能腕錶的新時代。對於以瑞士為首的高級製錶業來說,來自美國紐約的JACOB & CO.勇於創新,挑戰被傳統錶業認為不可能的全新概念與創意複雜功能,因而在業界脫穎而出。

欲知更多詳情,請洽 https://www.cortinawatch.com/en/jacobandco/

