由「嬰孩」踩過界到「毛孩」Jakewell全港首個母嬰 × 寵物複合概念店 5,000呎分店5月8日強勢登陸啟德

今次最矚目之處，是Jakewell 首次引入寵物專區，打破以往純母嬰用品店的定位界限，一次過覆蓋寵物推車、寵物汽車座椅及寵物搖搖床等戶外出行系列—全港首個 母嬰 × 寵物複合概念店 正式誕生。

品牌負責人坦言，靈感源自真實顧客需求：「許多家長帶着BB同毛孩外出，以往需要前往不同店舖才能購齊所需。」在本港寵物家庭化趨勢下，「人寵共融」已由生活態度演變成實實在在的消費需求，Jakewell選擇率先回應。

全港獨有「試車路」體驗區 石仔路、草地都有得試

有別於傳統「得個睇字」的零售模式，新店特設全港獨有「試車路」體驗區，模擬石仔路、草地等真實街道路面，讓家長可親身試推嬰兒車及寵物推車，實際感受避震、操控及輕便度，再作選擇——這才叫「買得放心」。

同場更設有 全香港最大Stokke品牌體驗區，讓顧客深入試用這個挪威知名母嬰品牌的完整產品線。Jakewell多年來已獲本港眾多藝人及KOL家長一致信賴，新店開幕後，顧客可親身體驗這些星級家長推薦的產品。

超過 30 個歐美品牌 多個首度引入香港

新店集合逾30個橫跨歐美及亞洲的品牌，包括 Stokke、Doona、Joolz、Bugaboo、UPPAbaby、Micro等歐洲殿堂級母嬰品牌，並首度將 Woom、Thule、WonderFold 及 Tavo 引入香港市場，為本港家長帶來更多選擇。

開幕打卡雙重禮遇 毛孩都有份

新店開幕期間推出雙重打卡禮遇，歡迎一家大細包括毛孩一同慶賀！

優惠一：Stokke專區打卡禮

於全港最大Stokke品牌體驗區打卡，即送實用旅行收納袋一個（價值$198），助爸媽輕鬆整理BB外遊物品。

優惠二：毛孩專屬打卡禮

帶同毛孩到寵物專區打卡，即送寵物玩具球一個，讓毛孩都有份參與開幕盛事！

選址啟德 呼應區內寵物友善定位

Jakewell選址啟德並非偶然。啟德作為大型新發展區，近年迎來入伙高峰，吸引大量年輕家庭進駐；AIRSIDE商場本身已確立寵物友善定位，區內亦配備多個容許寵物進入的公共空間，「人寵共融」社區氛圍日趨成熟。

Jakewell 分店資料一覽

啟德 Airside 奧海城 Olympian City 地址：啟德AIRSIDE 503號舖 地址：西九龍奧海城二期UG28號舖 電話：3899-2009 電話：3899-2001 營業時間：星期一至星期日 (11:00 - 20:00) 營業時間：星期一至星期日 (11:00 - 20:00)



北角匯 Harbour North 將軍澳 Monterey Place 地址：港島北角匯二期117號舖 地址：將軍澳唐俊街 23 號 The Monterey Place G22B舖 電話：3899-2003 電話：3899-2006 營業時間：星期一至星期日 (11:00 - 20:00) 營業時間：星期一至星期日 (11:00 - 20:00)



圍方 The Wai

地址：大圍圍方 404 號舖

電話：3899-2008

營業時間：星期一至星期日 (11:00 - 20:00)



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Website網頁：https://www.jakewell.com.hk/

關於Jakewell

Jakewell 成立於2013年，以「現代育兒 MODERN PARENTING」的理念， 搜羅多個著名嬰幼兒品牌，由初生嬰兒的睡眠、傢俱、護理；出外必備的嬰兒車、汽車安全座椅、三輪車； 到孩子長大後的餐具、玩具等等，種類齊全，為香港家庭育兒生活做好最好準備。隨著本港家庭結構轉變，Jakewell於2026年將服務範疇延伸至寵物領域，首次引入寵物用品，涵蓋寵物推車、汽車座椅及生活用品等系列，致力打造「一站式親子及寵物出行體驗」，讓每個家庭成員包括毛孩都能得到全方位照顧。

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