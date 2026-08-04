Jo Malone London 推出海鹽與佛手柑，「一場新冒險的香氣」

新聞提供者

Jo Malone London

04 8月, 2026, 20:58 CST

倫敦2026年8月4日 /美通社/ -- 躍進凱爾特海令人心神振奮的浪濤。沉浸於原始奔放的海域，每一道海浪，皆帶來清新的礦物氣息。明亮活潑的佛手柑氣息迸發而出，浮木香調則沉穩承托海鹽般的清新氣息。引領感官領略英倫海岸原始不羈的自然之美。

Jo Malone London 隆重呈獻 Sea Salt & Bergamot，一款全新的清新木質調古龍水。Sea Salt & Bergamot 與 Wood Sage & Sea Salt 一脈相承，延續品牌從英倫海岸汲取靈感的海鹽清新香氛系列。Wood Sage & Sea Salt 捕捉海風吹拂岸邊的自然氣息；Sea Salt & Bergamot 則帶領感官躍進澎湃不羈的海域。誠邀顧客親臨專門店或瀏覽網上商店，體驗這款提振感官的全新古龍水，並探索品牌精選香氛系列。

Continue Reading
Jo Malone London Sea Salt & Bergamot Hero Campaign Video
Jo Malone London Sea Salt & Bergamot Hero Campaign Video

調香師：Mathilde Bijaoui
前調：佛手柑
中調：海鹽
基調：浮木

Sea Salt & Bergamot Cologne 將由 2026 年 8 月起於 jomalone.co.uk 及 Jo Malone London 專門店發售。歡迎於 TikTok、Instagram、Facebook、X、YouTube、LinkedIn 及 Pinterest 追蹤 Jo Malone London 的最新動向：@JoMaloneLondon #JoMaloneLondon #ScentsOfBritain

SOURCE Jo Malone London

來自同一來源

與 Jo Malone London 共赴英倫蔬果園漫步

與 Jo Malone London 共赴英倫蔬果園漫步

英國香氛生活時尚品牌 Jo Malone London 推出英倫蔬果園限定系列，喚發當季蔬果香氣。 新香撫慰人心，色彩斑斕，甜韻輕柔，宛如果實熟透，靜待採摘。 奶油南瓜 前路平坦順暢，就如從蔬果園中頑皮摘下的絲絨奶油南瓜。 柔潤奶油南瓜、溫暖零陵香豆與廣藿香，交織成木質美食香調的芬芳。 初調：薑...
Jo Malone London 為絲柏與葡萄藤芳醇系列呈獻全新洗髮及身體沐浴凝膠

Jo Malone London 為絲柏與葡萄藤芳醇系列呈獻全新洗髮及身體沐浴凝膠

同一芳香，萬千表達。 Jo Malone London 拓展其暢銷的絲柏與葡萄藤芳醇系列。 加入產品陣容的包括優雅別緻、出眾大膽的古龍水 (30ml)，以及一款多功能的洗髮及身體沐浴凝膠。 絲柏樹幽香、葡萄藤暖意與琥珀嫵媚，於清新木調香氣中交織合一。 這款 30ml...
此來源更多新聞稿

探索

家用產品

家用產品

零售業

零售業

相關題材的新聞稿